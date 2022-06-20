Из-за обстрела в Брянской области была повреждена электроподстанция

Из-за обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка была повреждена электроподстанция, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram. Эта подстанция относится к инфраструктуре Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы — «Россети ФСК ЕЭС».

«В результате обстрела повреждена подстанция «Суземка» <...>. Филиалом ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» — на место уже доставлены и подключены девять резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией указанных объектов», — сообщил губернатор, отметив, что всего будут подключены 47 резервных источников питания.

РБК направил запрос в филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Утром 20 июня Богомаз сообщал об обстреле Суземки со стороны Украины. Поселок находится на юге Брянской области, менее чем в 15 км от границы с Украиной.

По его словам, огневую точку противника удалось подавить, однако в результате обстрела была повреждена районная электрическая сеть (РЭС), из-за чего в поселке частично отключилось электричество.

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Позднее Богомаз сообщил, что есть и пострадавший — легкое осколочное ранение получил один из сотрудников РЭС. Также в двух трехэтажных домах и одном частном доме были повреждены стекла.