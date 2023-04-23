Умер депутат Госдумы из списка Forbes

Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года, несколько лет возглавлял завод «Лебедянский», который был одним из крупнейших производителей соков в России. В 2021-м он вошел в список 200 богатейших россиян

Николай Борцов (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Причину смерти он не уточнил.

Артамонов назвал произошедшее большой потерей для региона и выразил соболезнования семье и близким Борцова. «Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне», — написал он. Губернатор отметил роль депутата в развитии Липецкой области, добавив, что тот «никогда не забывал о родном районе, в котором вырос, о регионе в котором жил и работал».

Региональное отделение ЛДПР сообщило, что депутата похоронят в Москве.

Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь. Окончил окончил Мичуринский технологический техникум и Всероссийский финансово-экономический институт. Работал на Лебедянском инструментальном заводе, затем возглавил консервный завод «Лебедянский», который перерабатывал сельхозпродукцию местных хозяйств. Как отметил Артамонов, в 1990-х предприятие стало одним из лидеров российского рынка соков (производило напитки «Я», «Тонус», «Фруктовый сад»). Вместе с сыном Юрием они стали основными акционерами завода, а в 2008 году комбинат продали компании PepsiCo за $1,35 млрд. Юрий Борцов умер в 2010 году от инсульта в возрасте 40 лет.

Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года, входил во фракцию «Единая Россия». Несколько лет входил в список наиболее богатых парламентариев, задекларировавших самые высокие доходы (в 2020 году — 1,59 млрд руб.). В 2021 году занимал 194-е место в списке состоятельных россиян по версии Forbes, журнал оценил его состояние в $550 млн.

В 2004 году парламентарий вместе с сыном основал благотворительный фонд Борцовых, который среди прочего занимается финансированием восстановления храмов РПЦ. Был награжден орденами Почета и Дружбы.

В феврале 2022 года Евросоюз ввел против Борцова и других депутатов Госдумы санкции из-за военных действий на Украине. В марте текущего года украинский суд заочно приговорил 20 российских парламентариев, в том числе Борцова, к 15 годам заключения, обвинив в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.