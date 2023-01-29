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Умер создатель образов кота Леопольда и Мамонтенка

Умер создатель персонажей кота Леопольда и Мамонтенка мультипликатор Вячеслав Назарук
Мультипликатор Вячеслав Назарук умер на 82 году жизни. Он является художником-постановщиком «Приключений кота Леопольда», «Мамонтенка», «Крошки Енота», «Волшебника изумрудного города» и других мультфильмов
Вячеслав Назарук
Вячеслав Назарук (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошки енота и мамы и Мамонтенка. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Назаруку был 81 год. Причина смерти не уточняется.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве, сообщил Капков.

Назарук выступил как художник-постановщик более 45 мультипликационных фильмов: «Приключения кота Леопольда», «Мамонтенок», «Крошка Енот», «Волшебник изумрудного города», «Чертенок с пушистым хвостом», «Раз ковбой, два ковбой», «Дом для Леопарда» и других. Он также участвовал в создании фильмов-спектаклей (например, «Снегурочка», «Вольный ветер», «Эгмонт»).

За серию мультфильмов о коте Леопольде художнику присудили Государственную премию СССР. В 1991-1992 годах киностудия Disney пригласила Назарука в США, где он прочел курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции. По приглашению двух американских университетов он также провел мастер-классы по теме «Русский фольклор и сказочные персонажи в народных сказках».

Назарук также занимался живописью и книжной иллюстрацией. Среди его работ — триптих «Слово о полку Игореве» (1985) и картина «Ледовое побоище» (1982), написанная для Государственного исторического музея по заказу Министерства культуры РСФСР.

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