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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Средства РЭБ подавили дрон над Ступинским районом Подмосковья

Минобороны: силы РЭБ подавили летевший в Москву дрон над Ступинским районом Подмосковья
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник, летевший в сторону Москвы, потерял управление и упал в безлюдном районе, сообщили в Минобороны. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы ПВО обнаружили летевший над Ступинским районом Московской области в направлении Москвы беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

В результате дрон потерял управление и упал в безлюдном районе.

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке беспилотника пролететь в Москву на южном направлении, она была пресечена силами ПВО. Перед этим ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 писали о приостановке полетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.

Московский регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны сообщало об этом 19 августа. Тогда, по данным ведомства, средства РЭБ подавили украинский дрон, летевший в сторону столицы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.

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Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Елена Чернышова
Минобороны Москва дрон
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