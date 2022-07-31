Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:19
Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе Политика, 09:15
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 09:13
Губернатор опубликовал кадры с места удара по штабу флота в Севастополе Политика, 09:09
Как салат «Цезарь» стал «Цезаридзе»: какие блюда исчезли из ресторанов Бизнес, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:49
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 08:30
Трасс отвергла возможность референдума в Шотландии при избрании премьером Политика, 08:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
WP сообщила о возможной нехватке вакцин от оспы обезьян в США Общество, 08:25
Нуньес вернула титул чемпионки UFC в легчайшем весе Спорт, 08:14
Американца госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC Спорт, 07:56
Полянский призвал ООН дать оценку обстрелу СИЗО в Еленовке Политика, 07:53
Губернатор сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе Политика, 07:40
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 07:25
Политика ,  
0 

Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе

При ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе использовался самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек». — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Получившим ранения сотрудникам штаба оказывают медицинскую помощь, добавили в пресс-службе.

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе
Политика
Михаил Развозжаев
Материал дополняется.

Теги
Севастополь Черноморский флот атака беспилотник
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter