В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
В Курске обломки сбитого украинского дрона упали на крышу поликлиники, повреждения получила кровля, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. м кровли», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал. Однако из-за угрозы взрыва пациенты реанимации соседнего здания стационара были перевезены на машинах скорой помощи и санавиацией в медицинские учреждения города, персонал и других пациентов эвакуировали в безопасное место. «По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная», — добавил Старовойт.
Ночью губернатор сообщил о ракетной опасности, а через несколько минут — о работе ПВО над Курском. Позднее он написал, что над городом был сбит украинский дрон.
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