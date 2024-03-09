Губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, в городе произошла серия взрывов. «Последствия на земле уточняются», — написал Василий Голубев в телеграм-канале

Силы ПВО в Таганроге отразили массовую атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Последствия на земле уточняются», — написал он в телеграм-канале.

Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на местных жителей писали о серии взрывов. По их данным, в городе работает ПВО.

В июле прошлого года в центре Таганрога упала ракета. Близ Таганрогского художественного музея прогремел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной были выбиты рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного жилого дома. Тогда пострадали более 20 человек, в том числе ребенок.

Минобороны называло причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Силы ПВО отразили атаку, на центр города упали обломки ракеты, заявляло ведомство. Министерство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).