«Я готовила себя к скромной судьбе»: жизнь и карьера Веры Васильевой

Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Ее отец Кузьма работал сначала шофером, потом механиком на заводе. Мать Александра вела домашнее хозяйство. Вера была третьим ребенком — у нее были старшие сестры Валентина и Антонина, а потом появился младший брат Василий. Семья жила около Чистых прудов в Гусятниковом переулке.

Васильева с детства любила театр, и во дворе получила прозвище Шаляпин. «Первый раз я попала в театр <...> на «Царскую невесту», и была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир. Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор <...> я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, украшала голову то бумажными коронами, то шляпами и пела вымышленные арии», — писала актриса в автобиографической книге «Золушка с Чистых прудов».

После школы Васильева пела в хоре, читала мемуары известных артистов и театральные журналы. «В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах», — вспоминала она