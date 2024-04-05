Власти Ейского района сообщили о вспышках в небе и пресечении атаки
Вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края, сообщил глава района Роман Бублик в своем телеграм-канале.
В соцсетях публикуют сообщения о вспышках в небе, заявил Бублик. Ейский район под защитой, подчеркнул глава района.
«Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал он.
Краснодарский край периодический атакуют беспилотники. В частности, осенью 2023 года в Ейском районе на побережье обнаружили дрон. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА не зафиксировали.
Обломки дрона в Ейском районе также находили летом 2023 года.
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