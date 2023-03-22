«Волшебник» на воздушном шаре: чем запомнился Владимир Чуров

На фото — Владимир Брежнев с дочерью Ириной Чуровой, внуком Владимиром и внучкой Екатериной на Воробьевых горах в начале 1960-х годов.

В 1973 году Владимир Чуров окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет), обучение длилось два года. Затем поступил в тот же вуз, но уже на физический факультет и получил диплом по специальности физика атмосферы в 1977 году. В 1990 году окончил курсы программистов.

«Я же был все время раздвоенной личностью, гены, наверное, такие. Мать — редактор издательства, гуманитарий, филологический факультет Московского университета, а отец — ученый, и отсюда физика. И поступил на журфак», — говорил Чуров.