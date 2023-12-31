Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея

Бизнесмен начинал с общепита — сперва продажи хот-догов, а затем элитные рестораны и кейтеринг в школах и армии. В его ресторане на теплоходе New Island давали обеды для Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. С нулевых Пригожин занимался также строительным бизнесом. Его имя связывали с Агентством интернет-исследований, прозванным «фабрикой троллей», а также с многочисленными СМИ («фабрика медиа»).

Долгое время Пригожин отвергал связь с частной военной компанией «Вагнер», но в сентябре 2022-го признался в создании этой ЧВК. Бойцы компании активно участвовали в военной операции на Украине, в частности, в Артемовске (Бахмуте). 24 июня 2023 года Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву, бойцы ЧВК захватили штаб Южного военного округа. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством. К вечеру того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Пригожиным и они договорились об остановке движения бойцов ЧВК по территории России.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет с Евгением Пригожиным на борту. Бизнесмену было 62 года.

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