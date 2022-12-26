Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе

Трое военных погибли при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса в Саратовской области. Это второй раз за месяц, когда этот аэродром подвергается атаке с использованием украинских беспилотников

Средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс (Саратовская область) украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Дрон сбили примерно в ночь на 26 декабря около 1:35 мск.

«В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении.

Авиатехника повреждений не получила, заверили в Минобороны.

В ночь на понедельник очевидцы в социальных сетях сообщали о звуках взрыва в районе военного аэродрома в Энгельсе и сработавшей воздушной тревоге. Корреспондент телеканала «Саратов 24» также передавал, что в сторону летного городка направились несколько бригад скорой помощи и пожарная машина.

Губернатор региона Роман Бусаргин вскоре написал в своем телеграм-канале, что для жителей Энгельса угрозы нет и силовые структуры проверяют информацию о происшествии на военной авиабазе. Также Бусаргин подчеркнул, что информация о том, что жителей Энгельса эвакуируют, не соответствует действительности.

В начале декабря средства ПВО уже перехватывали украинские БПЛА в районе аэродрома «Энгельс», сообщало Минобороны. В тот же день военные сбили беспилотник в районе аэродрома «Дягилево» в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения, а Минобороны нанесло 17 ударов высокоточным оружием по системе военного управления и военной инфраструктуре Украины. «Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорилось в сообщении ведомства.

Заявление Минобороны было опубликовано вечером 5 декабря — о звуках взрыва и вспышках в районе военных аэродромов в Энгельсе и под Рязанью очевидцы сообщали утром того же дня. Губернатор Бусаргин тогда говорил, что гражданские объекты в Энгельсе также повреждены не были.