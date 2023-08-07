Умер иллюстратор детских книг Николай Устинов

На 87-м году жизни умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов

Иллюстратор детских книг и народный художник России умер на 87-м году жизни. Он иллюстрировал книги Ханса Кристиана Андерсена, Юрия Коваля, Константина Паустовского, Ивана Тургенева и Льва Толстого

Николай Устинов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

График, иллюстратор детских книг, народный художник России Николай Устинов умер на 87-м году жизни, сообщается на сайте издательства АСТ.

«С грустью сообщаем, что ушел из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов», — говорится в заявлении.

Николай Устинов родился в Рязани 10 июля 1937 года. За свою жизнь он проиллюстрировал несколько сотен детских книг, произведений классической литературы, в том числе книги Ханса Кристиана Андерсена, Юрия Коваля, Константина Паустовского, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Михаила Пришвина. Устинов учился на факультете графики Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Начинал как карикатурист, сотрудничал с журналом «Крокодил», затем работал в «Мурзилке».

Художник работал в издательствах «Детская литература», «Малыш», «Художник РСФСР», а также издательствах Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Германии и Японии. Он участвовал в оформлении энциклопедий «Что такое. Кто такой» и «Дорлинг киндерсли».