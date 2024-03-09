В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники

В результате кровля получила повреждения на площади 22 кв. м, уточнил губернатор Роман Старовойт. Пациентов соседнего стационара и персонал эвакуировали, никто не пострадал

В Курске обломки сбитого украинского дрона упали на крышу поликлиники, повреждения получила кровля, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. м кровли», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Однако из-за угрозы взрыва пациенты реанимации соседнего здания стационара были перевезены на машинах скорой помощи и санавиацией в медицинские учреждения города, персонал и других пациентов эвакуировали в безопасное место. «По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная», — добавил Старовойт.

Ночью губернатор сообщил о ракетной опасности, а через несколько минут — о работе ПВО над Курском. Позднее он написал, что над городом был сбит украинский дрон.