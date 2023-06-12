«Бури меня не пугают»: чем запомнится Сильвио Берлускони

В январе 1994 года Берлускони создал политическое движение «Вперед, Италия!» (Forza Italia) и установил политический рекорд, когда спустя 60 дней выиграл общенациональные парламентские выборы, набрав 43% (более 8 млн) голосов. Основными ценностями преобразованного в 1996-м в партию движения декларировались вера в свободный рынок, бизнес и конкуренцию, социальное равенство, борьбу с финансовыми, юридическими и бюрократическими притеснениями итальянцев.

Программная речь Берлускони состояла из тезисов Мартина Лютера Кинга (американский баптистский проповедник, лидер движения за гражданские права чернокожих в США – РБК) о справедливости и прогрессе и критиковала коммунистов и левые итальянские партии. Он использовал свой телевизионный ресурс, транслируя 10-минутное обращение к итальянцам, записанное на его вилле, на принадлежащих ему каналах. Как пишет в своей книге «Итальянцы» Джон Хупер, особое значение играло то, как был одет Берлускони: «Многие — особенно американцы — любят, чтобы их политики выглядели хорошо. Но итальянцы не просто хотят, чтобы их политики одевались безупречно; итальянцы и итальянские СМИ пристально изучают то, что они называют — используя английское слово — look политиков, то есть то, как они одеты, в поисках ключа к разгадке их настоящей личности. Я помню сравнение, которое заняло целую страницу одной из национальных ежедневных газет, между il look, который предпочитал Сильвио Берлускони, и тем, который продемонстрировал тогда его соперник по борьбе за пост премьер-министра Романо Проди. Сравнение начиналось с галстуков (Берлускони строго придерживался белого узора «птичий глаз» на темно-синем фоне, тогда как Проди предпочитал диагональные полоски разных цветов) и постепенно доходило до нижнего белья. Проди предположительно носил свободные «боксеры», в то время как Берлускони предпочитал тесные трусы-плавки. Источник информации об их нижнем белье остался неизвестным».

После удачи на выборах Берлускони создал коалицию правоцентристских партий (в которую вошли также крайне правые — неофашисты (идеологические наследники Муссолини) и Лига Севера, называвшая себя «постфашистами»), и таким образом получил большинство в парламенте — 366 из 630 мест. 11 мая 1994 года он принес присягу в качестве главы правительства Италии и стал первым в Европе премьер-министром миллиардером