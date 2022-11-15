Патрушев заявил об активизации диверсантов в приграничных районах России

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В приграничных российских регионах активизировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, проходящем в Брянске.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, цели диверсий и обстрелов — «объекты гражданской инфраструктуры», уничтожение которых повлечет за собой угрозу безопасности мирных жителей и ущерб экономике.

Материал дополняется.