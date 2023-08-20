Средства РЭБ подавили дрон над Ступинским районом Подмосковья
Силы ПВО обнаружили летевший над Ступинским районом Московской области в направлении Москвы беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.
В результате дрон потерял управление и упал в безлюдном районе.
«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавили в ведомстве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке беспилотника пролететь в Москву на южном направлении, она была пресечена силами ПВО. Перед этим ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 писали о приостановке полетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.
Московский регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны сообщало об этом 19 августа. Тогда, по данным ведомства, средства РЭБ подавили украинский дрон, летевший в сторону столицы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.