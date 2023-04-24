В Подмосковье упал украинский «дрон-камикадзе» со взрывчаткой

У украинского беспилотника закончилось топливо, он упал в лесу на северо-востоке Московской области. Его обнаружила местная жительница, дрон был начинен 17 кг взрывчатки, прибывшие саперы обезвреживали ее пять часов

В Подмосковье упал беспилотник, это был UJ-22 Airborn украинского производства, сообщили ТАСС, телеграм-каналы «112», Shot и Baza.

ТАСС и «112» сообщают, что аппарат нашли в Богородском городском округе, Baza — близ Ногинска, Mash — в поселке имени Воровского у Ногинска. Shot не уточняет место падения, но называет аппарат «дроном-камикадзе».

По данным канала, приехавшие сотрудники полиции нашли разломленный пополам дрон, около которого лежали пластиковые пакеты с желтым порошком. Baza пишет, что у аппарата закончилось топливо, Mash — что тот зацепился за деревья. Внутри дрона нашли около 17 кг взрывчатки — 30 брикетов массой по 570 граммов. Shot и Mash уточняют, что беспилотник нес взрывпакеты М112.

Baza пишет, что у аппарата закончилось топливо, Mash — что тот зацепился за деревья.

Дрон обнаружила местная жительница, он упал в лесном массиве неподалеку от СНТ «Заря». По данным Baza, взрывотехники работали на месте падения беспилотники порядка 5 часов.

Другой беспилотник обнаружили два месяца назад, 28 февраля, в подмосковной Коломне, неподалеку от деревни Губастово. По данным «112», дрон нашли в 100 м от компрессорной станции, взрыва в результате крушения не было, работа газовых сетей не нарушена. SHOT уточнял что речь идет об объекте «Газпрома». «Разрушений нет, пострадавших нет, пожара тоже не было», — сообщили РБК на газокомпрессорной станции «Воскресенск», которая расположена близ Губастово.