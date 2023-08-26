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Умер бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов

Умер экс-руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов
Филатов руководил депутатским штабом обороны во время путча ГКЧП, а в 1993-м вел переговоры с Верховным советом со стороны Ельцина. Конфликт предотвратить не удалось. После отставки Филатов возглавил фонд СЭИП
Сергей Филатов
Сергей Филатов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер на 88-м году жизни, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на дочь экс-чиновника. О его смерти также сообщил Союз писателей Москвы, который тот возглавлял.

Сергей Филатов был руководителем администрации президента России с 1993 по 1996 год, также он возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте, был председателем комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства. С 1997 года он был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

Во время путча ГКЧП в 1991 году Филатов был главой депутатского штаба обороны Белого дома, с апреля следующего года вошел в число постоянных членов Совета Безопасности России.

Во время конституционного кризиса 1993 года Филатов участвовал в переговорах в Свято-Даниловом монастыре с председателями обеих палат Верховного Совета. С его слов, в Верховном совете победила группа нежелающих мирного урегулирования ситуации и дипломатией конфликт решить не удалось. «В Свято-Даниловом монастыре, куда я приехал в пятом часу вечера, [Юрий] Воронин зачитывал нам ультиматум, а патриарх Алексий II сидел весь бледный. Прямо там у него случился инфаркт, после чего всех попросили покинуть помещение. Так эти переговоры и завершились», — рассказывал Филатов.

Бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц иначе трактует те события. По его словам, «Филатов и [Юрий] Лужков сорвали переговоры, а обвинили делегацию Верховного Совета. Один из депутатов мне говорил, что слышал, как они шептались, что, мол, президент такое не подпишет».

«Мы не ориентировались на то, что будет какая-то заварушка. Рассчитывали, что удастся убедить депутатов. Им всем продлили зарплату до 1995 года, назначили досрочные пенсии, сохранили квартиры, трудоустроили. Но они это восприняли как оскорбление — и многие остались в здании парламента. А когда их окружили колючей проволокой, то никакие разговоры были уже невозможны», — вспоминал Филатов события тех лет.

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На вопрос Би-би-си, продолжают ли события 1993 года влиять на российскую жизнь, Филатов заявил, что разрыв между недавними соратниками и стрельба в центре столицы «отвратили массу людей от политики вообще». «Результатом стала апатия. Вся надежда на молодежь», — добавил он.

В марте 1994 года, после объявления амнистии, Филатов составил список депутатов, которые не покинули Верховный совет до 3 октября 1993-го. В список попал 151 человек, их лишили социальных льгот. Однако спустя месяц Ельцин отменил эти ограничения

В 1996 году Филатов стал заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок и возглавил общественное движение поддержки Президента на выборах (ОДОП). 

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Ельцин администрация президента
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