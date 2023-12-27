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Умер сценарист и поэт Юрий Арабов

Прозаик, поэт и сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни
Арабов написал сценарии для большинства фильмов Александра Сокурова, в том числе тетралогии «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст». Он скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни
Юрий Арабов
Юрий Арабов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Умер прозаик, поэт и сценарист Юрий Арабов, ему было 69 лет, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

Арабов скончался после продолжительной болезни.

Арабов написал сценарии для большинства фильмов Александра Сокурова, в том числе «Одинокий голос человека» по мотивам произведений Андрея Платонова (это дебютная картина Сокурова и Арабова), «Дни затмения» по мотивам книги братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», «Мать и сын», тетралогии «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», а также фильма «Монах и бес» Николая Досталя, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского по произведениям и биографии Иосифа Бродского, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Орда» Андрея Прошкина и др.

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Елена Чернышова
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