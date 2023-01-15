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«Надо быть гражданином, а потом уже артистом». Памяти Вахтанга Кикабидзе

15 января стало известно о смерти советского и грузинского певца и киноактера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе. Ему было 84 года. Творческий путь артиста — в материале РБК
Вахтанг Кикабидзе с мамой Мананой Багратиони
Вахтанг Кикабидзе с мамой Мананой Багратиони (Фото: из личного архива)

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в творческой семье. Его отец Константин Кикабидзе был журналистом, а мать Манана Багратиони — известной певицей. В 1942 году, когда Кикабидзе было три года, отец ушел на войну и пропал без вести под Керчью. «Мама была очень красивая. Все время просили ее руки, но она так и не вышла замуж. Она говорила про отца, что он такой человек, что обязательно вернется», — рассказывал Вахтанг Кикабидзе

Фото:В.Пищальников / РИА Новости
Фото: В.Пищальников / РИА Новости

Как вспоминал Вахтанг Кикабидзе в своих интервью, в детстве он мечтал стать художником, но потом понял, что хочет быть артистом. Мать с детства приучила его любить музыку. Вечерами он играл с приятелями на гитаре, потом стал участвовать в городских кружках самодеятельности. Уже в старшей школе Вахтанг Кикабидзе начал петь и выступал в школьном ансамбле. После школы недолго учился в Тбилисском университете, а спустя несколько лет в Тбилисском институте иностранных языков

Фото:В.Моргунов / ТАСС
Фото: В.Моргунов / ТАСС

В 1959 году попробовал поступить на работу в Тбилисскую филармонию. Сначала будущее начальство забраковало его: не понравилась хрипотца Кикабидзе. Но ему повезло: после отказа по телевизору показали фильм «Поет Ив Монтан». Молодого певца вызвал директор филармонии и сказал: «Оденьте его в серый костюм и водолазку, как у Ива Монтана, — пусть поет». Хрипота в голосе, по его словам, была результатом перенесенного в детстве ревматизма, когда во время войны ему пришлось жить в маленькой комнате с цементным полом, и не было денег, чтобы его утеплить

Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра»
Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра» (Фото: В.Пищальников / РИА Новости)

В 1966 году Кикабидзе вошел в состав грузинской группы «Орэра», где он не только пел, но и играл на барабанах. К артисту пришла известность. При участии Кикабидзе группа выпустила восемь пластинок

Вахтанг Кикабидзе и Анастасия Вертинская. Кадр из кинофильма «Не горюй!», 1968 год
Вахтанг Кикабидзе и Анастасия Вертинская. Кадр из кинофильма «Не горюй!», 1968 год (Фото: киностудия «Мосфильм»)

Первой картиной для Кикабидзе стала «Встреча в горах» (1966) Николая Санишвили, второй в его фильмографии — «Не горюй!» Георгия Данелии. В кино певец попал благодаря актрисе Верико Анджапаридзе, тете режиссера Георгия Данелии, которая заметила «мальчика из «Орэра»

Х Московский международный кинофестиваль. Кинорежиссер Георгий Данелия (в центре) с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино» Вахтангом Кикабидзе (слева) и народным артистом Армянской ССР Фрунзиком Мкртчяном
Х Московский международный кинофестиваль. Кинорежиссер Георгий Данелия (в центре) с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино» Вахтангом Кикабидзе (слева) и народным артистом Армянской ССР Фрунзиком Мкртчяном (Фото: И. Гневашев / РИА Новости)

Данелия и Кикабидзе стали друзьями, и в титрах фильмах имя артиста писалось как Буба Кикабидзе. Буба — прозвище среди родных и близких, к которым относился и Георгий Данелия

Кадр из кинофильма «Мимино», 1977 год
Кадр из кинофильма «Мимино», 1977 год (Фото: киностудия «Мосфильм»)

Кикабидзе снялся еще в трех фильмах Данелии: «Совсем пропащий» (1973), «Мимино» (1977), который стал лауреатом главного приза Московского международного кинофестиваля в 1977, и «Фортуна» (2000).

В «Мимино» он сыграл летчика Валико по прозвищу Мимино, мечтающего о большой авиации. После премьеры на артиста обрушилась волна славы и многочисленные звания. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузинской ССР (1980), а также заслуженный артист Украины (2013) и Лауреат Государственной премии Грузии (2013)

Фото:Борис Кауфман / РИА Новости
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Кикабидзе был сценаристом и режиссером двух фильмов: «Будь здоров, дорогой» (1981) и «Мужчины и все остальные» (1985). Несмотря на свою карьеру в кино, артист продолжал петь и гастролировать. Всего у него вышло двадцать пластинок и три клипа

Певица Диана Гурцкая, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и актер Вахтанг Кикабидзе (слева направо) на съезде Единого национального движения
Певица Диана Гурцкая, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и актер Вахтанг Кикабидзе (слева направо) на съезде Единого национального движения (Фото: Александр Климчук / ТАСС)

В 2008 году Вахтанг Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы, так как не соглашался с позицией Москвы в военном конфликте с Грузией. Сам он объяснял это так: «Я если рот открою, потом уже свое мнение не меняю. Надо быть гражданином во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю». Певец долгое время не выступал в России, потому что поддерживал Украину, выступал против присоединения Крыма

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на политические взгляды, в репертуаре артиста достаточно песен на русском языке. «Я по натуре, наверное, интернационалист, потому что я всегда считал, что национальность — это придуманное название. Просто один человек говорит на одном языке, другой говорит на другом языке. Одна голова, две руки, две ноги», — говорил Кикабидзе

Фото:kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru

Вахтанг Кикабидзе был женат на Ирине Кебадзе, в прошлом приме-балерине Тбилисского академического оперного театра. Он встретил будущую супругу в Венгрии в 1963 году, когда по радио объявили об убийстве в США президента Джона Кеннеди. «Моя будущая жена тогда очень испугалась. Я помню, она начала плакать. А я обнял ее и уже не отпустил», — вспоминал певец. У Кикабидзе двое детей: дочь Марина Сагарадзе, актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, и сын Константин Кикабидзе — художник

Фото:Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости
В 2021 году Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона российского сериала «Сваты». Это стало его последней актерской ролью
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Теги
Юлия Воробьева, Эльмира Миникаева, Даниил Потапов
мультимедиа Вахтанг Кикабидзе
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