Губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге
Силы ПВО в Таганроге отразили массовую атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.
«Последствия на земле уточняются», — написал он в телеграм-канале.
Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на местных жителей писали о серии взрывов. По их данным, в городе работает ПВО.
В июле прошлого года в центре Таганрога упала ракета. Близ Таганрогского художественного музея прогремел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной были выбиты рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного жилого дома. Тогда пострадали более 20 человек, в том числе ребенок.
Минобороны называло причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Силы ПВО отразили атаку, на центр города упали обломки ракеты, заявляло ведомство. Министерство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео