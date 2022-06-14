Брянский губернатор сообщил о четырех пострадавших при обстреле села

Обстрелу подверглось село Займище, несколько домов были повреждены, рассказал Александр Богомаз. На место прибыли оперативные службы

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Село Займище в городском округе Клинцы Брянской области обстреляли, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате повреждены несколько домов, пострадали четыре человека.

На месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил глава региона.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МЧС по Брянской области и Минобороны России.

Село Займище находится у южной границы города Клинцы на западе области, расстояние от которого до границы с Украиной составляет около 45 км.

Власти региона, который граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, после начала военной операции не раз сообщали об обстрелах. 4 июня Богомаз заявил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Случевск один человек получил легкое осколочное ранение, загорелись два дома.

С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали (последний раз — до 23 июня). Всего по классификации Национального антитеррористического комитета уровней три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят при наличии подтвержденной информации о реальной возможности теракта. Жителям Брянской области рекомендовано не носить в общественные места большие сумки, всегда иметь при себе удостоверение личности и предоставлять его по требованию правоохранительных органов.