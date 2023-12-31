Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея
Последний глава Верховного совета РСФСР был сначала сторонником, а затем противником Бориса Ельцина. В августе 1991 года он осудил действия ГКЧП — Госкомитета по чрезвычайному положению под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева, который выступал против преобразования СССР в конфедерацию и пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. В декабре того же года он поддержал Беловежские соглашения. А во время политического кризиса 1992–1993 годов оказался уже в стане противников Ельцина: именно ВС во главе с Хасбулатовым пытался прекратить президентские полномочия Ельцина после подписания тем указа №1400 о конституционной реформе. Хасбулатов был арестован после штурма Белого дома, вышел на свободу по амнистии в феврале 1994-го. После ухода из политики преподавал в РЭУ им. Плеханова. Руслан Хасбулатов умер 3 января, ему было 80 лет.
Первый президент Башкирии возглавлял республику с 1993 до 2010 года. В 1998 году он стал одним из соучредителей партии «Отечество — Вся Россия», которая в 2001 году вошла в «Единую Россию». В 2010 году Рахимов решил досрочно оставить пост главы республики. Он пробыл у власти больше 16 лет. После ухода с должности он некоторое время состоял в совете директоров «Башнефти», также был бессменным главой благотворительного фонда «Урал». Муртаза Рахимов умер 11 января, ему было 88 лет.
Народная артистка СССР служила в «Ленкоме», запомнилась зрителям и многочисленными ролями в кино: «Морозко» (1964), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ребро Адама» (1990), «Ширли-мырли» (1995) и других. Свою последнюю роль на экране она исполнила в фильме «Иван Денисович» 2021 года, которую снял ее муж режиссер Глеб Панфилов. Инна Чурикова умерла 14 января, ей было 79 лет. Муж пережил ее на полгода. На фото: Инна Чурикова в роли Елизаветы II в спектакле «Аудиенция» Театра наций в 2017 году.
Кикабидзе родился в Тбилиси, с конца 1950-х стал работать в Тбилисской филармонии, позже стал солистом ВИА «Орэра». Зрителям он запомнился ролями в фильмах Георгия Данелии «Не горюй!» (1968) и «Мимино» (1977). За последний он получил Госпремию СССР. Всего на его счету около двух десятков ролей, успел он побывать режиссером и сценаристом. В 2008 году его наградили российским орденом Дружбы, но он отказался его принять из-за конфликта в Южной Осетии. Вахтанг Кикабидзе умер 15 января, ему было 84 года.
Главная Эсмеральда мирового кинематографа родилась в Италии в семье мебельщика, в 1947 году заняла третье место на национальном конкурсе красоты, а вскоре начала сниматься в кино. Успех к ней пришел в 1952-м с выходом французской ленты «Фанфан-тюльпан». А в 1956-м на экраны вышел «Собор Парижской Богоматери» по роману Гюго, где она сыграла знаменитую цыганку. За свою карьеру она успела сняться в фильмах разных стран, ее партнерами на экране в разное время были Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо и Шон Коннери. Джина Лоллобриджида умерла 16 января, ей было 95 лет.
В начале 1960-х Куркова работала в детской газете «Ленинские искры», а в 1968 году перешла на ленинградское телевидение («Пятый канал»), была создательницей и главным редактором популярной программы «Пятое колесо». Во время беспорядков осенью 1993-го она уволила за самовольную отлучку журналистов, которые 3 октября снимали штурм Белого дома изнутри. В 1995-м покинула «Пятый канал». С 2000 года Куркова работала директором петербургской дирекции канала «Культура», позже была заместителем главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала «Культура» (входит в ВГТРК). Бэлла Куркова умерла 19 января, ей было 87 лет.
Народный артист России начинал работу в кино как актер, но позднее вернулся как режиссер после обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии. Он известен зрителю по таким картинам, как «Облако-рай», «Мелкий бес», сериалу «Штрафбат» и другим работам. Николай Досталь умер 19 января, ему было 76 лет.
Создатель Мамонтенка, Крошки Енота и других персонажей кроме работы в «Союзмультфильме» занимался живописью и книжной иллюстрацией. За серию о коте Леопольде он получил Госпремию СССР, а в начале 1990-х прочел курс лекций по приглашению киностудии Disney. На счету художника-постановщика более 45 мультипликационных фильмов. Вячеслав Назарук умер 29 января, ему был 81 год.
Уроженец Страны Басков в Испании получил всемирную известность как французский модельер. В начале карьеры он работал для модных домов Dior, Givenchy и Balenciaga. Его первая собственная коллекция называлась «Манифест: 12 неносибельных платьев из современных материалов»; женские платья были выполнены из металла, за что Коко Шанель назвала его «металлургом». Модельер ушел на пенсию в 1999 году, а развивать бренд Paco Rabanne продолжала барселонская компания Puig. Пако Рабан умер 3 февраля, ему было 88 лет.
Абдрашитов пришел в кино после учебы в технических вузах и работы на Московском заводе электровакуумных приборов. По окончании режиссерского факультета ВГИКа его пригласили на «Мосфильм». Среди известных фильмов мастера — «Слово для защиты» (1976), «Охота на лис» (1980), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Магнитные бури» (2003) и другие. Среди наград — золотая медаль Венецианского фестиваля, «Ника» и «Золотой орел». Вадим Абдрашитов умер 12 февраля, ему было 78 лет.
Основатель Фонда эффективной политики за свою жизнь прошел путь от распространителя самиздата и ссылки за антисоветчину до работы с Кремлем, а потом — ухода в оппозицию. Его фонд работал на избирательные кампании Бориса Ельцина и Владимира Путина, консультировал Виктора Януковича и работал с дочерью Нурсултана Назарбаева. Глеб Павловский умер 27 февраля, ему был 71 год.
Фонтен был нападающим в сборной Франции с 1953 по 1960 год. Ему принадлежит рекорд по числу забитых голов на одном турнире — 13, он поставил его на чемпионате мира 1958 года (Франция на том турнире взяла бронзу). В клубной карьере выступал за марокканскую «Касабланку», французские «Ниццу» и «Реймс», с которым четыре раза выиграл чемпионат Франции и два раза — Кубок страны. В 2013 году его наградили высшей национальной наградой — орденом Почетного легиона. Жюст Фонтен умер 1 марта, ему было 89 лет.
Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 год, а до этого был депутатом Госдумы. Во время работы в ЦИК он часто подвергался критике оппозиции, его отставка была одним из требований протестующих против фальсификаций на думских выборах в 2011 году. В этом году после парламентской кампании Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, назвал Чурова «почти волшебником», на что тот ответил: «Я только учусь». Глава ЦИК позднее говорил, что таким образом его похвалили, а обвинения в фальсификациях означают нападки на 1,5 млн россиян, которые работают в избирательной системе. Владимир Чуров умер 22 марта, ему было 70 лет.
Калифорниец Мур учился в Университете Сан-Хосе, университете Беркли и Калифорнийском технологическом институте, где получил степень доктора химии в 1954 году. Он основал Intel вместе с Робертом Нойсом (умер в 1990-м) в 1968 году. Они также были сооснователями Fairchild Semiconductor, производителя первых в мире пошедших в массовое производство интегральных схем. Мур был гендиректором Intel с 1979 по 1987 год, оставался в совете директоров до 2006 года. Гордон Мур умер 25 марта, ему было 94 года.
Фронтовик (был трижды ранен), заслуженный артист РСФСР и Украины был директором Театра на Таганке с начала 1960-х до 1977 года. Он позвал на должность худрука Юрия Любимова, он же принял в театр Владимира Высоцкого. Дупак и сам играл роли на сцене и в кино. Николай Дупак умер 26 марта, ему был 101 год.
Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года, входил во фракцию «Единая Россия». Несколько лет входил в список парламентариев, задекларировавших самый высокий доход (1,59 млрд руб. в 2020 году). В 2021-м вошел в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes с оценкой состояния $550 млн. В 2022 году вместе с другими депутатами попал под европейские санкции в связи с военными действиями на Украине. Николай Борцов умер 23 апреля, ему было 77 лет.
Уроженец Иваново, выпускник Московского текстильного института, Зайцев был одним из первых советских дизайнеров, чьи работы стали показывать на неделях моды в Париже. Свой дом моды он открыл в Москве в 1982 году. Иностранные журналисты называли его Красным Диором. За свою карьеру модельер одевал Аллу Пугачеву, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других знаменитых артистов. Слава Зайцев умер 30 апреля, ему было 85 лет.
В 2023 году Россия лишилась сразу двух знаменитых дизайнеров: спустя несколько дней умер Валентин Юдашкин.
Свою первую коллекцию Юдашкин создал в 1987 году. В конце 1980-х он открыл свою фирму «Vali-мода». Мировую известность ему принесла коллекция «Фаберже» в начале 1990-х — одну из ее моделей приобрел Музей костюма Лувра. Модельер создавал форму для российских олимпийцев и работал над обмундированием для военных. Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет.
Заслуженный артист России снялся более чем в 40 ролях. В том числе он сыграл Сергея Баринова — генерал-майора милиции в сериале «Улицы разбитых фонарей» и Костю Моргана в сериале «Агент национальной безопасности». Александр Тютрюмов умер 7 мая, ему было 64 года.
Актер театра и кино Сергей Дрейден был также известен по фамилии матери — Донцов. Он выходил на сцену БДТ им. Товстоногова, МХТ им. Чехова и других театров. В последние годы исполнял роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Постановка получила премию «Золотая маска» в 2022 году. Дрейден получал «Золотую маску» и лично — в 2000 и 2001 годах. Также он получал кинопремию «Ника»: в 2010-м за роль в фильме «Сумасшедшая помощь», в 2021-м — за «Блокадный дневник». Сергей Дрейден умер 8 мая, ему был 81 год.
Сагалаев возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 1995 года, был одним из основателей канала ТВ-6, в 1996–1997 годах возглавлял ВГТРК. Ему было присвоено звание заслуженного журналиста России, орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и другие награды. В 2017 году на церемонии вручения премии «Ника» заявил, что телевидение «больше не рискует и не показывает». Эдуард Сагалаев умер 13 мая, ему было 76 лет.
Обладательница восьми премий «Грэмми», легенда мировой музыки успела войти в зал славы рок-н-ролла дважды: в составе дуэта с Айком Тернером в 1991-м и лично в 2021-м. Среди ее хитов — Private Dancer и The Best. Сольную карьеру она начала после того, как сбежала в 1976 году от своего партнера по сцене и мужа Айка Тернера, который ее регулярно избивал. О своей жизни певица написала мемуары «Я, Тина», которые легли в основу фильма «На что способна любовь» (1993). А в 2018 году на Бродвее прошла премьера мюзикла «Тина». Тина Тернер умерла 25 мая, ей было 83 года.
Кабаков начинал карьеру с иллюстраций детских книг, также сотрудничал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки». В конце 1960-х вместе с единомышленниками организовал группу художников-визуалистов «Сретенский бульвар». В 1970-е Кабаков начал создавать инсталляции. Его работа «Ответы экспериментальной группы» стала первым концептуальным арт-проектом в СССР и стояла у истоков получившего мировую известность московского концептуализма. Его картины «Номер люкс» и «Жук» были проданы за $4,1 млн (2006) и $5,8 млн (2008); каждая из них на момент продажи была самым дорогим произведением современного российского искусства. В течение многих лет он работал в соавторстве со своей женой Эмилией. Илья Кабаков умер 27 мая, ему было 89 лет.
Берлускони пришел в политику в возрасте 57 лет, а до этого был известен как бизнесмен — крупный застройщик и владелец медиаактивов. Четырехкратный премьер-министр Италии, друг Владимира Путина, владелец футбольного клуба «Милан» ушел в отставку в 2011 году на фоне череды скандалов. С 1994 года Берлускони потратил на адвокатов сотни миллионов долларов, его обвиняли в коррупции, отмывании денег, связях с мафией и так далее. До суда дошло меньше десятка дел, а осужден Берлускони был трижды, причем только один приговор, за налоговые преступления, после апелляций остался в силе. Сильвио Берлускони умер 12 июня, последние месяцы он боролся с лейкемией. Ему было 86 лет.
Американец Кормак Маккарти писал пьесы, киносценарии и романы. За роман «Дорога» он получил Пулитцеровскую премию. А «Старикам тут не место» лег в основу одноименного фильма братьев Коэн, который впоследствии получил четыре «Оскара». Маккарти умер 13 июня, ему было 89 лет.
Автор нашумевшего романа «Невыносимая легкость бытия» родился в Чехословакии, но с середины 1970-х жил во Франции и писал не только по-чешски, но и по-французски. Он принимал участие в протестах и демонстрациях после ввода советских войск в Чехословакию в 1968-м, ему запретили преподавать, изъяли из продажи и библиотек все книги, в 1975 году разрешили эмигрировать, а в 1978-м лишили гражданства (власти Чехии вернули его Кундере только в 2019 году). Среди других известных романов — «Шутка», «Неспешность», «Бессмертие» и другие. Милан Кундера умер 11 июля в Париже, ему было 94 года.
Маркелов был одним из основателей строительно-производственного холдинга «1520» (основное направление деятельности — строительство железных дорог). В 2018 году Forbes назвал его одним из «королей госзаказа». В том же году Маркелова арестовали в рамках уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. В мае 2022 года Захарченко получил 16 лет колонии, Маркелов — восемь. Как установил суд, Маркелов пользовался услугами «площадки» для незаконных банковских операций, в том числе для отмывания денег, а Захарченко получал взятки от создавших ее банкиров за покровительство. В том же мае Маркелова освободили из-под стражи в связи с онкологическим диагнозом. Валерий Маркелов умер 13 июля, ему было 57 лет.
Биркин родилась в Лондоне и карьеру актрисы начинала на англоязычной сцене, всемирную известность она получила после переезда в Францию и начала творческого партнерства с ее вторым мужем — поэтом и композитором Сержем Генсбуром. Особую популярность получил их сингл Je t'aime… moi non plus («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»). В 1980-х модный дом Hermes создал в честь нее сумочку Birkin. Актриса, прожившая большую часть жизни во Франции, признавала, что так и не овладела как следует французским. Джейн Биркин умерла в Париже 16 июля, ей было 76 лет.
Ньюйоркец итальянского происхождения Энтони Бенедетто прославился под своим сценическим именем, которое он взял себе во второй половине 1940-х. Первый массовый хит он исполнил в 1951 году — Because of You. Фрэнк Синатра называл его величайшим в мире поп-певцом, а к его 80-летию был записан альбом дуэтов с Элтоном Джоном, Селин Дион, Полом Маккартни и другими мировыми звездами. Свою первую «Грэмми» Тони Беннетт получил в 1963 году: I Left My Heart in San Francisco — «Лучший мужской вокал» и «Лучшая запись»), а последнюю — в 2022-м («Лучший традиционный вокальный поп-альбом за Love for Sale, записанный с Леди Гагой). Тони Беннетт умер 21 июля, ему было 96 лет.
Ирландская певица, пережившая трудное детство и домашнее насилие, прославилась в конце 1980-х своим первым альбомом The Lion and the Cobra и получила всемирный успех в начале 1990-х со своей версией песни Nothing Compares 2 U. В 1991-м она стала «артисткой года» по версии журнала Rolling Stone, отказалась от «Грэмми», а в 1992-м в прямом эфире Saturday Night Live в контексте проблемы насилия над детьми порвала портрет папы римского Иоанна Павла II, после чего публика начала от нее отворачиваться. В 2018 году она приняла ислам и взяла себе имя Шухада Садакат. Шинейд О’Коннор обнаружили мертвой в ее лондонской квартире 26 июля 2023-го, ей было 56 лет. До этого, в 2022 году, она потеряла сына — он покончил с собой в возрасте 17 лет.
Колкер написал больше ста песен, среди наиболее известных — «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки». Также он писал музыку для театральных постановок и фильмов. Среди его киноработ — музыка к лентам «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967), «Труффальдино из Бергамо» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и другим. Александр Колкер умер 2 августа, ему было 90 лет.
Народная артистка РСФСР играла в МХТ им. Чехова с 1965 года. На ее счету более 40 театральных ролей. В кино она дебютировала в «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (1964), где сыграла Катю, сестру главного героя Коли. Среди множества картин, где она снималась, — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Вам и не снилось» Ильи Фрэза, «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского и другие. Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, ей был 81 год.
Народный художник России начинал как карикатурист, сотрудничал с журналами «Крокодил» и «Мурзилка». Известность приобрел как иллюстратор детских книг. За свою жизнь он проиллюстрировал несколько сотен произведений, в том числе книги Ивана Тургенева, Константина Паустовского, Ханса Кристиана Андерсена. Николай Устинов умер 7 августа, ему было 86 лет.
Переводчик и радиоведущий Леонид Володарский приобрел известность в 1980-е благодаря работе над закадровой озвучкой фильмов. С приходом на рынок VHS-кассет к его услугам прибегали видеопираты. Зрителям запомнились его юмор и специфическое произношение — как говорил он сам, у него были «прищепки на носу» — сказался перелом в юности. Леонид Володарский умер 8 августа, ему было 73 года.
Всю свою профессиональную жизнь актриса провела в Театре Вахтангова — больше 75 лет. За эти годы она сыграла более шестидесяти ролей, среди которых главные в спектаклях «Принцесса Турандот» в постановке Евгения Вахтангова, «Без вины виноватые» Петра Фоменко. Последние роли сыграла в спектаклях Римаса Туминаса «Пристань» и «Евгений Онегин» и в постановке «Возьмите зонт, мадам Готье!» Владимира Иванова. Юлия Борисова умерла 8 августа, ей было 98 лет.
Вера Васильева сыграла десятки ролей в Театре сатиры, где работала более 70 лет. Одна из наиболее известных — графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Также актриса снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Чук и Гек» и «Сказание о земле Сибирской», а ее голосом разговаривают многие мультипликационные персонажи — например, Медведица в «Умка ищет друга». Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет.
Народный артист России в 1960-х был актером Московского экспериментального театра пантомимы «Эктемим», затем — Театра-студии киноактера (Центр театра и кино). С 1993 года играл в Московском театре юного зрителя. В кино известность ему принесли эпизодические роли в «Бриллиантовой руке», «12 стульях» и других. Неоднократно выступал с правозащитными инициативами. Игорь Ясулович умер 19 августа, ему был 81 год.
В своей сольной карьере Кутуньо приобрел всемирную известность в 1980-е со своей песней L’italiano (Lasciatemi cantare). В 1990 году он победил на «Евровидении» с песней Insieme: 1992. Как композитор он работал и с другими звездами: Джо Дассеном, Адриано Челентано. Тото Кутуньо умер 22 августа, ему было 80 лет.
Бизнесмен начинал с общепита — сперва продажи хот-догов, а затем элитные рестораны и кейтеринг в школах и армии. В его ресторане на теплоходе New Island давали обеды для Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. С нулевых Пригожин занимался также строительным бизнесом. Его имя связывали с Агентством интернет-исследований, прозванным «фабрикой троллей», а также с многочисленными СМИ («фабрика медиа»).
Долгое время Пригожин отвергал связь с частной военной компанией «Вагнер», но в сентябре 2022-го признался в создании этой ЧВК. Бойцы компании активно участвовали в военной операции на Украине, в частности, в Артемовске (Бахмуте). 24 июня 2023 года Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву, бойцы ЧВК захватили штаб Южного военного округа. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством. К вечеру того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Пригожиным и они договорились об остановке движения бойцов ЧВК по территории России.
23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет с Евгением Пригожиным на борту. Бизнесмену было 62 года.
Филатов руководил администрацией президента при Ельцине — с 1993 по 1996 год. Во время путча в 1991 году возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома, во время конституционного кризиса 1993 года участвовал в переговорах с председателями обеих палат Верховного совета. Вдова бывшего президента Наина Ельцина назвала репутацию Сергея Филатова безупречной. Он умер 25 августа, ему было 87 лет.
Среди известных работ режиссера — «Васса», «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом». Его последней работой стал «Иван Денисович» (2021) — в ней, как и во многих другие его фильмах, сыграла его жена Инна Чурикова. Панфилов ставил и спектакли — «Гамлет» в «Ленкоме», «Аудиенция» в Театре наций и другие. Среди его наград — приз Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля, «Ника», «Золотой орел» и другие. Глеб Панфилов умер 26 августа, ему было 89 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Чуриковой, умершей в январе того же года. Они были женаты более 50 лет.
Легендарный гимнаст побеждал на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне (кольца и командный турнир) и 1960 года в Риме (кольца). Завоевал четыре золота и одно серебро на чемпионатах мира, два золота и одно серебро на чемпионатах Европы. В честь него назван один из элементов спортивной гимнастики на кольцах — «Крест Азаряна» (впервые он выполнил этот элемент в 1953-м в Ленинграде). Альберт Азарян умер 5 сентября, ему было 94 года. На фото он в 1970 году.
Среди наиболее известных песен поэта — ставшие народными «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья». Многие из песен были написаны на музыку его жены, композитора Александры Пахмутовой. Также к текстам Добронравова музыку писали и другие композиторы, например Микаэл Таривердиев, Муслим Магомаев. Николай Добронравов умер 17 сентября, ему было 94 года.
Доктор экономических наук и профессор был одним из идеологов реформ 1990-х годов, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики СССР на рыночную, которая не была реализована. С середины 1970-х по 1989 год заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. С 1994 по 1997 год был министром экономики, затем — министром без портфеля, отвечал за экономический блок. Покинул правительство летом 1998-го. С октября 1998 года по июнь 2021-го был научным руководителем Высшей школы экономики, а затем — ее почетным научным руководителем. Евгений Ясин умер 25 сентября, ему было 89 лет.
Британский актер прославился ролью Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Он сыграл директора школы чародейства и волшебства в шести фильмах поттерианы, начиная с «Узника Азкабана» (его предшественник Ричард Харрис умер в 2002 году). Театральную карьеру Гэмбон начинал в Дублине, в 1997-м дебютировал на Бродвее. В кино снимался с 1965 года. Среди фильмов с его участием — «Король говорит!» и «Приключения Паддингтона», «Возвращение в Брайдсхед». Он был лауреатом двух премий Гильдии киноактеров США и четырех BAFTA. Королева Елизавета II в 1999 году посвятила его в рыцари. Майкл Гэмбон умер 28 сентября, ему было 82 года.
Первый сборник американской поэтессы «Первенец» вышел в 1968 году. Признание она получила после публикации в 1980–1990 годах сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис». В 2020 году ей присудили Нобелевскую премию по литературе «за безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Также за свою жизнь она получала Пулитцеровскую премию, премию Боллингена и Национальную книжную премию. Луиза Глюк умерла 13 октября, ей было 80 лет.
Работы Лубнина получили широкую известность в социальных сетях. Музей современного искусства «Эрарта», где хранятся его работы, так описывает его творчество: «Книги стихов Лубнина — это настоящий синтетический жанр, объединяющий в себе поэзию, графику и полиграфический дизайн. Тонкие листы упаковочного крафта, небрежный рисунок и абсурдное двустишие — нехитрое, но точное сочетание, завоевавшее художнику народную любовь». Гавриил Лубнин умер 15 октября, ему было 54 года.
Политик был десятым президентом Финляндии, он занимал этот пост с 1994 по 2000 год. До этого Ахтисаари работал в МИДе страны и при ООН. В начале 1990-х он руководил миссией по преодолению последствий военных действий в Ираке, участвовал в урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине, в 1999 году стал одним из переговорщиков во время войны в Югославии. Он также основал Фонд мира Мартти Ахтисаари и занимался международными мирными переговорами и посредничеством. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Мартти Ахтисаари умер 16 октября, ему было 86 лет.
Музыка народного артиста России звучит во многих советских мультфильмах и кино. Он написал музыку к «Джентльменам удачи», «Человеку с бульвара Капуцинов», работал с Марком Захаровым над картинами «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и другими. Среди его известных мультипликационных работ — «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «По следам бременских музыкантов» — в последнем он также сам исполнил партию короля. Геннадий Гладков умер 16 октября, ему было 88 лет.
Актер в 1990-х годах был звездой КВН, запомнился пародиями на музыкантов. Он выступал в составе команд ДПИ и «Дри-Тим». В КВН он познакомился с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и впоследствии работал вместе с ним в студии «Квартал 95». После избрания Зеленского президентом недолго был советником секретаря СНБО. Сергей Сивохо умер 17 октября после продолжительной болезни, ему было 54 года.
Гладков запомнился телезрителям шоу «Каламбур» в 1990-е. Он играл мужика в рубрике «Деревня дураков» и «несравненную мисс Мурпл в роли мисс Бурпл» в «Крутом пике». Сергей Гладков умер 19 октября, ему было 60 лет.
Резцова была единственной спортсменкой, взявшей олимпийское золото и в биатлоне, и в лыжах. На ее олимпийском счету две золотые медали в биатлоне (спринт в 1992-м и эстафета в 1994-м), еще одна в лыжных гонках (эстафета в 1988-м). Также она была трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Анфиса Резцова умерла 20 октября, ей было 58 лет.
Ли Кэцян был вторым человеком в стране в течение десяти лет: он занимал должность премьера Госсовета КНР с 2013 года до своей отставки в 2023-м. В годы премьерства он в том числе занимался преодолением последствий мирового финансового кризиса 2008 года — власти решили замедлить темпы роста ВВП и переориентировать инвестиции во избежание «перегрева» экономики. Политика китайских властей получила неформальное название по имени премьера — ликономика. Ли Кэцян умер 27 октября, ему было 68 лет.
Актер полюбился зрителям по всему миру в роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Он также снимался в «Беверли-Хиллз, 90210», фильме «Девять ярдов», «Танго втроем», «Папе снова 17» и других. За роли в «Истории Рона Кларка» и «Друзьях» был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми». В своих мемуарах Перри рассказывал о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 29 октября, ему было 54 года. Вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».
Народный артист СССР в 1968–1976 годах был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии, затем — художественным руководителем и главным дирижером Кировского (Мариинского) театра. При нем в репертуар последнего вошли «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Война и мир» и другие спектакли в его постановке. Потом был художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича. В разные годы выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театр «Ла Скала», сотрудничал с американскими оркестрами. Юрий Темирканов умер 2 ноября, ему было 84 года.
Протопопов выступал в танцах на льду в паре со своей женой Людмилой Белоусовой. Они шесть раз побеждали на союзных чемпионатах, четыре раза становили чемпионами мира и Европы, дважды побеждали на Олимпийских играх — в 1964 и 1968 годах. Они были первыми советскими фигуристами, взявшими олимпийское золото. В сентябре 1979 года они были приглашены в Швейцарию на показательные выступления и в СССР не вернулись. Их лишили званий, вычеркнули из советских справочников и называли предателями. Пара выходила на лед до преклонного возраста. Последний раз они приезжали в Россию в 2014 году на олимпийский турнир фигуристов в Сочи. О смерти Олега Протопопова стало известно 3 ноября, ему был 91 год. Его жена Людмила Белоусова умерла в 2017 году.
Шаталин был одним из основателей рок-группы «Алиса», он играл в ней на гитаре с 1983 года, окончательно ушел из группы в 2003-м. После этого начал сольную карьеру, перешел к электронной музыке. В 2007 году вышел его альбом «Восемь мелодий для электрического пианино». О смерти Андрея Шаталина стало известно 14 ноября, ему было 63 года.
Джимми Картер, занимавший пост президента США в 1977–1981 годах, так сказал о свей жене: «Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня». Она активно занималась благотворительностью, стала первой женой президента США, выступившей перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сделала вакцинацию обычной практикой американской системы здравоохранения. Розалин Картер умерла 19 ноября, ей было 96 лет. Их брак с Джимми Картером продлился 77 лет. 39-му президенту США в 2023 году исполнилось 99 лет.
Тулеев был одним из главных российских губернаторов-«долгожителей», он руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Уже на первых своих губернаторских выборах он набрал более 90%. Тулеев подал в отставку в апреле 2018 года. Несколькими днями ранее в Кемерово произошла трагедия — пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из них были детьми. «С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям! Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — сказал Тулеев в обращении к местным жителям. Аман Тулеев умер 20 ноября, ему было 79 лет.
Киссинджер занимал пост госсекретаря США в 1973–1977 годах. Также с 1969 по 1975 год был советником по нацбезопасности. За эти годы он успел заняться попытками наладить отношения США с Китаем и СССР, принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта, где использовал «челночную дипломатию», подписал мирное соглашение об окончании войны во Вьетнаме в 1973 году (за это он и представитель Северного Вьетнама Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира). После ухода с поста главы Госдепартамента основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc., которая специализировалась на аналитике и подготовке экспертных оценок, а также написал несколько книг, где изложил свои взгляды на разные аспекты международной политики. Генри Киссинджер умер 29 ноября. В мае ему исполнилось 100 лет.
Астроном Михаил Маров написал более 250 научных работ, возглавлял комиссию РАН по изучению творческого наследия Константина Циолковского, был членом совета РАН по космосу. «Ему принадлежит ведущая роль в разработке и осуществлении многолетней программы космических исследований в СССР, в изучении околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. При его непосредственном участии проведены пионерские исследования Венеры и Марса», — отметили в Российской академии наук. Михаил Маров умер 30 ноября, ему было 90 лет.
Константинов занялся журналистикой в 1990-х, был криминальным корреспондентом. Он основатель Агентства журналистских расследований и «Фонтанки». По мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург». Андрей Константинов умер 13 декабря, ему было 60 лет.