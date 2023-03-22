«Волшебник» на воздушном шаре: чем запомнился Владимир Чуров
На 71-м году жизни скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. За годы под его руководством ЦИК провел две парламентские и две президентские кампании, а также 14 единых дней голосования. Оппозиция неоднократно критиковала его работу и требовала отставки, а президент Дмитрий Медведев сравнил его с «волшебником». Сам Чуров называл своим законом правило «Путин всегда прав». Каким был путь Владимира Чурова — в фотогалерее РБК
Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года. Его отец, Евгений Чуров, был морским офицером и ученым. Мать, Ирина Чурова, была дочерью генерала Владимира Брежнева, после окончания филологического факультета МГУ она работала редактором в издательстве. На фото — Владимир Чуров в детстве, 1958 год.
Владимир Чуров с отцом в Усть-Нарве в 1960 году.
На фото — Владимир Брежнев с дочерью Ириной Чуровой, внуком Владимиром и внучкой Екатериной на Воробьевых горах в начале 1960-х годов.
В 1973 году Владимир Чуров окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет), обучение длилось два года. Затем поступил в тот же вуз, но уже на физический факультет и получил диплом по специальности физика атмосферы в 1977 году. В 1990 году окончил курсы программистов.
«Я же был все время раздвоенной личностью, гены, наверное, такие. Мать — редактор издательства, гуманитарий, филологический факультет Московского университета, а отец — ученый, и отсюда физика. И поступил на журфак», — говорил Чуров.
После окончания университета Владимир Чуров устроился в конструкторское бюро аэрокосмической аппаратуры «Интеграл» Ленинградского госуниверситета. В 1979 году стал членом Георгафического общества (на фото — членский билет Чурова, подписанный академиком Алексеем Трешниковым). Состоял в КПСС, в 1990 году был избран депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов в качестве самовыдвиженца.
В 1991 году Владимир Чуров стал работать в Комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, которым в это время руководил Владимир Путин, и спустя четыре года занял должность зампредседателя Комитета.
В 2003 году Чуров стал депутатом Государственной Думы IV созыва от ЛДПР. Он вошел в состав комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, участвовал в миссиях наблюдателей СНГ, ОБСЕ, Госдумы на выборах в Палестине, Сербии, Приднестровье, Украине, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане.
В 2007 году Владимир Чуров постановлением Госдумы вошел в состав Центральной избирательной комиссии. За несколько месяцев до этого Госдума приняла закон, исключающий нормы об обязательном юридическом образовании для членов ЦИК. ЦИК формируется раз в четыре года: по пять представителей делегируют президент России, Госдума и Совет Федерации.
На первом организационном собрании нового состава Чурова на безальтернативной основе избрали председателем Центризбиркома. «Я сразу определил для себя, что не склонен буду комментировать действия законодательства. Что мне по душе — так это обеспечить наилучшее выполнение действующего законодательства. С блеском», — сказал Чуров после избрания главой ЦИК.
В 2007 году, выступая в ходе «прямой линии», президент Владимир Путин сказал, что считает партию «Единая Россия» залогом дееспособности российского парламента и преемственности нынешнего курса. Так как «Прямая линия» транслировалась во время кампании по выборам в Госдуму V созыва, партии «Союз правых сил» и КПРФ усмотрели в этом факты незаконной предвыборной агитации и направили жалобы в Центризбирком. Глава Чуров с обвинениями не согласился. «То, что я успел посмотреть, не вызвало у меня никаких возражений», отметил он.
Первый закон Чурова — «Путин всегда прав», сказал глава ЦИК в интервью газете «Коммерсантъ» в 2007 году. «Второй закон такой: «Мы сотрудничает со всеми, кто с нами сотрудничает, а кто с нами не сотрудничает, с теми мы все равно сотрудничаем», — добавил он.
В марте 2008 года в России состоялись выборы президента, победу в которых с результатом 70,28% одержал первый зампред правительства Дмитрий Медведев, выдвинутый «Единой Россией». На фото — глава ЦИК Владимир Чуров во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов президентских выборов.
В 2008 Чуров был удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» четвертой степени.
На региональных выборах, которые состоялись в 2009 году, оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и фальсификациях. 14 октября 2009 года фракции «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ покинули зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против итогов прошедших выборов и потребовали отставки спикера нижней палаты Бориса Грызлова и главы ЦИК Владимира Чурова. Заявления руководителей оппозиции «не более чем шум, потому что для таких заявлений нет правовой основы», комментировал претензии Чуров.
В марте 2011 года Чурова вновь избрали председателем Центризбиркома.
6 декабря 2011 года, после подведения итогов голосования на выборах в Госдуму, президент Дмитрий Медведев назвал Владимира Чурова «волшебником». «Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют», — заметил российский лидер. «Я только учусь», — ответил руководитель ЦИК. По итогам выборов 2011 года в Государственную думу прошли четыре партии: «Единая Россия» (238 мандатов), КПРФ (92), ЛДПР (56) и «Справедливая Россия» (64).
Результаты парламентских выборов в России вызвали ряд масштабных митингов в Москве и других городах. В столице на акцию «За честные выборы» 10 декабря 2011 года пришли около 150 тыс. человек. Выступавшие на митинге призывали к отставке Владимира Чурова. В декабре уйти Чурова в отставку призвали в Совете по правам человека при президенте (СПЧ). Протесты продолжились и в начале 2012 года. На фото — представитель партии «Яблоко» оформляет автомобиль перед автопробегом «Большой белый круг» по Садовому кольцу, 2012 год.
После протестов премьер-министр Владимир Путин выступил с предложением установить на избирательных участках веб-камеры для обеспечения прозрачности.
В мае 2012 года Владимира Чурова наградили орденом Александра Невского, награждение прошло без участия прессы.
Летом 2012 года председатель Центризбиркома Владимир Чуров прилетел на молодежный форум «Селигер-2012» в Тверской области на воздушном шаре. На форуме он прочитал участникам лекцию о российской избирательной системе и ответил на их вопросы. Говоря об участии молодежи в выборах, глава ЦИК отметил, что юное поколение должно попробовать «каким острым соусом намазан бутерброд власти». Чуров также резко отозвался о тех, кто уезжает за границу: «Те, кто выдвигает тезис «валить из Рашки», не заслуживает ничего, кроме плевка в морду».
В 2012 году на правительственном часе в Госдуме фракция КПРФ подарила Владимиру Чурову ножницы как напоминание о обещании главы ЦИК сбрить бороду в случае нечестных выборов, которое он дал в 2007 году. «Он [Чуров — прим. РБК] обещал, что, если будут нарушения на выборах, он побреется, пришло время выполнять свои обещания», — сказал, вручая подарок депутат Анатолий Локоть.
Депутаты также заслушали отчет Владимира Чурова о проведенных в декабре 2011 года выборах в Госдуму. До заседания «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму проект заявления с выражением недоверия Чурову и предложением ему уйти в отставку, однако проект не был принят. Во время выступления в Думе глава Центризбиркома уклонился от вопроса депутатов, планирует ли он подавать в отставку.
В феврале 2012 года глава ЦИК Владимир Чуров провел мастер-класс для фотокорреспондентов. Он рассказал и показал на модельном избирательном участке, как и что можно снимать на избирательных участках в день выборов, чтобы не нарушить тайну голосования.
4 марта 2012 года в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Путин. На большинстве избирательных участков появилась видеосъемка процесса голосования и процедуры подсчета голосов — камерами были оборудованы около 95% всех участков. Смотреть трансляции могли все желающие. «Качество картинки намного превышает мои ожидания», — сказал после выборов Чуров.
После официального оглашения итогов выборов в Москве прошли массовые протесты под лозунгом «За честные выборы».
В 2016 году Владимир Чуров был назначен послом по особым поручениям МИД и курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран. На фото — Чуров выступает с докладом «Роль Ладожской военной флотилии в обеспечении Дороги жизни» в Музее Победы, 2023 год.
Чуров увлекался фотографией, военной историей и историей архитектуры, указано на сайте ЦИК. Он был автором научных работ, а также писал повести: в разные годы были опубликованы «Тайна четырех генералов», «Путешествие с гвардии генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта до Вены», «Путешествие в Марокко с Анастасом Микояном».