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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла на 97-ом году жизни
Бывшая первая леди США скончалась в возрасте 96 лет, ее брак с 39-м американским президентом длился 77 лет. Семью Картеров назвали самой долгоживущей президентской парой в истории
Розалин Картер в 1984 году
Розалин Картер в 1984 году (Фото: Arnie Sachs - CNP / Global Look Press)

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Розалин Картер умерла на 97-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного Центра Картеров, который она основала вместе с мужем — 39-м президентом США Джимми Картером.

В Центре сообщили, что она скончалась в воскресенье, 19 ноября, в собственном доме. «Она умерла мирно, рядом с семьей», — говорится в публикации. Ранее, 17 ноября, она начала получать хосписную помощь на дому.

В 1946 году Картер вышла замуж за Джимми Картера, который занимал пост главы американского государства в 1977–1981 годах. «Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня», — сказал Картер. 1 октября 2023 года экс-президенту исполнилось 99 лет.

Будучи первой Розалин Картер сделала вакцинацию обычной практикой для американской системы здравоохранения — к 1981 году 95% детей в дошкольном возрасте были привиты от кори и других заболеваний. Также она стала первой супругой президента США, выступившей перед Всемирной организацией здравоохранения.

В 1980-х супруги вместе начали заниматься благотворительностью. Картер боролась с дискриминацией в отношении людей с психическими заболеваниями, работала над улучшением качества психиатрической помощи в Соединенных Штатах и за рубежом, а также продвигала идею заботы о ментальном здоровье. В 1987 году она основала Институт Розалин Картер для лиц, осуществляющих уход за больными — так она развивала «заботливое» общество.

Однажды на вопрос, какой бы она хотела, чтобы ее запомнили, она ответила: «Мне бы хотелось, чтобы люди думали, что я воспользовалась теми возможностями, которые у меня были, и сделала все, что могла».

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София Шошина
Картер первая леди смерть США
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