«Надо быть гражданином, а потом уже артистом». Памяти Вахтанга Кикабидзе
15 января стало известно о смерти советского и грузинского певца и киноактера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе. Ему было 84 года. Творческий путь артиста — в материале РБК
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в творческой семье. Его отец Константин Кикабидзе был журналистом, а мать Манана Багратиони — известной певицей. В 1942 году, когда Кикабидзе было три года, отец ушел на войну и пропал без вести под Керчью. «Мама была очень красивая. Все время просили ее руки, но она так и не вышла замуж. Она говорила про отца, что он такой человек, что обязательно вернется», — рассказывал Вахтанг Кикабидзе
Как вспоминал Вахтанг Кикабидзе в своих интервью, в детстве он мечтал стать художником, но потом понял, что хочет быть артистом. Мать с детства приучила его любить музыку. Вечерами он играл с приятелями на гитаре, потом стал участвовать в городских кружках самодеятельности. Уже в старшей школе Вахтанг Кикабидзе начал петь и выступал в школьном ансамбле. После школы недолго учился в Тбилисском университете, а спустя несколько лет в Тбилисском институте иностранных языков
В 1959 году попробовал поступить на работу в Тбилисскую филармонию. Сначала будущее начальство забраковало его: не понравилась хрипотца Кикабидзе. Но ему повезло: после отказа по телевизору показали фильм «Поет Ив Монтан». Молодого певца вызвал директор филармонии и сказал: «Оденьте его в серый костюм и водолазку, как у Ива Монтана, — пусть поет». Хрипота в голосе, по его словам, была результатом перенесенного в детстве ревматизма, когда во время войны ему пришлось жить в маленькой комнате с цементным полом, и не было денег, чтобы его утеплить
В 1966 году Кикабидзе вошел в состав грузинской группы «Орэра», где он не только пел, но и играл на барабанах. К артисту пришла известность. При участии Кикабидзе группа выпустила восемь пластинок
Первой картиной для Кикабидзе стала «Встреча в горах» (1966) Николая Санишвили, второй в его фильмографии — «Не горюй!» Георгия Данелии. В кино певец попал благодаря актрисе Верико Анджапаридзе, тете режиссера Георгия Данелии, которая заметила «мальчика из «Орэра»
Данелия и Кикабидзе стали друзьями, и в титрах фильмах имя артиста писалось как Буба Кикабидзе. Буба — прозвище среди родных и близких, к которым относился и Георгий Данелия
Кикабидзе снялся еще в трех фильмах Данелии: «Совсем пропащий» (1973), «Мимино» (1977), который стал лауреатом главного приза Московского международного кинофестиваля в 1977, и «Фортуна» (2000).
В «Мимино» он сыграл летчика Валико по прозвищу Мимино, мечтающего о большой авиации. После премьеры на артиста обрушилась волна славы и многочисленные звания. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузинской ССР (1980), а также заслуженный артист Украины (2013) и Лауреат Государственной премии Грузии (2013)
Кикабидзе был сценаристом и режиссером двух фильмов: «Будь здоров, дорогой» (1981) и «Мужчины и все остальные» (1985). Несмотря на свою карьеру в кино, артист продолжал петь и гастролировать. Всего у него вышло двадцать пластинок и три клипа
В 2008 году Вахтанг Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы, так как не соглашался с позицией Москвы в военном конфликте с Грузией. Сам он объяснял это так: «Я если рот открою, потом уже свое мнение не меняю. Надо быть гражданином во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю». Певец долгое время не выступал в России, потому что поддерживал Украину, выступал против присоединения Крыма
Несмотря на политические взгляды, в репертуаре артиста достаточно песен на русском языке. «Я по натуре, наверное, интернационалист, потому что я всегда считал, что национальность — это придуманное название. Просто один человек говорит на одном языке, другой говорит на другом языке. Одна голова, две руки, две ноги», — говорил Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе был женат на Ирине Кебадзе, в прошлом приме-балерине Тбилисского академического оперного театра. Он встретил будущую супругу в Венгрии в 1963 году, когда по радио объявили об убийстве в США президента Джона Кеннеди. «Моя будущая жена тогда очень испугалась. Я помню, она начала плакать. А я обнял ее и уже не отпустил», — вспоминал певец. У Кикабидзе двое детей: дочь Марина Сагарадзе, актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, и сын Константин Кикабидзе — художник