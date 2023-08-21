При падении дрона в Подмосковье пострадали два человека

Средства ПВО сбили дрон над Истринским округом, обломки упали на садовый дом. Одного из пострадавших доставили в больницу

Фото: vorobiev_live / Telegram

Беспилотник упал на садовый дом в СНТ «Дорожник» в Истринском округе Московской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Беспилотник над Истринским районом сбили в 8:16 мск. Московский мэр Сергей Собянин сразу после произошедшего сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений. Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что беспилотник упал на соседней с ее домом улице.

Этим же утром дрон рухнул в Одинцовском районе области, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройство упало близ поселка Покровское, расположенного в около 25 км к западу от Одинцово. В Минобороны заверили, что пострадавших нет. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ограничили вылет и прилет самолетов, были перенаправлены в другие аэропорты 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса.

Беспилотники в Московской области сбивают четвертый день подряд. Об ударах дронов власти российских регионов стали сообщать после начала Россией военной операции на Украине.



