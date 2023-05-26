Губернатор назвал причиной взрыва в Краснодаре падение двух дронов

В результате падения двух дронов в Краснодаре были повреждены здания. Тем, у кого пострадало жилье, окажут помощь, сообщил губернатор края. Оперштаб сообщал, что утром 26 мая в городе произошел взрыв

Причиной взрыва в Краснодаре ранним утром 26 мая стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал он.

Губернатор пообещал, что повреждения восстановят в скором времени, а тем, у кого пострадало жилье, окажут помощь.

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Взрыв произошел в 4:17 в районе улицы Морская, сообщал региональный оперативный штаб. Мэр города Евгений Наумов уточнил, что в жилом пятиэтажном доме по адресу: ул. Гаражная, 77/1 (по данным «Яндекс.Карт», находится примерно в 150–200 м от Морской), выбило часть окон, у находящегося рядом частного дома была повреждена кровля, также получило повреждения офисное здание.

О том, что Краснодар подвергся атаке дронов, сообщал телеграм-канал Baza. По его данным, сработала система ПВО. Канал SHOT писал, что жители слышали минимум два взрыва.

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Сам Краснодар ранее не подвергался атакам дронов, однако в регионе за последний месяц были атакованы несколько предприятий нефтяной отрасли. Ночью 3 мая беспилотник ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района, возник пожар на площади 1,2 тыс. кв. м, его тушили целый день.

В следующую ночь был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод (ПНЗ). Там загорелся резервуар, площадь пожара составила 400 кв. м. Повторно беспилотник ударил по НПЗ 5 мая, возникло возгорание на площади 60 кв. м.