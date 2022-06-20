Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта

Власти Крыма сообщили об ударе ВСУ по буровым платформам в Черном море. С апреля в нескольких приграничных регионах России действует высокий уровень террористической опасности

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Речь идет об Одесском месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек, заявил Аксенов. Минобороны проводит спасательную операцию.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, в результате которого была повреждена электроподстанция.

14 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Займищи городского округа Клинцы. По его данным, пострадали четыре человека, повреждены несколько домов.

26 мая власти Белгородской области заявили об очередном обстреле Журавлевки, при котором была ранена женщина. На следующий день врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла. 11 мая также сообщалось о гибели человека при обстреле села Солохи в этом регионе.

19 мая в результате обстрела села Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины. Кроме того, неоднократно сообщалось об обстрелах села Алексеевка.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности. В конце апреля власти Краснодарского края отменили режим, аналогичное решение через месяц приняли в Воронежской области, в мае власти Крыма исключили из своего списка Ленинский район и Керчь. В остальных перечисленных регионах высокий уровень опасности продлили еще на две недели — до 22–25 июня в зависимости от региона.

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Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.