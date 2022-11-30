Украинские войска обстреляли три приграничных региона России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Мбаппе может пропустить матч с Тунисом из-за травмы. Что происходит на ЧМ Спорт, 12:49
ЕК предложила под эгидой ООН создать суд из-за действий России на Украине Политика, 12:46
Ноябрь стал лучшим месяцем для азиатских акций с конца 1990-х годов Инвестиции, 12:45
Швеция после встречи с Турцией не подтвердила сроки вступления в НАТО Политика, 12:39
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 12:39
Эксперты РСПП оценили реверсное «копирование» зарубежного оборудования Экономика, 12:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украинские войска обстреляли три приграничных региона России Политика, 12:33
В ФХР назвали великим достижением для мирового хоккея рекорд Овечкина Спорт, 12:29
Штрафы премиум: зачем привязывать наказание водителя к цене автомобиля Партнерский проект, 12:27
Путин заявил, что людей надо переселять из трущоб Политика, 12:26
ЦБ назвал распространение криптовалют риском для развития финрынка России Крипто, 12:24
Сатира на капризных богачей. Почему все обсуждают сериал «Белый лотос» Life, 12:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские войска обстреляли три приграничных региона России

Населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях оказались под обстрелом ВСУ
В результате обстрелов пострадавших нет, повреждено несколько домов. В одном населенном пункте нарушено энергоснабжение

Фото:Gubernator_46 / Telegram Фото:Gubernator_46 / Telegram Фото:Gubernator_46 / Telegram Фото:Gubernator_46 / Telegram

Украинские войска обстреляли три приграничных региона России. Под огнем оказались населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В Белгородской области украинские подразделения обстреляли поселок Красное, расположенный недалеко от границы с Харьковской областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. «Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений», — написал он в своем Telegram.

В Брянской области под огнем оказался районный центр Суземка, который находится недалеко от границы с Черниговской областью Украины. По словам главы региона Александра Богомаза, в этом населенном пункте нарушено электроснабжение.

Обстрелы приграничных российских регионов происходят практически ежедневно.

Помимо Белгородской и Брянской, под огнем также регулярно оказывается Курская область. По словам главы региона Романа Старовойта, вчера и сегодня украинцы обстреливали поселок Теткино. В среду туда прилетели шесть снарядов, два из которых попали в жилой дом.

Читайте на РБК Pro
Фото: Issei Kato / Reuters «Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Saudi Aramco предупреждает мир о будущем дефиците нефти. Возможно ли это
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Фото: Mario Vedder / Getty Images Идеальный техношторм: как инвесторам заработать на падении ИT-сектора
Фото: Shutterstock Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска
Фото: Sean Gallup / Getty Images География релокации-2022: куда и по каким программам переезжают россияне
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Белгородская область Вячеслав Гладков Роман Старовойт ВСУ Александр Богомаз Брянская область Курская область
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» в трех населенных пунктах
Политика
Два района Курской области частично остались без света после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter