«Я готовила себя к скромной судьбе»: жизнь и карьера Веры Васильевой
В возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Она прослужила в Театре Сатиры более 75 лет и снялась в 40 фильмах, среди которых «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек» и «Свадьба с приданым». Как сложилась жизнь актрисы — в фотогалерее РБК
Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Ее отец Кузьма работал сначала шофером, потом механиком на заводе. Мать Александра вела домашнее хозяйство. Вера была третьим ребенком — у нее были старшие сестры Валентина и Антонина, а потом появился младший брат Василий. Семья жила около Чистых прудов в Гусятниковом переулке.
Васильева с детства любила театр, и во дворе получила прозвище Шаляпин. «Первый раз я попала в театр <...> на «Царскую невесту», и была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир. Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор <...> я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, украшала голову то бумажными коронами, то шляпами и пела вымышленные арии», — писала актриса в автобиографической книге «Золушка с Чистых прудов».
После школы Васильева пела в хоре, читала мемуары известных артистов и театральные журналы. «В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах», — вспоминала она
На фото: кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева, 1947 год. Шофер Яша Бурмак — Борис Андреев, Настенька — Вера Васильева.
С началом Великой Отечественной войны семья Васильевой разделилась — мать с двухлетним сыном Василием отправили в эвакуацию в Башкирию, старшую сестру Валентину, к этому времени окончившую мединститут — работать в госпиталь в Киргизию. Вера осталась с отцом в Москве. Она поступила к нему на завод во фрезеровочный цех, а чтобы не бросать учебу, перевелась в вечернюю школу.
В 1943 году Васильева поступила на актерский факультет в Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне — Российский институт театрального искусства ГИТИС). «Я готовила себя к скромной судьбе, хотя отметки по мастерству у меня бывали высокие и иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова», — писала артистка.
Первую большую роль она сыграла еще студенткой в 1947 году — снялась в фильме режиссера Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». На пробы Васильеву пригласили ассистентки Пырьева — они увидели девушку в холле театрального института. «[Пырьев] долго смотрел на меня, не стараясь быть любезным <...> меня потащили в гримерную расчесали мои проволочные кудри, заплели косички. С ужасом увидела я в зеркале простейшее деревенское лицо. Не понравилась я себе ужасно! Ну какая же это артистка?» — писала Васильева в книге «Золушка с Чистых прудов». За исполнение роли Насти Гусенковой в фильме она была удостоена Сталинской премии первой степени
На фото: кадр из фильма «Чук и Гек» режиссера Ивана Лукинского, 1953 год. В роли мамы Вера Васильева.
После окончания театрального училища в 1948 году Васильева была принята в труппу Московского академического театра сатиры. Она дебютировала на сцене в роли Лизы в водевиле «Лев Гурыч Синичкин», играла также в спектаклях «Вера», «Орнифль», «Грустно, но смешно». В 1953 году Васильева снялась в экранизации повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек» Ивана Лукинского, где сыграла роль мамы главных героев
На фото: кадр из фильма «Свадьба с приданым», 1953 год. В роли Ольги Степановой — Вера Васильева, в роли Максима Орлова — Владимир Ушаков.
В 1949 году в Театре Сатиры состоялась премьера спектакля «Свадьба с приданым» по одноименной пьесе Николая Дьяконова о любви бригадиров двух соревнующихся колхозов. Вера Васильева сыграла там одну из главных ролей — бригадира колхоза «Искра» Ольгу Степанову. Музыкальная комедия имела большой успех, и в 1953 году на киностудии «Мосфильм» сняли одноименный фильм-спектакль.
«Мы сняли спектакль великого русского режиссера Бориса Равенских «Свадьба с приданым». А для сцен на природе нашли нужные поля и перелесочки. После выхода фильма все пели песни из «Свадьбы с приданым», — говорила Васильева. За исполнение роли Степановой актриса вновь была удостоена Сталинской премии третьей степени
На фото: Вера Васильева в артистической комнате Московского театра сатиры, 1956 год
На фото: сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше в театре Сатиры, 1969 год. В роли графини — Вера Васильева (справа), в роли Сюзанны — Нина Корниенко.
В 1969 году Васильева сыграла графиню Розину Альмавиву в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше. «В дни премьеры этого спектакля у меня снова появилось большое количество почитателей. Его сняли на пленку, несколько раз показали по телевизору <...> рецензий на спектакль было великое множество, и каждая — настоящий гимн. От зрителей я получила много восторженных добрых писем, стихов, посвященных моей роли», — писала актриса в книге «Золушка с Чистых прудов»
На фото: сцена из спектакля режиссера Валентина Плучека «Ревизор», 1974 год. Дочь городничего Марья Антоновна — Татьяна Ицыкович (Татьяна Васильева), Хлестаков — Андрей Миронов, жена городничего Анна Андреевна — Вера Васильева (справа).
Васильева играла в спектаклях «12 стульев» по Ильфу и Петрову, «Яблоко раздора», «Обыкновенное чудо». В 1972 году состоялась премьера постановки «Ревизор», где актриса сыграла жену городничего Анну Андреевну. Ее партнерами были Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Зиновий Высоковский и другие. О роли Анны Андреевны Васильева вспоминала как об обогатившей ее как актрису». «Постепенно моя городничиха оживала, делалась достоверной. Мне очень импонировала характерность этой роли, возможность попробовать себя в плане сатиры, гротеска», — писала она в книге «Золушка с Чистых прудов».
В 1976 году Васильева снялась в фильме «Несовершеннолетние» Владимира Рогового. Сюжет рассказывал о жизни трудных подростков. В 1986 году получила звание Народной артистки СССР
Вера Васильева также озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорит Одуванчик в детской ленте «Светлячок № 6», медведица из «Умка ищет друга», а также мама Элли из «Волшебника Изумрудного города»
На фото: актеры театра Сатиры Вера Васильева и ее муж Владимир Ушаков во время театрализованного представления «Дорогая моя столица» на церемонии открытия Дня города в Москве, 2006 год.
Васильева была замужем за актером Владимиром Ушаковым. Они познакомились в театре Сатиры. «Однажды в нашем театре появился молодой и красивый актер Володя Ушаков. Немыслимо для того времени: у него была своя машина, он ее купил в Германии. Володя там служил после войны в армейском театре», — вспоминала актриса. Они прожили вместе более 50 лет. Детей у пары не было
На фото: Юрий Васильев и Вера Васильева в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене театра «Сатиры», 2008 год
На фото: Вера Васильева в спектакле режиссера Андрея Житинкина «Роковое влечение» на сцене театра Сатиры в день своего 90-летия, 2015 год.
В 2015 году Вера Васильева сыграла артистку Ирму Гарленд в постановке «Роковое влечение» — Андрей Житинкин поставил спектакль специально к 90-летнему юбилею актрисы. «Мне кажется, я после спектакля становлюсь моложе лет на 20. Я такое счастье испытываю! Наверное, то же самое чувствует спортсмен после финиша. Это победа духа над телом», — отмечала Васильева
На фото: презентация книги Веры Васильевой «Продолжение души. Монолог актрисы» в Москве, 2007 год.
Вера Васильева — автор мемуаров «Продолжение души: монолог актрисы», «Золушка с Чистых прудов», «Жизнь, похожая на сказку». Воспоминания артистки были положены в основу спектакля «Вера», премьера которого состоялась в Театре Сатиры в 2018 году. Это был моноспектакль Васильевой.
«Этот спектакль — мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг — это зритель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви», — отмечала она
На фото: директор «Московского академического театра сатиры» Мамед Агаев и Вера Васильева (слева направо) перед началом спектакля режиссера Андрея Житинкина «Роковое влечение», 2015 год.
9 августа 2023 года народная артистка СССР Вера Васильева умерла. Ей было 97 лет.