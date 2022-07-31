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Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе
При ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе использовался самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота.
«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек». — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Получившим ранения сотрудникам штаба оказывают медицинскую помощь, добавили в пресс-службе.