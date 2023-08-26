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Наина Ельцина назвала безупречной репутацию Сергея Филатова

Жена Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье Сергея Филатова
Сергей Филатов
Сергей Филатов (Фото: Николай Малышев / ТАСС)

Жена первого президента России Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье и друзьям скончавшегося руководителя администрации Ельцина Сергея Филатова. Об этом говорится в сообщении Ельцин-центра в телеграм-канале.

«Пришло горькое известие — ушел из жизни замечательный человек Сергей Александрович Филатов. Он прожил долгую и очень достойную жизнь. <...> Человек, мечтающий, чтобы наша родина стала достойной, цивилизованной страной, он стал одним из активнейших сторонников демократических реформ», — заявила Ельцина.

Она назвала Филатова порядочным и надежным человеком, который мог смело отстаивать свои убеждения в открытых политических спорах. По ее словам, его репутация в любых обстоятельствах оставалась «безупречной». «Я всегда буду помнить Сергея Александровича Филатова, доброго, умного человека, настоящего российского интеллигента», — заявила Ельцина.

Коллектив Ельцин-центра также выразил соболезнования родным и близким Филатова.

Филатов умер в возрасте 87 лет. Он был руководителем администрации президента России с 1993 по 1996 год. Филатов также возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте, был председателем комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства. С 1997 года занимал должность президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

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Теги
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