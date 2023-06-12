«Бури меня не пугают»: чем запомнится Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони, у которого этой весной диагностировали лейкемию, умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане на 87-м году жизни. Четырехкратный премьер, друг Путина и фигурант множества скандалов — вспоминаем путь Берлускони
Сильвио Берлускони родился в неблагополучном районе Милана в 1936 году. Он был старшим из трех детей в семье глубоко верующих католиков. Когда ему было шесть лет, начались бомбежки Милана - Италия вступила в войну в качестве союзника нацистской Германии. В 1943 году Берлускони попали в эвакуацию, отец, опасающийся за свою безопасность, скрывался в Швейцарии, и единственным кормильцем в семье была мать, поэтому после учебы в католической школе Сильвио подрабатывал на фермах, где доил коров и собирал картофель. После окончания школы Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета и начал работать, торгуя хозтоварами и пылесосами, фотографируя похороны и свадьбы, выступая на круизных лайнерах, где пел песни о любви. В 1957 году он начал работать в строительной компании Immobiliare costruzioni, а в 1961-м окончил университет и получил премию в 2 млн лир за свою дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса
После окончания университета Берлускони основал строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi (Союз застройщиков Милана). С первоначальным капиталом, по его собственным рассказам, ему помог отец, обналичивший свои пенсионные накопления, банк Rasini, хозяином которого был друг семьи, и швейцарский доверительный фонд из Лугано. Кроме того, Берлускони привлек к проекту своих друзей и родственников. Италия в то время переживала строительный бум, и проект строительства жилых домов на миланской улице Альчиати оказался выгодным. В 1963 году он открыл строительную фирму Edilnord, которая в течение несколько лет построила ряд жилых кварталов в разных районах Милана, в том числе «Милан-2» — на 4 тыс. квартир. Из-за этого проекта Берлускони был впервые обвинен в коррупции и незаконном лоббировании своих интересов, однако недостаточные доказательства позволили ему уйти от какой-либо ответственности. К 1973 году Берлускони стал одним из крупнейших девелоперов Италии и одним из богатейших бизнесменов страны. Тогда же он купил виллу в городе Аркоре недалеко от Милана, которая была его резиденцией всю жизнь
До 1974 года в Италии было запрещено вещание частных телеканалов, пока Конституционный суд страны не отменил это правило. В том же году Берлускони купил долю в общественно-политической газете Il Giornale и спустя два года стал первым частным собственником телеканала, когда приобрел кабельный телеканал Telemilano 58, а затем в течение нескольких лет и другие каналы — Canale 5, Italia 1, Rete 4, которые позднее вошли в его медиахолдинг Mediaset. Несмотря на решение Конституционного суда, долгое время у частных каналов не было права на трансляцию прямого эфира и выпусков новостей. Поэтому Берлускони покупал права на американский развлекательный контент, в том числе сериалы и мыльные оперы, за что его критиковали политики и общественные деятели, обвиняя в плохом вкусе. Именно телеканалы Берлускони первыми показали шоу-варьете с полуобнаженными танцовщицами и первые цветные передачи. Все это привело к росту рекламных продаж и существенному преимуществу каналов Берлускони перед государственной телевизионной корпорацией RAI
В 1984 году после жалобы RAI, которую поддерживали христианские демократы и коммунисты, телепередатчики Берлускони были арестованы. Долгая судебная тяжба закончилась, когда в дело вмешался премьер страны Беттино Кракси, друг Берлускони, издавший экстренный указ («Закон Берлускони») о возобновлении трансляций. После этого две крупнейшие политические партии Италии — ХДП (Христианско-демократическая партия) и ИКП (Итальянская коммунистическая партия) — обвинили бизнесмена в подкупе премьер-министра, однако обвинения не подтвердились.
После того, как Берлускони создал компанию Publitalia, занимающуюся производством рекламы для телеканалов, он стал одним из 10 богатейших людей страны. В начале 90-х компания начала проникновение на европейский рынок, и Берлускони впервые вошел в рейтинг богатейших людей Forbes, а владение издательским трестом Arnoldo Mondadori Editore дало ему контроль над 40% итальянского рынка журналов
Кроме строительства и телевидения, Берлускони занимался ретейлом, открыв один из первых в Италии супермаркетов Girasole («Подсолнух»). К 1988-му он владел сетью крупнейших универмагов страны La Stando. Империя Берлускони, объединенные в компании Fininvest СМИ, строительные и страховые компании, пенсионные фонды и многое другое, к концу 1990-х стоила на фондовом рынке более €30 млрд. Это привлекло внимание правоохранительных органов, и в 1992-1993 гг. было начато около 10 отдельных расследований в отношении деятельности компаний. В это время в Италии разразился коррупционный скандал с экс-премьером Кракси, также началась операция «Чистые руки», направленная на выявление влияния мафии в политике и правоохранительных органах. Все это, как рассказывал Берлускони, побудило его начать политическую деятельность, чтобы сократить вмешательство государства в экономику
В январе 1994 года Берлускони создал политическое движение «Вперед, Италия!» (Forza Italia) и установил политический рекорд, когда спустя 60 дней выиграл общенациональные парламентские выборы, набрав 43% (более 8 млн) голосов. Основными ценностями преобразованного в 1996-м в партию движения декларировались вера в свободный рынок, бизнес и конкуренцию, социальное равенство, борьбу с финансовыми, юридическими и бюрократическими притеснениями итальянцев.
Программная речь Берлускони состояла из тезисов Мартина Лютера Кинга (американский баптистский проповедник, лидер движения за гражданские права чернокожих в США – РБК) о справедливости и прогрессе и критиковала коммунистов и левые итальянские партии. Он использовал свой телевизионный ресурс, транслируя 10-минутное обращение к итальянцам, записанное на его вилле, на принадлежащих ему каналах. Как пишет в своей книге «Итальянцы» Джон Хупер, особое значение играло то, как был одет Берлускони: «Многие — особенно американцы — любят, чтобы их политики выглядели хорошо. Но итальянцы не просто хотят, чтобы их политики одевались безупречно; итальянцы и итальянские СМИ пристально изучают то, что они называют — используя английское слово — look политиков, то есть то, как они одеты, в поисках ключа к разгадке их настоящей личности. Я помню сравнение, которое заняло целую страницу одной из национальных ежедневных газет, между il look, который предпочитал Сильвио Берлускони, и тем, который продемонстрировал тогда его соперник по борьбе за пост премьер-министра Романо Проди. Сравнение начиналось с галстуков (Берлускони строго придерживался белого узора «птичий глаз» на темно-синем фоне, тогда как Проди предпочитал диагональные полоски разных цветов) и постепенно доходило до нижнего белья. Проди предположительно носил свободные «боксеры», в то время как Берлускони предпочитал тесные трусы-плавки. Источник информации об их нижнем белье остался неизвестным».
После удачи на выборах Берлускони создал коалицию правоцентристских партий (в которую вошли также крайне правые — неофашисты (идеологические наследники Муссолини) и Лига Севера, называвшая себя «постфашистами»), и таким образом получил большинство в парламенте — 366 из 630 мест. 11 мая 1994 года он принес присягу в качестве главы правительства Италии и стал первым в Европе премьер-министром миллиардером
22 ноября 1994 года накануне саммита ООН в Неаполе, повесткой которого значилась борьба с организованной преступностью, газета Corriere della Sera опубликовала сообщение о том, что против Берлускони начато судебное расследование в связи с подкупом налоговых инспекторов. Премьер был признан виновным, но затем оправдан по апелляции. Тем не менее, коалиция Берлускони потеряла большинство в парламенте, и в январе 1995-го его правительство ушло в отставку, а экс-премьер стал фигурантом ряда расследований по обвинению в подделке финансовых документов и махинациях с банковскими счетами, взяточничестве и коррупции, в том числе в подкупе Беттино Кракси.
В 1996-м Берлускони продал пакеты акций компании Mediaset принцу Саудовской Аравии, южноафриканскому миллиардеру Иоганну Руперту и немецкому телемагнату Лео Кирху. На выборах 1996 года «Вперед, Италия!» не смогла получить большинство, так как прежние политические союзники отказались объединяться в парламентскую коалицию с партией Берлускони. Таким образом он стал лидером оппозиции. Работа над конституционной реформой вернула Берлускони прежние политические рейтинги, и в 1999 году «Вперед, Италия!» победила на выборах в Европейский парламент, а в 2000 году — на муниципальных и областных выборах в Италии. Предвыборная кампания запомнилась агитационным туром политика вдоль побережья Италии на круизном лайнере под названием «Корабль свободы»
Перед выборами 2001 года Берлускони провел масштабную кампанию, включавшую телерекламу с участием известных итальянских деятелей, агитирующих за экс-премьера, а также рассылку 10 млн буклетов о его личности и деятельности, на которые он потратил $26,5 млн. В буклетах он пообещал сокращение налогов и чиновничьего аппарата, увеличение пенсий, создание новых рабочих мест, борьбу с нелегальной иммиграцией, реформу образования и судебной системы. Он заявлял, что в случае невыполнения обещаний уйдет в отставку. В июне 2001 года Берлускони вновь возглавил правительство
Несмотря на свои симпатии к американскому лидеру Джорджу Бушу-младшему, Берлускони не поддерживал план военного вторжения США в Ирак после событий 11 сентября 2001 года. Он долгое время пытался отговорить Буша от военной операции, но не преуспел, и в 2003 году направил итальянский контингент в составе 3200 военнослужащих в Ирак. В 2005 году после убийства американскими солдатами агента итальянской разведки Николо Калипари Берлускони объявил о выводе войск, но спустя сутки изменил свое решение. Войска покинули Ирак только после того, как правительство возглавил Романо Проди. Военная политика страны, а также переход Италии на евро, который привел к росту цен, снизили рейтинги Берлускони с 45% в 2001 году до 25% к маю 2004 года.
20 апреля 2005 года второе правительство Берлускони ушло в отставку, но уже спустя три дня приняло присягу его же третье правительство, продержавшееся у власти до 17 мая 2006 года. К следующим выборам Италия подошла со стагнирующей экономикой и самым низким в Европе показателем темпов экономического роста. Берлускони не удалось вновь возглавить правительство, несмотря на инициированный им пересчет голосов и сомнения в победе Проди. Тот продержался у власти лишь 18 месяцев — сенат не выразил доверие кабинету Проди, и он сложил полномочия. Весной 2008 года Берлускони возглавил свое четвертое правительство. Выборы сопровождались обвинениями политика в подкупе депутатов парламента и оказании давления на СМИ
Четвертое правительство Берлускони проводило активную иммиграционную политику. Был принят закон, в соответствии с которым все иммигранты, нелегально находящиеся на территории Италии, подлежали уголовной ответственности в форме крупных штрафов, заключения в центры временного пребывания и выдворения из страны. Он вызвал критику левоцентристских итальянских политиков, а также международных организаций. Тем временем ВВП страны продолжал снижаться, увеличился уровень безработицы и количество банкротств как физических, так и юридических лиц, что привело к понижению суверенного рейтинга страны мировыми агентствами. На улицах начались массовые акции протеста. Сам Берлускони был обвинен в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением.
В СМИ также просочилась новость о том, что в ходе разговора с приятелем по телефону Берлускони назвал канцлера Германии Ангелу Меркель «жирножопой стервой» (una culona inchiavabile). Несмотря на то, что премьер выступил с опровержением, Меркель вскоре публично возложила на Берлускони ответственность за кризис еврозоны, что сам политик связывал именно с публикацией в итальянских СМИ. В октябре 2011 года парламент вынес ему вотум недоверия, вскоре Берлускони ушел в отставку
С 1994 года Берлускони потратил на услуги адвокатов около €700 млн. В отношении Берлускони было инициировано более 60 судебных расследований. Его обвиняли в коррупции, отмывании денег, связях с мафией, сексуальных контактах с несовершеннолетней, давлении на СМИ, подкупе чиновников и так далее. До суда дошло меньше десятка дел, а осужден Берлускони был трижды, при этом только один обвинительный приговор (за налоговые преступления) после апелляций остался в силе. Так, в июле 1998 года Берлускони был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за незаконное перечисление через офшор €6 млн на счет экс-премьера Кракси, скрывавшегося от уголовного преследования в Тунисе. В 2000 году этот приговор был аннулирован.
Другое громкое дело было связано с проституткой Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби-сердцеедка (на фото). Премьер-министру предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением при освобождении ее из полицейского участка, а также пользовании услугами несовершеннолетних проституток. Прокуратура требовала для Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби» и судебного запрета занимать госдолжности. Суд первой инстанции удовлетворил это требование, однако по решению Апелляционного суда Милана политик был полностью оправдан.
В октябре 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за неуплату налогов. Согласно закону об амнистии 2006 года, он должен был провести в тюрьме только год, но в итоге от тюремного заключения экс-премьер был освобожден в связи с преклонным возрастом и амнистией. 12 мая 2018 года суд Милана вынес решение о полной реабилитации Берлускони по делу о налоговых нарушениях. Об одном из очередных уголовных дел Берлускони сказал: «Как вы знаете, бури меня не пугают. За 17 лет я повидал всякое. Меня пытались вычеркнуть из политики и истории всеми возможными способами»
В течение 30 лет Берлускони владел футбольным клубом «Милан». За это время команда восемь раз становилась чемпионом Италии, пять раз побеждала в Лиге чемпионов и трижды выиграла Межконтинентальный кубок по футболу. В 2016 году он продал клуб за €740 млн
Берлускони был большим другом Владимира Путина. Вместе они отдыхали на Алтае, тестировали самолет-амфибию Бе-200, ездили в Сочи и Крым. В интервью газете Corriere della Sera Путин рассказывал, на чем строятся их отношения с Берлускони: «Я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры». В свою очередь Берлускони объяснил причины своей любви к России так: «Я думаю, что Владимиру удалось дать мне почувствовать душу своего народа. Это самое великое открытие, которое только можно сделать в России. Поэтому желание вернуться к вам всегда со мной».
Несмотря на то, что основное внимание СМИ уделяли дружбе Сильвио Берлускони с Путиным, именно итальянский премьер в 1997-м году впервые в истории пригласил российского лидера Бориса Ельцина на саммит G7. Его участие в саммите положило начало превращению «Большой семерки» в «восьмерку». В октябре 1994-го Берлускони и Ельцин подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Италией
Берлускони был женат дважды. Его первой супругой в 1965 году стала Карла Эльвира Делль’Ольо, в браке с которой родились двое детей — дочь Мария Эльвира и сын Пьерсильвио. Брак распался, когда в 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио, на которой женился спустя 10 лет. Брак был расторгнут в 2014 году. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи