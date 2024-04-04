Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона
В Курске сбит беспилотник, в районе Центрального рынка начался пожар, на место выехали оперативные службы, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Он призвал не приближаться к обломкам ракет, дронов и не трогать их, сообщая вместо этого об их обнаружении по телефону 112.
Затем над Курском сбили еще три дрона. «Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — добавил позднее Старовойт.
Минобороны доложило о двух сбитых дронах над Курской областью. По данным ведомства, это произошло около 21:30 мск.
В 22:17 мск Старовойт сообщил о возгорании в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в центре Курска. «Пожар локализован. Пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется», — написал он.
Вслед за Курской областью опасность атаки дронов объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны готовы, и призвал быть готовыми для быстрого перехода в комнату без окон или подземный переход, парковку.
Власти Курской и Воронежской областей регулярно после начала Россией военной операции сообщают о сбитых беспилотниках. В предыдущий раз Старовойт объявлял об опасности атаки БПЛА два дня назад — вечером 2 апреля, тогда сбили три аппарата. В Воронежской области об опасности предупреждали в последний раз три дня назад, вечером 1 апреля, губернатор впоследствии сообщил об отмене тревоги без сообщений о сбитых дронах.
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД
Курс евро превысил 100 рублей
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой
Два беспилотника сбиты над Тульской областью
В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?