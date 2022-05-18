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Какие регионы объявили высокий уровень террористической опасности. Карта

С 11 апреля в шести регионах России был введен желтый уровень террористической опасности. В конце апреля режим отменили в Краснодарском крае. Где действует этот режим и что это значит — в инфографике РБК

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах. В остальных пяти регионах режим продлили до 25 мая.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Александра Хмурковская Александра Хмурковская, Мария Вишнякова
угроза терроризм режим Крым
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