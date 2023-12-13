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Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Константинов

Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Андрей Константинов
Андрей Константинов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет умер журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов, сообщают издания.

Журналист скончался утром 13 декабря в своей квартире, последний год он тяжело болел.

Константинов — автор книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и других; по мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург».

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Теги
журналист Санкт-Петербург «Фонтанка» писатель

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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