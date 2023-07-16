Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Пилот погиб при крушении самолета на авиашоу в Финляндии Общество, 21:41
Уроки французского, Генсбур и сумка Hermes. Какой была жизнь Джейн Биркин Общество, 21:25 
Трамп поделился способом остановить конфликт России и Украины за 24 часа Политика, 21:19
Тихоокеанская железная дорога — масштабная стройка страны. Квиз РБК и ЭЛСИ, 21:18
Сбербанк получил купюры номиналом ₽5 и ₽10 Финансы, 21:06
Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона Спорт, 20:52
В Брянске на стройке военного госпиталя второй раз за месяц возник пожар Общество, 20:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США предупредили Россию об «огромных издержках» из-за зерновой сделки Политика, 20:37
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 20:35
Крымские клубы дебютировали в чемпионате России по футболу Спорт, 20:28
В Косово приняли на вооружение турецкие дроны Bayraktar Политика, 20:21
В США заявили об отсутствии планов пополнять запасы кассетных боеприпасов Политика, 20:00
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 19:50
Власти предупредили о риске повышения уровня воды в реках под Туапсе Общество, 19:41
Общество ,  
0 

Уроки французского, Генсбур и сумка Hermes. Какой была жизнь Джейн Биркин

Французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в 76 лет

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Она стала знаменита благодарю творческому союзу с одним из своих мужей — Сержем Генсбуром. В честь актрисы назвала знаменитая сумка, созданная Hermes. Главные события в жизни актрисы и ее высказывания — в фотогалерее РБК.
Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее мать была актрисой, а отец&nbsp;&mdash; военным. Впервые Биркин вышла замуж в 21 год&nbsp;&mdash; за английского композитора Джона Барри, известного благодаря написанию музыки для фильмов о Джейсе Бонде. В этом браке у них родилась дочь Кейт. Спустя три года супруги развелись.
Фото: Keystone / Getty Images

Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее мать была актрисой, а отец — военным. Впервые Биркин вышла замуж в 21 год — за английского композитора Джона Барри, известного благодаря написанию музыки для фильмов о Джейсе Бонде. В этом браке у них родилась дочь Кейт. Спустя три года супруги развелись.

Карьеру актрисы в театре и кино Биркин начала в 1960-х (на фото: Биркин (в центре) с партнершами по мюзиклу &laquo;Отель Цветок страсти&raquo;, 1965&nbsp;г.). В 1966-м она снялась в картине &laquo;Фотоувеличение&raquo; Микеланджело Антониони, которая была номинирована на премию &laquo;Оскар&raquo;. Большой успех к Биркин пришел после переезда из Великобритании во Францию и главной роли в ленте &laquo;Слоган&raquo;, где она снялась вместе со своим вторым мужем Сержем Генсбуром.
Фото: Keystone / Getty Images

Карьеру актрисы в театре и кино Биркин начала в 1960-х (на фото: Биркин (в центре) с партнершами по мюзиклу «Отель Цветок страсти», 1965 г.). В 1966-м она снялась в картине «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, которая была номинирована на премию «Оскар». Большой успех к Биркин пришел после переезда из Великобритании во Францию и главной роли в ленте «Слоган», где она снялась вместе со своим вторым мужем Сержем Генсбуром.

&laquo;Без моего акцента у меня была&nbsp;бы другая карьера. Французы сделали мне настоящий подарок, приняв меня очень быстро. Они находили меня забавной, в основном из-за моего акцента и ошибок, которые я делала во французском языке. Это, без сомнения, одна из причин, по которой я никогда не пыталась его улучшить&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила актриса, большую часть жизни прожившая во Франции (на фото: Биркин репетирует выступление со слоном в Париже, ради которого цирк Бульоне развернул шатер у Эйфелевой башни, 1975&nbsp;г.)
Фото: Keystone Pictures USA / ZUMA Press / Global Look Press

«Без моего акцента у меня была бы другая карьера. Французы сделали мне настоящий подарок, приняв меня очень быстро. Они находили меня забавной, в основном из-за моего акцента и ошибок, которые я делала во французском языке. Это, без сомнения, одна из причин, по которой я никогда не пыталась его улучшить», — говорила актриса, большую часть жизни прожившая во Франции (на фото: Биркин репетирует выступление со слоном в Париже, ради которого цирк Бульоне развернул шатер у Эйфелевой башни, 1975 г.)

По воспоминаниям актрисы, она иногда злилась на себя, что все&nbsp;же не приложила больше усилий для совершенствования французского языка. Она вспоминает, что на съемках фильма &laquo;Бассейн&raquo; (на фото: вместе партнером по фильму Аленом Делом), режиссер Жак Дере заставлял ее говорить с карандашом во рту, чтобы улучшить речь. &laquo;Это было унизительно и не имело большого смысла&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечала Биркин.
Фото: DPA / ТАСС

По воспоминаниям актрисы, она иногда злилась на себя, что все же не приложила больше усилий для совершенствования французского языка. Она вспоминает, что на съемках фильма «Бассейн» (на фото: вместе партнером по фильму Аленом Делом), режиссер Жак Дере заставлял ее говорить с карандашом во рту, чтобы улучшить речь. «Это было унизительно и не имело большого смысла», — отмечала Биркин.

Дочь актрисы от первого брака с Джоном Барри&nbsp;&mdash; Кейт&nbsp;&mdash; в детстве снялась в двух фильмах с участием матери, а во взрослом возрасте выбрала профессию фотографа (сотрудничала с Elle, Cosmopolitan, Paris Match, Sunday Times Magazine). В подростковом возрасте принимала наркотики, после излечения, в начале 1990-х открыла центр для реабилитации наркозависимых. В 2013 году она совершила самоубийство, ей было 46 лет (на фото: Джейн Биркин с дочерью Кейт за год до гибели последней).
Фото: Audrey Poree / ABACAPRESS.COM / Reuters

Дочь актрисы от первого брака с Джоном Барри — Кейт — в детстве снялась в двух фильмах с участием матери, а во взрослом возрасте выбрала профессию фотографа (сотрудничала с Elle, Cosmopolitan, Paris Match, Sunday Times Magazine). В подростковом возрасте принимала наркотики, после излечения, в начале 1990-х открыла центр для реабилитации наркозависимых. В 2013 году она совершила самоубийство, ей было 46 лет (на фото: Джейн Биркин с дочерью Кейт за год до гибели последней).

Съемки в &laquo;Слогане&raquo; стали началом многолетних романтических и творческих отношений между Биркин и Генсбуром. Они записали совместный альбом, который получил широкую популярность, в том числе благодаря песне &laquo;Je t&#39;aime&hellip; moi non plus&raquo; (&laquo;Я тебя люблю&hellip; я тебя тоже нет&raquo;). &laquo;Ревность побудила меня исполнить эту песню. Я помню, как Серж заставлял телевизионщиков и журналистов слушать версию, которую он сделал с [актрисой Брижит] Бардо, которая так и не была выпущена&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывала актриса. Генсбур&nbsp;также снял Биркин в своем фильме с одноименным названием. Пара рассталась через 13 лет отношений, в 1980 году.
Фото: UnitedArchives / imago-images.de / Global Look Press

Съемки в «Слогане» стали началом многолетних романтических и творческих отношений между Биркин и Генсбуром. Они записали совместный альбом, который получил широкую популярность, в том числе благодаря песне «Je t'aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»).

«Ревность побудила меня исполнить эту песню. Я помню, как Серж заставлял телевизионщиков и журналистов слушать версию, которую он сделал с [актрисой Брижит] Бардо, которая так и не была выпущена», — рассказывала актриса.

Генсбур также снял Биркин в своем фильме с одноименным названием. Пара рассталась через 13 лет отношений, в 1980 году.

В браке с Генсбургом Биркин родила дочь Шарлотту, которая впоследствии тоже стала певицей и актрисой (на фото: Джейн Биркин с дочерью Шарлоттой, 1972&nbsp;г.)
Фото: Keystone / Getty Images

В браке с Генсбургом Биркин родила дочь Шарлотту, которая впоследствии тоже стала певицей и актрисой (на фото: Джейн Биркин с дочерью Шарлоттой, 1972 г.)

В отношениях с режиссером Жаком Дуайном у Биркин родилась дочь Лу. Супруги расстались в начале 1990-х. &laquo;Со мной, должно быть, было невозможно жить. Сегодня я очень счастлива, что больше не влюблена. Когда нет любви, нет и боли&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила актриса.
Фото: DPA / ТАСС

В отношениях с режиссером Жаком Дуайном у Биркин родилась дочь Лу. Супруги расстались в начале 1990-х. «Со мной, должно быть, было невозможно жить. Сегодня я очень счастлива, что больше не влюблена. Когда нет любви, нет и боли», — говорила актриса.

В 1980-х глава дома Hermes Жан-Луи Дюма, который оказался рядом с Джейн Биркин в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон, создал в честь нее сумку Birkin. В 2015 году она&nbsp;выступила против жестокого обращения с крокодилами попросила&nbsp;переименовать сумки, пока компания не начнет соблюдать международные нормы, применимые к их производству. &nbsp;
Фото: Istvan Bajzat / dpa / Global Look Press

В 1980-х глава дома Hermes Жан-Луи Дюма, который оказался рядом с Джейн Биркин в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон, создал в честь нее сумку Birkin. В 2015 году она выступила против жестокого обращения с крокодилами попросила переименовать сумки, пока компания не начнет соблюдать международные нормы, применимые к их производству.
 

&laquo;Я не верю в судьбу. Я думаю, что мы всегда можем все изменить. Неожиданные случаи &mdash; лучшее, что есть на свете; встретить какого-нибудь невероятного парня, который изменит вашу жизнь, или необычный проект, который перевернет карьеру с ног на голову. Часто, когда дела идут не очень хорошо, мы вынуждены действовать по-другому, и это внезапно становится интересным&raquo;, &ndash; говорила Биркин (на фото: с бывшим президентом Германии Рихард фон Вайцзеккером, 1988 г.)
Фото: Nestor Bachmann / dpa / Global Look Press

«Я не верю в судьбу. Я думаю, что мы всегда можем все изменить. Неожиданные случаи — лучшее, что есть на свете; встретить какого-нибудь невероятного парня, который изменит вашу жизнь, или необычный проект, который перевернет карьеру с ног на голову. Часто, когда дела идут не очень хорошо, мы вынуждены действовать по-другому, и это внезапно становится интересным», – говорила Биркин (на фото: с бывшим президентом Германии Рихард фон Вайцзеккером, 1988 г.)

Фото: imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press
Биркин была удостоена французского национального ордена &laquo;За заслуги&raquo; и ордена Британской империи (на фото: актриса после получения британского ордена в 2002 году).
Фото: John Stillwell / PA Archive / PA Images / Reuters

Биркин была удостоена французского национального ордена «За заслуги» и ордена Британской империи (на фото: актриса после получения британского ордена в 2002 году).

Из трех дочерей Биркин наибольшего признания добилась Шарлотта Генсбург. Она начала карьеру в 1984 году. Среди ее известных работ &mdash; участие в фильмах датского режиссера Ларса фон Триера, в том числе главные роли в &laquo;Нимфоманке&raquo; и &laquo;Антихристе&raquo; (за последний она была удостоена приза Каннского кинофестиваля за &laquo;Лучшую женскую роль&raquo;). Она также выпустила несколько музыкальных альбомов, а в 2021-м сняла документальный фильм о своей матери &laquo;Джейн глазами Шарлотты&raquo;.
Фото: Johanna Geron / Reuters

Из трех дочерей Биркин наибольшего признания добилась Шарлотта Генсбург. Она начала карьеру в 1984 году. Среди ее известных работ — участие в фильмах датского режиссера Ларса фон Триера, в том числе главные роли в «Нимфоманке» и «Антихристе» (за последний она была удостоена приза Каннского кинофестиваля за «Лучшую женскую роль»). Она также выпустила несколько музыкальных альбомов, а в 2021-м сняла документальный фильм о своей матери «Джейн глазами Шарлотты».

В последние годы Биркин продолжала выступать на сцене. В 2021-м она перенесла инсульт и временно прекратила концертную деятельность. Это весной Биркин хотела дать несколько выступлений в Париже, но они снова были отменены по состоянию здоровья. Говоря о смерти, актриса говорила, что дважды была близка к ней за последние несколько лет, но, не паниковала в связи с этим. &laquo;Я больше боялась, что у меня не будет времени сказать то, что я хотела сказать, привести все в порядок, получить прощение&raquo;, &ndash; отмечала Биркин.
Фото: Panoramic / ZUMA Press / ТАСС

В последние годы Биркин продолжала выступать на сцене. В 2021-м она перенесла инсульт и временно прекратила концертную деятельность. Это весной Биркин хотела дать несколько выступлений в Париже, но они снова были отменены по состоянию здоровья.

Говоря о смерти, актриса говорила, что дважды была близка к ней за последние несколько лет, но, не паниковала в связи с этим. «Я больше боялась, что у меня не будет времени сказать то, что я хотела сказать, привести все в порядок, получить прощение», – отмечала Биркин.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мультимедиа Джейн Биркин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter