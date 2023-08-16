Российские военные сбили беспилотник над Крымом
Над Крымом российские военные сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.
«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом», — заявили в ведомстве. Там указали, что дрон самолетного типа должен был нанести удар по объектам на территории России.
Российские военные сбили БПЛА средствами ПВО над территорией Крыма.
Последний раз о масштабной атаке дронов на Крым Минобороны сообщало 12 августа. Тогда российские военные отбили атаку 20 БПЛА.
При этом 14 БПЛА были сбиты силами ПВО, еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.