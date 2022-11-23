Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта

С апреля в нескольких регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. О каких местах идет речь — в инфографике РБК

23 ноября под обстрел попало село Устинка Белгородского района, повреждения получили линии электропередачи, несколько сел остались без света. В этом же селе несколькими днями ранее при обстреле погиб 80-летний мужчина.

22 ноября при очередном обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина. В тот же день власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников на город.

16 ноября в Крыму возле подстанции «Кафа» в Феодосии был сбит беспилотник.

16 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы в селе Стальной Конь. Предположительно для атаки был использован беспилотник. С 19 октября в регионе действует уровень повышенной готовности.

16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Днем ранее он сообщал об обстреле города Шебекино, в результате которого два человека погибли на месте, а 80-летняя женщина — в операционной от полученных травм, и обстреле села Валуйки, в результате которого погиб мужчина. После обстрелов в больнице находятся четыре человека.

15 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о необходимости увеличить защиту «критически важных и потенциально опасных объектов» с помощью средств ПВО и контрбатарейной борьбы. По его словам, в приграничных российских регионах активизировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп, а целями диверсий и обстрелов являются «объекты гражданской инфраструктуры», уничтожение которых повлечет за собой угрозу безопасности граждан и ущерб экономике.

10 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сразу нескольких сел Белгородского района. В результате населенные пункты Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек остались без электричества.

7 ноября обстрел пришелся по городу Грайворон Белгородской области. В городе и в соседнем селе частично пропало электричество, так как осколки повредили трансформаторный блок. Накануне под обстрел также попал промышленный объект в Грайворонском городском округе.

2 ноября под обстрел попало село Гуево Суджанского района Курской области: пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Роман Старовойт.

31 октября власти Белгородской области сообщили о работе ПВО над Белгородом и одноименным районом. 1 ноября о сбитом беспилотнике сообщили в Севастополе.

29 октября власти Севастополя сообщили об атаке украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота. Позднее Минобороны уточнило, что это произошло рано утром, в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. По данным ведомства, подвергшиеся нападению корабли использовались для обеспечения безопасности гумкоридора в рамках зерновой сделки. После этого Россия приостановила участие в соглашении.

27 октября в четырех муниципальный районах и городских округах Белгородской области был введен режим ЧС. Из-за постоянных обстрелов население с этих территорий практически полностью эвакуировано.

21 и 22 октября в очередной раз попал под обстрелы город Шебекино в Белгородской области, в результате одного из них погибли два человека.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента. Военное положение начнет действовать с ноля часов 20 октября. Кроме того, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе введен средний уровень реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — режим повышенной готовности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 19 октября сообщил о работе ПВО в городе. По его словам, в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник, часть обломков упала в частном секторе и спровоцировала небольшое возгорание, которое оперативно потушили. В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода, энергообеспечение города не пострадало, и об обстреле города Шебекино, где пострадали гражданские объекты: жилые дома, торговый центр и ФОК.

18 октября власти регионов сообщили о неоднократных обстрелах населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Также были сообщения из Брянской области.

18 октября Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках в районах нескольких населенных пунктов, включая Энергодар в Запорожской области. С лета Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах этого города и Запорожской АЭС, которая там находится. После референдумов президент России Владимир Путин поручил правительству принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция». 11 октября с Путиным встречался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вскоре после этого он заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось приблизиться к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

13 октября был нанесен удар по погранпункту Шебекино в Белгородской области. Погранпереход «практически перестал существовать», написал губернатор Вячеслав Гладков.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. СК возбудил дело о теракте.

7 октября власти Калужской области сообщили о взрыве на военном аэродроме Шайковка. «Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет», — отметил губернатор Владислав Шапша.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Голосование, по сообщениям избиркомов и военно-гражданских администраций, сопровождалось обстрелами со стороны ВСУ. Москва признала итоги голосования. 30 сентября эти регионы подписали международные договоры о вхождении в состав России на правах субъектов.

22 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что на электроподстанцию Суджа «предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство», вышел из строя трансформатор. В тот же день глава Белгородской области Гладков сообщил, что под удар попало село Двулучное, от снаряда образовалась воронка радиусом 12 м, никто не пострадал.

20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.

17 сентября власти Белгородской области сообщили, что при обстреле села Красный Хутор погибла женщина, еще два человека получили ранения.

В ночь на 16 сентября при обстреле города Валуйки в Белгородской области погиб мирный житель, еще двое получили ранения.

15 сентября губернатор Белгородской области сообщил о том, что по селу Красный Хутор второй день подряд ведется обстрел. Жители улиц вдоль границы были отселены из-за обстрелов днем ранее. Позднее в этот же день было обстреляно село Нехотеевка Белгородского района, в результате возник пожар на таможенном терминале. 13 сентября в регионе было обстреляно село Шелаево, пострадали два человека, они получили легкие ранения.

В тот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью со стороны Украины обстреливали позиции российских военных недалеко от Елизаветовки Глушковского района.

12 сентября власти Белгородской области сообщили об обстреле пункта пропуска Логачевка. Погибла гражданка Украины 1942 года рождения, еще трое украинцев и один местный житель получили ранения. Над Белгородским районом в тот же день сработала система ПВО. О работе ПВО над Белгородом сообщалось также 8 сентября.

30 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничных сел Алексеевка и Елизаветовка. Под обстрел попал животноводческий комплекс, погибло более 20 животных. Жертв среди мирного населения нет.

Вечером 22 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работала система ПВО. Ранее, 21 августа, ПВО сработала в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. 20 августа в здание штаба Черноморского флота влетел беспилотник. 19 августа ПВО сработала над Севастополем и Евпаторией.

18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек, в этот же день был сбит еще один беспилотник в Керчи. 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория Шебекинского городского округа оказалась заминирована, на ней найдены мины ПФМ-1 «Лепесток».

В Джанкойском районе Крыма 16 августа произошла детонация боеприпасов на временном складе. Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию. Власти Крыма эвакуировали местных жителей из пятикилометровой зоны, также пришлось изменить маршрут движения поездов в республике.

В этот же день ФСБ сообщила о произошедших диверсиях в Курской области — 4, 9 и 12 августа. По данным службы, украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курчатовском районе, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения.

Утром 31 июля, в День ВМФ, власти Севастополя сообщили об атаке на штаб Черноморского флота, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы флота, в атаке был использован самодельный дрон с маломощным взрывным устройством. После случившегося жителям города рекомендовали оставаться дома, а мероприятия ко Дню ВМФ отменили. В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. «Все должны понимать, что Севастополь, по сути, прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе по безопасности», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

26 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на пропускной пункт «Троебортное». «С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших», — заявил он. Позже он уточнил, что один из пострадавших умер.

20 июля при обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области погиб мужчина, сообщили власти региона.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. Погибли четыре человека — один гражданин России и трое украинцев. 72 дома получили повреждения, из них 26 многоквартирных домов.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску системы ПВО сбили два беспилотника «Стриж». Пострадавших нет. Ранее 28 июня было еще одно сообщение о сбитых беспилотниках восточнее Курска.

26 июня представитель экстренных служб Крыма сообщил о новом ударе по платформе «Черноморнефтегаза». В результате удара никто не пострадал.

22 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар. На заводе причиной назвали удар двух беспилотников и оценили произошедшее как «террористические действия».

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Речь идет об Одесском месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек, заявил Аксенов. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, в результате которого была повреждена электроподстанция.

14 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле села Займищи городского округа Клинцы. По его данным, пострадали четыре человека, повреждены несколько домов.

26 мая власти Белгородской области заявили об очередном обстреле Журавлевки, при котором была ранена женщина. На следующий день врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла. 11 мая также сообщалось о гибели человека при обстреле села Солохи в этом регионе.

19 мая в результате обстрела села Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины.

Первые сообщения об обстрелах приграничных населенных пунктов стали поступать с конца февраля.