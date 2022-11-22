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Севастопольский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотников и работе ПВО
Средства ПВО сбили два беспилотника, гражданские объекты во время атаки не пострадали, уточнил губернатор Развожаев. В городе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Севастополь подвергся атаке беспилотников, в городе работают силы ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности», — написал он.

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По его словам, гражданские объекты не пострадали.

В городе остановили движение морского пассажирского транспорта, сообщает «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Телеграм-канал Mash также сообщает о предположительной работе ПВО над Евпаторией.

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Крым и Севастополь во время спецоперации неоднократно подвергались атакам дронов. 29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Минобороны России сообщило, что в атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение.

В организации удара Москва обвинила Киев и британских специалистов. «Отчасти» в ответ на эту атаку Россия 31 октября нанесла удары по энергоинфраструктуре Украины, говорил президент Владимир Путин. Из-за атаки страна также приостанавливала участие в зерновой сделке.

Позднее над Севастополем сбили еще два беспилотника — один 1 ноября, один — 8-го. О повреждениях каких-либо объектов не сообщалось. 17 ноября беспилотник сбили в Феодосии, в районе подстанции на 220 кВ «Кафа». Его обломки упали на территории подстанции, но она не получила повреждений. «Кафа» входит в систему энергомоста полуострова.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь Михаил Развожаев беспилотники ПВО
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