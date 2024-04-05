Глава Ейского района сообщил о вспышках в небе и пресечении атаки

Власти Ейского района сообщили о вспышках в небе и пресечении атаки

Вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края, сообщил глава района Роман Бублик в своем телеграм-канале.

В соцсетях публикуют сообщения о вспышках в небе, заявил Бублик. Ейский район под защитой, подчеркнул глава района.

«Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал он.

Краснодарский край периодический атакуют беспилотники. В частности, осенью 2023 года в Ейском районе на побережье обнаружили дрон. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА не зафиксировали.

Обломки дрона в Ейском районе также находили летом 2023 года.