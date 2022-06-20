Из-за обстрела в Брянской области была повреждена электроподстанция

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Власти Калининградской области исключили дефицит товаров из-за мер Литвы Политика, 15:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:47
Москва выставила на торги квартиры по цене от ₽1,35 млн Недвижимость, 15:36
Home Credit утратил контроль над российским банком Бизнес, 15:33
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке Финансы, 15:32
Telegraph узнала об уходе приглашенного Абрамовичем директора «Челси» Спорт, 15:25
В «Спартаке» оценили риск ухода футболиста после санкций сборной Польши Спорт, 15:20
Футболиста исключили из сборной Польши из-за перехода в «Спартак» Спорт, 15:19
Салихова посоветовала агенту Гурцкая «продавливать диваны у блогеров» Спорт, 15:19
Курс доллара обвалился ниже ₽55,5 впервые с июля 2015 года Инвестиции, 15:16
Власти сообщили подробности удара по буровым платформам в Черном море Политика, 15:15
Курбан Бердыев возглавил иранский клуб Спорт, 15:09
Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций Политика, 15:07
Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом Политика, 15:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Из-за обстрела в Брянской области была повреждена электроподстанция

Фото:rosseti_centr / VK Фото:rosseti_centr / VK Фото:rosseti_centr / VK Фото:rosseti_centr / VK Фото:rosseti_centr / VK

Из-за обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка была повреждена электроподстанция, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram. Эта подстанция относится к инфраструктуре Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы — «Россети ФСК ЕЭС».

«В результате обстрела повреждена подстанция «Суземка» <...>. Филиалом ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» — на место уже доставлены и подключены девять резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией указанных объектов», — сообщил губернатор, отметив, что всего будут подключены 47 резервных источников питания.

РБК направил запрос в филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Брянский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка
Политика
Фото:AV БогомаZ / Telegram

Утром 20 июня Богомаз сообщал об обстреле Суземки со стороны Украины. Поселок находится на юге Брянской области, менее чем в 15 км от границы с Украиной.

По его словам, огневую точку противника удалось подавить, однако в результате обстрела была повреждена районная электрическая сеть (РЭС), из-за чего в поселке частично отключилось электричество.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Дом для всех: стоит ли ожидать бума на рынке загородной недвижимости
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Незаметный убийца зрения: чем опасна глаукома и как ее лечат
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи

Позднее Богомаз сообщил, что есть и пострадавший — легкое осколочное ранение получил один из сотрудников РЭС. Также в двух трехэтажных домах и одном частном доме были повреждены стекла.

Теги
Брянская область обстрел подстанция «Россети» ФСК ЕЭС

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Брянский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка
Политика
Брянский губернатор сообщил об обстреле села из комплекса «Точка-У»
Политика
Брянский губернатор сообщил о четырех пострадавших при обстреле села
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter