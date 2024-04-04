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Военная операция на Украине ,  
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Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона

Старовойт: около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака дрона привела к пожару в центре Курска, затем сбили еще три: пострадал жилой дом, также началось возгорание в центре развития творчества детей, сообщил губернатор. Пострадавших и погибших нет
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Курске сбит беспилотник, в районе Центрального рынка начался пожар, на место выехали оперативные службы, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он призвал не приближаться к обломкам ракет, дронов и не трогать их, сообщая вместо этого об их обнаружении по телефону 112.

Затем над Курском сбили еще три дрона. «Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — добавил позднее Старовойт.

Минобороны доложило о двух сбитых дронах над Курской областью. По данным ведомства, это произошло около 21:30 мск.

В 22:17 мск Старовойт сообщил о возгорании в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в центре Курска. «Пожар локализован. Пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется», — написал он.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Вслед за Курской областью опасность атаки дронов объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны готовы, и призвал быть готовыми для быстрого перехода в комнату без окон или подземный переход, парковку.

Власти Курской и Воронежской областей регулярно после начала Россией военной операции сообщают о сбитых беспилотниках. В предыдущий раз Старовойт объявлял об опасности атаки БПЛА два дня назад — вечером 2 апреля, тогда сбили три аппарата. В Воронежской области об опасности предупреждали в последний раз три дня назад, вечером 1 апреля, губернатор впоследствии сообщил об отмене тревоги без сообщений о сбитых дронах.

Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона
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Курск Роман Старовойт беспилотники дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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