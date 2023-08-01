Минобороны: ПВО сбила два дрона в Подмосковье, еще один упал на территории «Москва-Сити»

Минобороны заявило о двух сбитых дронах и падении одного в «Москва-Сити»

Два украинских дрона сбили над Одинцовским и Наро-Фоминский районами Московской области, еще один рухнул в «Москва-Сити»; он повредил фасад башни на уровне 21 этажа

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву, сообщает Минобороны России. Два из них уничтожили средства ПВО на территории Одинцовского и Нарофоминского районов.

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат потерял управление и упал на территории «Москва-Сити».

Мэр Сергей Собянин сообщал, что дрон долетел до той же башни, что и в предыдущий раз, в результате поврежден фасад на уровне 21 этажа. Он не уточнил, о какой башне речь, но, по данным ТАСС, это здание в «IQ-квартале», где находится правительственный комплекс (Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг).

По словам Собянина, в здании нарушено остекление 150 кв. м, данных о пострадавших нет.

ТАСС писал, что звуки взрывов были слышны в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Во время предыдущей атаки в ночь на 30 июля два дрона также рухнули в «Москва-Сити»; повреждения получили здание в «IQ-квартале» и башня «Око-2». Еще один беспилотник сбили в Одинцовском районе. Аэропорт Внуково, также как и сейчас, приостанавливал работу, а сотрудников Минцифры на неделю отправили на удаленку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку дронов на столичный регион «актом отчаяния» со стороны Украины; по его словам, Киев прибегает к ней из-за из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления. Минобороны 31 июля сообщило об ударе по цеху по производству беспилотников у Великого Бурлука в Харьковской области.