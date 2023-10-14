Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк
Американская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года и Пулитцеровской премии Луиза Глюк умерла в возрасте 80 лет, сообщает Associated Press. Информацию агентству подтвердил редактор Глюк в издательстве Farrar, Straus & Giroux.
Будущая поэтесса родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Она вспоминала, что начала рано читать, увлекалась мифами и сказками, сочиняла истории, а затем познакомилась с поэзией. «Читая [английских поэтов Уильяма] Блейка и [Уильяма] Шекспира, я остро почувствовала, что именно с этими людьми я хотела бы поговорить. Я хотела быть такой, какими были они», — писала Глюк.
Глюк начала публиковаться в 1960-х, пишет The New York Times, ее первый сборник «Первенец» вышел в 1968 году. Сама поэтесса вспоминала, что его отказывались печатать почти три десятка раз. Настоящее признание она получила после публикации в 1980-1990 годах сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис» (год спустя за него она была удостоена Пулитцеровской премии).
«Язык Глюк предельно прост, удивительно близок к дикции обычной речи. Тем не менее, ее тщательный подбор ритма и повторений, а также специфичность даже ее идиоматически расплывчатых фраз придают ее стихам вес, далекий от разговорного», — так писала о сборнике «Триумф Ахиллеса» критик и редактор Венди Лессер в The Washington Post в 1985 году.
Впоследствии поэтесса получила другие американские литературные награды — например, премию Боллингена в 2001 году за прижизненные достижения и Национальную книжную премию в 2014 году за сборник «Верную и добродетельную ночь».
Нобелевский комитет, обосновывая лауреатство Глюк, заявил, что она получила премию «за свой безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
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