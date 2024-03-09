 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники

Старовойт: в Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате кровля получила повреждения на площади 22 кв. м, уточнил губернатор Роман Старовойт. Пациентов соседнего стационара и персонал эвакуировали, никто не пострадал

В Курске обломки сбитого украинского дрона упали на крышу поликлиники, повреждения получила кровля, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. м кровли», — написал он в телеграм-канале.

Под Курском сбили беспилотник
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По его словам, никто не пострадал. Однако из-за угрозы взрыва пациенты реанимации соседнего здания стационара были перевезены на машинах скорой помощи и санавиацией в медицинские учреждения города, персонал и других пациентов эвакуировали в безопасное место. «По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная», — добавил Старовойт.

Ночью губернатор сообщил о ракетной опасности, а через несколько минут — о работе ПВО над Курском. Позднее он написал, что над городом был сбит украинский дрон.

В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Роман Старовойт Курск беспилотники поликлиника
Материалы по теме
В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом
Политика
В Курской области из-за обстрела без света остались Тёткино и одно село
Политика
Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Губернатор сообщил о еще одной атаке дронов на Ростовскую область Политика, 04:41
В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники Политика, 04:38
Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи Общество, 04:04
Джошуа в двух раундах нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксерском поединке Спорт, 03:43
Губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге Политика, 03:32
Эрдоган заявил о поддержке курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО Политика, 03:03
Над Курском сбили украинский беспилотник Политика, 02:47
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом Политика, 02:42
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 02:33
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до сентября Политика, 02:10
Полянский заявил, что избавление от Зеленского не входит в планы России Политика, 01:42
МИД ответил на снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде Политика, 01:08
Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере Спорт, 00:47
Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере Спорт, 00:47