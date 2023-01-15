«Надо быть гражданином, а потом уже артистом». Памяти Вахтанга Кикабидзе

Кикабидзе снялся еще в трех фильмах Данелии: «Совсем пропащий» (1973), «Мимино» (1977), который стал лауреатом главного приза Московского международного кинофестиваля в 1977, и «Фортуна» (2000).

В «Мимино» он сыграл летчика Валико по прозвищу Мимино, мечтающего о большой авиации. После премьеры на артиста обрушилась волна славы и многочисленные звания. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузинской ССР (1980), а также заслуженный артист Украины (2013) и Лауреат Государственной премии Грузии (2013)