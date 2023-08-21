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При падении дрона в Подмосковье пострадали два человека

Губернатор Воробьев: при падении дрона под Истрой пострадали двое
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Средства ПВО сбили дрон над Истринским округом, обломки упали на садовый дом. Одного из пострадавших доставили в больницу
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Беспилотник упал на садовый дом в СНТ «Дорожник» в Истринском округе Московской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Беспилотник над Истринским районом сбили в 8:16 мск. Московский мэр Сергей Собянин сразу после произошедшего сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений. Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что беспилотник упал на соседней с ее домом улице.

Этим же утром дрон рухнул в Одинцовском районе области, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройство упало близ поселка Покровское, расположенного в около 25 км к западу от Одинцово. В Минобороны заверили, что пострадавших нет. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ограничили вылет и прилет самолетов, были перенаправлены в другие аэропорты 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса.

Беспилотники в Московской области сбивают четвертый день подряд. Об ударах дронов власти российских регионов стали сообщать после начала Россией военной операции на Украине.

При падении дрона в Подмосковье пострадали два человека
При падении дрона в Подмосковье пострадали два человека

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Московская область беспилотники дроны Андрей Воробьев Истринский район пострадавшие
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