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«Я готовила себя к скромной судьбе»: жизнь и карьера Веры Васильевой

В возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Она прослужила в Театре Сатиры более 75 лет и снялась в 40 фильмах, среди которых «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек» и «Свадьба с приданым». Как сложилась жизнь актрисы — в фотогалерее РБК
Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Ее отец&nbsp;Кузьма&nbsp;работал сначала шофером, потом механиком на заводе. Мать&nbsp;Александра&nbsp;вела домашнее хозяйство. Вера была третьим ребенком&nbsp;&mdash; у нее были старшие сестры Валентина и Антонина, а потом&nbsp;появился младший брат Василий. Семья жила около Чистых прудов&nbsp;в Гусятниковом переулке. Васильева с детства любила театр, и во дворе получила прозвище Шаляпин. &laquo;Первый раз я попала в театр &lt;...&gt; на &laquo;Царскую невесту&raquo;, и была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир. Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор &lt;...&gt; я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, украшала голову то бумажными коронами, то шляпами и пела вымышленные арии&raquo;,&nbsp;&mdash; писала актриса в автобиографической книге &laquo;Золушка с Чистых прудов&raquo;. После школы Васильева пела в хоре, читала мемуары известных артистов и театральные журналы. &laquo;В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала она
Фото: из личного архива

Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Ее отец Кузьма работал сначала шофером, потом механиком на заводе. Мать Александра вела домашнее хозяйство. Вера была третьим ребенком — у нее были старшие сестры Валентина и Антонина, а потом появился младший брат Василий. Семья жила около Чистых прудов в Гусятниковом переулке.

Васильева с детства любила театр, и во дворе получила прозвище Шаляпин. «Первый раз я попала в театр <...> на «Царскую невесту», и была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир. Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор <...> я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, украшала голову то бумажными коронами, то шляпами и пела вымышленные арии», — писала актриса в автобиографической книге «Золушка с Чистых прудов».

После школы Васильева пела в хоре, читала мемуары известных артистов и театральные журналы. «В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах», — вспоминала она

На фото: кадр из фильма &laquo;Сказание о земле Сибирской&raquo; Ивана Пырьева, 1947 год. Шофер Яша Бурмак&nbsp;&mdash; Борис Андреев, Настенька&nbsp;&mdash;&nbsp;Вера Васильева. С началом Великой Отечественной войны семья Васильевой разделилась&nbsp;&mdash; мать с двухлетним сыном Василием отправили в эвакуацию в Башкирию, старшую сестру Валентину, к этому времени окончившую мединститут&nbsp;&mdash; работать в госпиталь в Киргизию. Вера осталась с отцом в Москве. Она поступила к нему на завод во фрезеровочный цех, а чтобы не бросать учебу, перевелась в вечернюю школу. В 1943 году Васильева поступила на актерский факультет в Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне&nbsp;&mdash; Российский институт театрального искусства&nbsp;ГИТИС). &laquo;Я готовила себя к скромной судьбе, хотя отметки по мастерству у меня бывали высокие и иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова&raquo;,&nbsp;&mdash; писала артистка. Первую большую роль она сыграла еще студенткой в 1947 году&nbsp;&mdash; снялась в фильме режиссера Ивана Пырьева &laquo;Сказание о земле Сибирской&raquo;. На пробы Васильеву пригласили ассистентки Пырьева&nbsp;&mdash; они увидели девушку в холле театрального института. &laquo;[Пырьев] долго смотрел на меня, не стараясь быть любезным &lt;...&gt; меня потащили в гримерную расчесали мои проволочные кудри, заплели косички. С ужасом увидела я в зеркале простейшее деревенское лицо. Не понравилась я себе ужасно! Ну какая&nbsp;же это артистка?&raquo;&nbsp;&mdash; писала Васильева в книге &laquo;Золушка с Чистых прудов&raquo;. За исполнение роли Насти Гусенковой в фильме она была удостоена Сталинской премии первой степени
Фото: РИА Новости

На фото: кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева, 1947 год. Шофер Яша Бурмак — Борис Андреев, Настенька — Вера Васильева.

С началом Великой Отечественной войны семья Васильевой разделилась — мать с двухлетним сыном Василием отправили в эвакуацию в Башкирию, старшую сестру Валентину, к этому времени окончившую мединститут — работать в госпиталь в Киргизию. Вера осталась с отцом в Москве. Она поступила к нему на завод во фрезеровочный цех, а чтобы не бросать учебу, перевелась в вечернюю школу.

В 1943 году Васильева поступила на актерский факультет в Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне — Российский институт театрального искусства ГИТИС). «Я готовила себя к скромной судьбе, хотя отметки по мастерству у меня бывали высокие и иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова», — писала артистка.

Первую большую роль она сыграла еще студенткой в 1947 году — снялась в фильме режиссера Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». На пробы Васильеву пригласили ассистентки Пырьева — они увидели девушку в холле театрального института. «[Пырьев] долго смотрел на меня, не стараясь быть любезным <...> меня потащили в гримерную расчесали мои проволочные кудри, заплели косички. С ужасом увидела я в зеркале простейшее деревенское лицо. Не понравилась я себе ужасно! Ну какая же это артистка?» — писала Васильева в книге «Золушка с Чистых прудов». За исполнение роли Насти Гусенковой в фильме она была удостоена Сталинской премии первой степени

На фото: кадр из фильма &laquo;Чук и Гек&raquo; режиссера Ивана Лукинского, 1953 год. В роли мамы&nbsp;Вера Васильева. После окончания театрального училища в 1948 году Васильева была принята в труппу Московского академического театра сатиры. Она дебютировала на сцене в роли Лизы в водевиле &laquo;Лев Гурыч Синичкин&raquo;, играла&nbsp;также в спектаклях &laquo;Вера&raquo;, &laquo;Орнифль&raquo;, &laquo;Грустно, но смешно&raquo;. В 1953 году Васильева снялась в экранизации повести Аркадия Гайдара&nbsp;&laquo;Чук и Гек&raquo; Ивана Лукинского, где сыграла роль мамы главных героев
Фото: РИА Новости

На фото: кадр из фильма «Чук и Гек» режиссера Ивана Лукинского, 1953 год. В роли мамы Вера Васильева.

После окончания театрального училища в 1948 году Васильева была принята в труппу Московского академического театра сатиры. Она дебютировала на сцене в роли Лизы в водевиле «Лев Гурыч Синичкин», играла также в спектаклях «Вера», «Орнифль», «Грустно, но смешно». В 1953 году Васильева снялась в экранизации повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек» Ивана Лукинского, где сыграла роль мамы главных героев

На фото: кадр из фильма &laquo;Свадьба с приданым&raquo;, 1953 год. В роли Ольги Степановой&nbsp;&mdash; Вера Васильева, в роли Максима Орлова&nbsp;&mdash; Владимир Ушаков. В 1949 году в Театре Сатиры состоялась премьера спектакля &laquo;Свадьба с приданым&raquo; по одноименной пьесе Николая Дьяконова о любви бригадиров двух соревнующихся колхозов. Вера Васильева сыграла там одну из главных ролей&nbsp;&mdash; бригадира колхоза &laquo;Искра&raquo; Ольгу Степанову. Музыкальная комедия имела большой успех, и&nbsp;в 1953 году на киностудии &laquo;Мосфильм&raquo; сняли одноименный фильм-спектакль. &laquo;Мы сняли спектакль великого русского режиссера Бориса Равенских &laquo;Свадьба с приданым&raquo;. А для сцен на природе нашли нужные поля и перелесочки. После выхода фильма все пели песни из &laquo;Свадьбы с приданым&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Васильева. За исполнение роли Степановой актриса вновь была удостоена Сталинской премии третьей степени
Фото: Мосфильм

На фото: кадр из фильма «Свадьба с приданым», 1953 год. В роли Ольги Степановой — Вера Васильева, в роли Максима Орлова — Владимир Ушаков.

В 1949 году в Театре Сатиры состоялась премьера спектакля «Свадьба с приданым» по одноименной пьесе Николая Дьяконова о любви бригадиров двух соревнующихся колхозов. Вера Васильева сыграла там одну из главных ролей — бригадира колхоза «Искра» Ольгу Степанову. Музыкальная комедия имела большой успех, и в 1953 году на киностудии «Мосфильм» сняли одноименный фильм-спектакль.

«Мы сняли спектакль великого русского режиссера Бориса Равенских «Свадьба с приданым». А для сцен на природе нашли нужные поля и перелесочки. После выхода фильма все пели песни из «Свадьбы с приданым», — говорила Васильева. За исполнение роли Степановой актриса вновь была удостоена Сталинской премии третьей степени

На фото: Вера Васильева в артистической комнате&nbsp;Московского театра сатиры, 1956 год
Фото: Василий Малышев / РИА Новости

На фото: Вера Васильева в артистической комнате Московского театра сатиры, 1956 год

На фото: сцена из спектакля &laquo;Безумный день, или Женитьба Фигаро&raquo; по пьесе Пьера Бомарше в театре Сатиры, 1969 год. В роли графини&nbsp;&mdash; Вера Васильева (справа), в роли Сюзанны&nbsp;&mdash;&nbsp;Нина Корниенко. В 1969 году Васильева сыграла&nbsp;графиню Розину Альмавиву в спектакле &laquo;Безумный день, или Женитьба Фигаро&raquo; по пьесе Бомарше. &laquo;В дни премьеры этого спектакля у меня снова появилось большое количество почитателей. Его сняли на пленку, несколько раз показали по телевизору &lt;...&gt; рецензий&nbsp;на спектакль было великое множество, и каждая&nbsp;&mdash; настоящий гимн. От зрителей я получила много восторженных добрых писем, стихов, посвященных моей роли&raquo;,&nbsp;&mdash; писала актриса в книге &laquo;Золушка с Чистых прудов&raquo;
Фото: Пищальников / РИА Новости

На фото: сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше в театре Сатиры, 1969 год. В роли графини — Вера Васильева (справа), в роли Сюзанны — Нина Корниенко.

В 1969 году Васильева сыграла графиню Розину Альмавиву в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше. «В дни премьеры этого спектакля у меня снова появилось большое количество почитателей. Его сняли на пленку, несколько раз показали по телевизору <...> рецензий на спектакль было великое множество, и каждая — настоящий гимн. От зрителей я получила много восторженных добрых писем, стихов, посвященных моей роли», — писала актриса в книге «Золушка с Чистых прудов»

На фото: сцена из спектакля режиссера Валентина Плучека &laquo;Ревизор&raquo;, 1974 год. Дочь городничего Марья Антоновна&nbsp;&mdash;&nbsp;Татьяна Ицыкович (Татьяна Васильева), Хлестаков&nbsp;&mdash;&nbsp;Андрей Миронов, жена городничего Анна Андреевна&nbsp;&mdash; Вера Васильева (справа). Васильева играла в спектаклях &laquo;12 стульев&raquo; по Ильфу и Петрову, &laquo;Яблоко раздора&raquo;, &laquo;Обыкновенное чудо&raquo;. В 1972 году состоялась премьера постановки &laquo;Ревизор&raquo;, где актриса сыграла жену городничего Анну Андреевну. Ее партнерами были Александр Ширвиндт, Андрей Миронов,&nbsp;Анатолий Папанов, Зиновий Высоковский и другие. О роли Анны Андреевны Васильева вспоминала как об обогатившей ее как актрису&raquo;. &laquo;Постепенно моя городничиха оживала, делалась достоверной. Мне очень импонировала характерность этой роли, возможность попробовать себя в плане сатиры, гротеска&raquo;,&nbsp;&mdash; писала она в книге &laquo;Золушка с Чистых прудов&raquo;. В 1976 году Васильева снялась в фильме &laquo;Несовершеннолетние&raquo; Владимира Рогового. Сюжет рассказывал о жизни трудных подростков. В 1986 году получила звание Народной артистки СССР
Фото: Александра Конькова / Фотохроника ТАСС

На фото: сцена из спектакля режиссера Валентина Плучека «Ревизор», 1974 год. Дочь городничего Марья Антоновна — Татьяна Ицыкович (Татьяна Васильева), Хлестаков — Андрей Миронов, жена городничего Анна Андреевна — Вера Васильева (справа).

Васильева играла в спектаклях «12 стульев» по Ильфу и Петрову, «Яблоко раздора», «Обыкновенное чудо». В 1972 году состоялась премьера постановки «Ревизор», где актриса сыграла жену городничего Анну Андреевну. Ее партнерами были Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Зиновий Высоковский и другие. О роли Анны Андреевны Васильева вспоминала как об обогатившей ее как актрису». «Постепенно моя городничиха оживала, делалась достоверной. Мне очень импонировала характерность этой роли, возможность попробовать себя в плане сатиры, гротеска», — писала она в книге «Золушка с Чистых прудов».

В 1976 году Васильева снялась в фильме «Несовершеннолетние» Владимира Рогового. Сюжет рассказывал о жизни трудных подростков. В 1986 году получила звание Народной артистки СССР

Вера Васильева также озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорит Одуванчик в детской ленте &laquo;Светлячок №&nbsp;6&raquo;, медведица из &laquo;Умка ищет друга&raquo;, а также мама Элли из &laquo;Волшебника Изумрудного города&raquo;
Фото: Союзмультфильм

Вера Васильева также озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорит Одуванчик в детской ленте «Светлячок № 6», медведица из «Умка ищет друга», а также мама Элли из «Волшебника Изумрудного города»

На фото: актеры театра Сатиры&nbsp;Вера Васильева и ее муж Владимир Ушаков во время театрализованного представления &laquo;Дорогая моя столица&raquo; на церемонии открытия Дня города в Москве, 2006 год. Васильева была замужем за актером Владимиром Ушаковым. Они познакомились в театре Сатиры. &laquo;Однажды в нашем театре появился молодой и красивый актер Володя Ушаков. Немыслимо для того времени: у него была своя машина, он ее купил в Германии. Володя там служил после войны в армейском театре&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала актриса. Они прожили вместе более 50 лет. Детей у пары&nbsp;не было
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

На фото: актеры театра Сатиры Вера Васильева и ее муж Владимир Ушаков во время театрализованного представления «Дорогая моя столица» на церемонии открытия Дня города в Москве, 2006 год.

Васильева была замужем за актером Владимиром Ушаковым. Они познакомились в театре Сатиры. «Однажды в нашем театре появился молодой и красивый актер Володя Ушаков. Немыслимо для того времени: у него была своя машина, он ее купил в Германии. Володя там служил после войны в армейском театре», — вспоминала актриса. Они прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было

На фото: Юрий Васильев и Вера Васильева в спектакле &laquo;Таланты и поклонники&raquo; на сцене театра &laquo;Сатиры&raquo;, 2008 год
Фото: Юрий Машков / ТАСС

На фото: Юрий Васильев и Вера Васильева в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене театра «Сатиры», 2008 год

На фото: Вера Васильева в спектакле режиссера Андрея Житинкина &laquo;Роковое влечение&raquo; на сцене театра Сатиры в день своего 90-летия, 2015 год. В 2015 году Вера Васильева сыграла&nbsp;артистку Ирму Гарленд в постановке &laquo;Роковое влечение&raquo;&nbsp;&mdash; Андрей Житинкин поставил спектакль специально к 90-летнему юбилею актрисы. &laquo;Мне кажется, я после спектакля становлюсь моложе лет на 20. Я такое счастье испытываю! Наверное, то&nbsp;же самое чувствует спортсмен после финиша. Это победа духа над телом&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечала Васильева
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На фото: Вера Васильева в спектакле режиссера Андрея Житинкина «Роковое влечение» на сцене театра Сатиры в день своего 90-летия, 2015 год.

В 2015 году Вера Васильева сыграла артистку Ирму Гарленд в постановке «Роковое влечение» — Андрей Житинкин поставил спектакль специально к 90-летнему юбилею актрисы. «Мне кажется, я после спектакля становлюсь моложе лет на 20. Я такое счастье испытываю! Наверное, то же самое чувствует спортсмен после финиша. Это победа духа над телом», — отмечала Васильева

На фото: презентация книги Веры Васильевой &laquo;Продолжение души. Монолог актрисы&raquo; в Москве, 2007 год. Вера Васильева&nbsp;&mdash; автор мемуаров &laquo;Продолжение души: монолог актрисы&raquo;, &laquo;Золушка с Чистых прудов&raquo;, &laquo;Жизнь, похожая на сказку&raquo;. Воспоминания артистки были положены в основу спектакля &laquo;Вера&raquo;, премьера которого состоялась в Театре Сатиры в 2018 году. Это был моноспектакль Васильевой. &laquo;Этот спектакль&nbsp;&mdash; мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг&nbsp;&mdash; это зритель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечала она
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

На фото: презентация книги Веры Васильевой «Продолжение души. Монолог актрисы» в Москве, 2007 год.

Вера Васильева — автор мемуаров «Продолжение души: монолог актрисы», «Золушка с Чистых прудов», «Жизнь, похожая на сказку». Воспоминания артистки были положены в основу спектакля «Вера», премьера которого состоялась в Театре Сатиры в 2018 году. Это был моноспектакль Васильевой.

«Этот спектакль — мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг — это зритель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви», — отмечала она

На фото: директор &laquo;Московского академического театра сатиры&raquo; Мамед Агаев и&nbsp;Вера Васильева (слева направо) перед началом спектакля режиссера Андрея Житинкина &laquo;Роковое влечение&raquo;, 2015 год. 9 августа 2023 года народная артистка СССР Вера Васильева умерла. Ей было&nbsp;97 лет.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На фото: директор «Московского академического театра сатиры» Мамед Агаев и Вера Васильева (слева направо) перед началом спектакля режиссера Андрея Житинкина «Роковое влечение», 2015 год.

9 августа 2023 года народная артистка СССР Вера Васильева умерла. Ей было 97 лет.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Вера Васильева театр Сатиры актриса народный артист кино сцена
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