branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:22
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Умер бывший главный тренер российских саночников Потапов Спорт, 21:00
Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова» Политика, 20:51
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:39
Умер иллюстратор детских книг Николай Устинов Общество, 20:27
Российский полузащитник Магомед Оздоев перешел в греческий ПАОК Спорт, 20:22
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Мануэль Нойер перенес операцию Спорт, 20:16
Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин Общество, 20:07
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:54
«Русхимальянс» подал иск к ЮниКредит Банку на 45,7 млрд руб. Бизнес, 19:51
Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг FinEx Инвестиции, 19:41
L'Equipe узнала о желании Неймара уйти из ПСЖ в ближайшее время Спорт, 19:29
Royal Bank of Canada спрогнозировал трехкратный рост S&P 500 к 2034 году Инвестиции, 19:29
Общество ,  
0 

Умер иллюстратор детских книг Николай Устинов

На 87-м году жизни умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов
Иллюстратор детских книг и народный художник России умер на 87-м году жизни. Он иллюстрировал книги Ханса Кристиана Андерсена, Юрия Коваля, Константина Паустовского, Ивана Тургенева и Льва Толстого
Николай Устинов
Николай Устинов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

График, иллюстратор детских книг, народный художник России Николай Устинов умер на 87-м году жизни, сообщается на сайте издательства АСТ.

«С грустью сообщаем, что ушел из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов», — говорится в заявлении.

Работы Николая Устинова Работы Николая Устинова Работы Николая Устинова Работы Николая Устинова Работы Николая Устинова Работы Николая Устинова

Николай Устинов родился в Рязани 10 июля 1937 года. За свою жизнь он проиллюстрировал несколько сотен детских книг, произведений классической литературы, в том числе книги Ханса Кристиана Андерсена, Юрия Коваля, Константина Паустовского, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Михаила Пришвина. Устинов учился на факультете графики Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Начинал как карикатурист, сотрудничал с журналом «Крокодил», затем работал в «Мурзилке».

Художник работал в издательствах «Детская литература», «Малыш», «Художник РСФСР», а также издательствах Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Германии и Японии. Он участвовал в оформлении энциклопедий «Что такое. Кто такой» и «Дорлинг киндерсли».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
иллюстратор художник детская литература
Материалы по теме
Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс
Общество
Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
Общество
Умерла Ирина Мирошниченко
Общество