Населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях оказались под обстрелом ВСУ

В результате обстрелов пострадавших нет, повреждено несколько домов. В одном населенном пункте нарушено энергоснабжение

Украинские войска обстреляли три приграничных региона России. Под огнем оказались населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В Белгородской области украинские подразделения обстреляли поселок Красное, расположенный недалеко от границы с Харьковской областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. «Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений», — написал он в своем Telegram.

В Брянской области под огнем оказался районный центр Суземка, который находится недалеко от границы с Черниговской областью Украины. По словам главы региона Александра Богомаза, в этом населенном пункте нарушено электроснабжение.

Обстрелы приграничных российских регионов происходят практически ежедневно.

Помимо Белгородской и Брянской, под огнем также регулярно оказывается Курская область. По словам главы региона Романа Старовойта, вчера и сегодня украинцы обстреливали поселок Теткино. В среду туда прилетели шесть снарядов, два из которых попали в жилой дом.