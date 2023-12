Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея

Ньюйоркец итальянского происхождения Энтони Бенедетто прославился под своим сценическим именем, которое он взял себе во второй половине 1940-х. Первый массовый хит он исполнил в 1951 году — Because of You. Фрэнк Синатра называл его величайшим в мире поп-певцом, а к его 80-летию был записан альбом дуэтов с Элтоном Джоном, Селин Дион, Полом Маккартни и другими мировыми звездами. Свою первую «Грэмми» Тони Беннетт получил в 1963 году: I Left My Heart in San Francisco — «Лучший мужской вокал» и «Лучшая запись»), а последнюю — в 2022-м («Лучший традиционный вокальный поп-альбом за Love for Sale, записанный с Леди Гагой). Тони Беннетт умер 21 июля, ему было 96 лет.