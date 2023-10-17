Умер звезда КВН и экс-продюсер студии Зеленского Сергей Сивохо

Украинский актер и бывший кавээнщик Сергей Сивохо скончался после продолжительной болезни. По словам поэтессы Анны Ревякиной, у 54-летнего шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность

Сергей Сивохо (Фото: sivokho / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинский актер, участник команд КВН ДПИ и «Дрим-Тим», бывший креативный продюсер студии «Квартал 95» и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо умер после продолжительной болезни, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Шоумен скончался в 5:40 вторника на 55-м году жизни. Как отмечает издание «Обозреватель», Сивохо умер в больнице в Германии.

Ранее о том, что Сивохо отключат от системы жизнеобеспечения, сообщила член Общественной палаты России, поэт и продюсер Анна Ревякина, которая так же, как и актер, является уроженкой Донецка. «Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — написала она в Telegram.

Будучи уроженцем Донецка, в КВН Сивохо выступал за команду Донецкого политехнического института (ДПИ), позднее был участником команд «Дрим-тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. Там же он познакомился с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым потом работал в студии «Квартал 95». Также Сивохо был членом жюри украинского телешоу «Лига смеха» и снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе в «Моей прекрасной няне» и «Счастливы вместе».

После избрания Зеленского президентом Сивохо ненадолго вошел в его команду, став советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса (с октября 2019 года по март 2020 года). Шоумен отвечал за подготовку «Национальной платформы примирения и единства» — украинской инициативы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Однако когда он презентовал инициативу в марте 2020 года, украинские националисты избили его.

Как сообщает «Комсомольская правда», после инцидента Зеленский отстранил Сивохо от всех должностей, что совпало с прогрессирующей болезнью шоумена. Друзья актера рассказали изданию, что перед смертью он сильно похудел и был мало похож на себя прежнего.