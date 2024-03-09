Сотрудник МЧС получил ранение после атаки дронов в Таганроге
Сотрудник МЧС получил ранение в ходе устранения последствий атаки беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале. В результате атаки, по предварительным данным, погибших нет, уточнил он.
«Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал Голубев.
Ночью глава региона заявил, что силами ПВО была отбита массовая атака дронов в Таганроге. Спустя час он сообщил, что системы ПВО отразили еще одну атаку в небе над областью. По его словам, на подлете к Морозовску было уничтожено несколько БПЛА.
Еще один дрон был сбит на Курском, об этом рассказал губернатор Роман Старовойт. По его словам, обломки беспилотника упали на крышу поликлиники, в результате она получила повреждения. Пациенты и персонал соседнего стационара были эвакуированы, никто не пострадал.
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