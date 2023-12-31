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Итоги 2023-го ,  
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Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея

Сюжет
Итоги 2023-го
Политики, актеры, композиторы, спортсмены и модельеры. Кто из известных людей умер в 2023 году — в фотогалерее РБК
Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея