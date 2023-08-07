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В Калужской области ПВО сбила беспилотник

Губернатор Шапша: ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью в Ферзиковском районе системы ПВО сбили беспилотник. Жители Калужской области слышали гул летящего объекта, после чего в небе сверкнула вспышка и прозвучал звук взрыва
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ПВО сбила беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

«Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал глава региона.

Кадры работы ПВО в окрестностях Калуги ранее появились в соцсетях и телеграм-каналах. Очевидцы сообщали о гуле летящего объекта, после чего в небе заметили вспышку и прозвучал громкий звук взрыва.

С начала Россией военной операции на Украине региональные власти регулярно сообщают о работе ПВО по беспилотникам. В частности, 4 августа о срабатывании систем противовоздушной обороны отчитались крымские власти, заверив, что никто не пострадал и разрушений нет. Утром 6 августа дрон сбили в Брянской области — пострадавших и разрушений, по утверждению местных властей, также не было. В тот же день о сбитом на подлете к Москве беспилотнике сообщал столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал он.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники Калужская область ПВО
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