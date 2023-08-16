Российские военные сбили беспилотник над Крымом

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Над Крымом сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом», — заявили в ведомстве. Там указали, что дрон самолетного типа должен был нанести удар по объектам на территории России.

Российские военные сбили БПЛА средствами ПВО над территорией Крыма.

Последний раз о масштабной атаке дронов на Крым Минобороны сообщало 12 августа. Тогда российские военные отбили атаку 20 БПЛА.

При этом 14 БПЛА были сбиты силами ПВО, еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.