Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе

При ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе использовался самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек». — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Получившим ранения сотрудникам штаба оказывают медицинскую помощь, добавили в пресс-службе.

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