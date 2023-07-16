Уроки французского, Генсбур и сумка Hermes. Какой была жизнь Джейн Биркин

Съемки в «Слогане» стали началом многолетних романтических и творческих отношений между Биркин и Генсбуром. Они записали совместный альбом, который получил широкую популярность, в том числе благодаря песне «Je t'aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»).

«Ревность побудила меня исполнить эту песню. Я помню, как Серж заставлял телевизионщиков и журналистов слушать версию, которую он сделал с [актрисой Брижит] Бардо, которая так и не была выпущена», — рассказывала актриса.

Генсбур также снял Биркин в своем фильме с одноименным названием. Пара рассталась через 13 лет отношений, в 1980 году.