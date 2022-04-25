Какие регионы объявили высокий уровень террористической опасности. Карта

С 11 апреля в шести регионах России введен желтый уровень террористической опасности. Где ввели этот режим и что это значит — в инфографике РБК

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности.

Особый режим предусмотрен до 25 апреля и предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Власти Белгородской и Курской областей уже решили продлить режим до конца майских праздников.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.