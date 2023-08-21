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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Подмосковье сбили второй за утро беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили второй беспилотник в Истринском районе Подмосковья
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
На северо-западе Московской области сбили дрон, разрушений и пострадавших нет. Прежде утром другой аппарат подавили системами радиоэлектронной борьбы неподалеку от Одинцово
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские военные средствами ПВО сбили украинский беспилотник над Истринским районом Московской области, сообщило Минобороны. Инцидент произошел в 8:16 мск.

Ведомство отметило, что аппарат был «своевременно обнаружен и уничтожен».

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал столичный мэр Сергей Собянин.

Ранее утром, в 6:50, дрон упал в Одинцовском районе области, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аппарат упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово. Пострадавших нет, сообщили в Минобороны. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково ограничили вылет и прилет самолетов.

Беспилотники в Московской области сбивают четвертый день подряд. Накануне, 20 августа, дроны сбили в четырех регионах России: Курске, Московской, Ростовской и Белгородской областях.

Об атаках власти регионов стали сообщать после начала Россией военной операции на Украине. В начале августа Киев пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Кремль назвал это «актом отчаяния», посчитав, что такая тенденция будет свидетельствовать, что «никаких успехов у киевского режима нет».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Московская область Истринский район дроны беспилотники Минобороны
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