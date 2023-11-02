«Заставить оркестр играть то, что за нотами»: жизнь Юрия Темирканова
2 ноября умер дирижер Юрий Темирканов. Он 12 лет был главным дирижером Кировского (Мариинского) театра, и более 30 лет возглавлял оркестр Ленинградской филармонии. Поэт Андрей Вознесенский называл его «термоядерным дирижером». Темирканов выступал с Берлинским, Венским и Лондонским филармоническими оркестрами и другими ведущими мировыми коллективами. Как складывался творческий путь музыканта — в фотогалерее РБК
На фото: Юрий Темирканов на II Всесоюзном конкурсе дирижеров в 1966 году.
Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. Его отец, которому на тот момент было 27 лет, был директором Кабардино-Балкарского педагогического института (ныне — Кабардино-Балкарский госуниверситет), а затем — начальником Управления по делам искусств Кабардино-Балкарской АССР. Во время войны, в 1942 году отца расстреляли немцы — он был командиром партизанского отряда, говорил Темирканов.
В детстве Темирканов любил рисовать и мечтал стать художником. Его занятия музыкой начались случайно — на него обратил внимание скрипач Валерий Дашков, переехавший в Нальчик из Ашхабада после землетрясения. «Одному скрипачу, поселившемуся рядом с нами, нужны были ученики. Он увидел меня на улице и спросил: «Хочешь учиться играть на скрипке?» На Кавказе не принято говорить старшим «нет», и я согласился, не зная, о чем он говорит. Скрипку мне дали в школе <...> Мне же понравилось ходить к нему на уроки потому, что он меня кормил: дома мы никогда досыта не ели», — вспоминал Темирканов
На фото: дирижер Юрий Темирканов на репетиции с оркестром в Государственном академическом Малом оперном театре в июне 1970 года.
В 1957 году Темирканов поступил в Ленинградскую консерваторию. Он обучался сначала по классу альта, а после, с 1962 года, — на дирижерском факультете по классу оперно-симфонического дирижирования: туда не принимали тех, кто не окончил консерваторию по тому или иному музыкальному инструменту. В 1966 году уже будучи аспирантом Ленинградской консерватории Темирканов победил на II Всесоюзном конкурсе дирижеров.
В 1966 году Темирканов стал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета, а спустя два года возглавил симфонический оркестр Ленинградской филармонии (ныне — Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича). Он расширил репертуар коллектива, оркестр часто гастролировал в странах Европы, в Японии и США. Артисты оркестра называли Темирканова «нашим окном в Европу»
На фото: концерт в Софии, Болгария, 1971 год.
Дирижер нужен для того, чтобы «заставить оркестр играть не ноты, а то, что за нотами», говорил Темирканов. «Ноты — это зашифрованная мысль души композитора. Если их просто правильно сыграть, они не будут означать ничего. А как понять, какой шифр композитор прислал мне? Где к нему ключ? Музыкант должен проводить расследование <...> И мне нужно, как и сыщику, посредством дешифровки пробраться к началу — к тем чувствам, которые вызвали в душе и в сердце композитора эту музыку», — отмечал дирижер.
В 1971 году Темирканов был признан Заслуженным артистом РСФСР
На фото: Юрий Темирканов (справа) в 1973 году
На фото: Юрий Темирканов с женой Ириной и сыном Володей на Исаакиевской площади в Ленинграде, 1973 год.
Юрий Темирканов был женат на актрисе Ирине Гусевой (умерла в 1997 году). В 1970 году у них родился сын Владимир, который впоследствии стал музыкантом
На фото: дирижер Юрий Темирканов в 1980 году.
В 1976 году Темирканов был назначен художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сейчас — Мариинский театр). В эти годы в театре появились спектакли: «Война и мир», «Мертвые души», «Петр I», «Пушкин». При Темирканове начались активный гастроли труппы, в частности в США и Японию, он также возобновил симфонические концерты с оркестром театра.
В 1981 году дирижер получил звание народного артиста СССР
На фото: Юрий Темирканов (слева) и композитор Андрей Петров в перерыве между репетициями оперы «Маяковский начинается» в театре им. С. М. Кирова, март 1983 года.
«Когда у меня спрашивают довольно глупый вопрос: «Какое Ваше любимое произведение?», я всегда отвечаю — то произведение, которое я сегодня дирижирую. И, вообще, я не умею дирижировать сочинения, которые мне не нравятся. У меня не получается, потому что тогда я не знаю, зачем я вообще вышел на сцену и обманываю публику», — отмечал Темирканов
На фото: Юрий Темирканов и лауреат VIII международного конкурса имени П.И. Чайковского Барри Дуглас (Великобритания) в Москве во время гастролей симфонического оркестра Би-Би-Си, 1987 год.
Дважды дирижер выступил и как режиссер — в репертуаре Мариинского театре до сих пор сохраняются созданные им постановки опер Чайковского «Евгений Онегин» (1982) и «Пиковая дама» (1984). С этими двумя операми, а также с постановкой «Борис Годунов» Темирканов с оркестром выступал в Лондоне в 1987 году
На фото: Юрий Темирканов во время выступления в Большом зале Ленинградской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, 1988 год.
В 1988 году ушел из Кировского театра и стал главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии. «Всегда хотел сотрудничать с этим оркестром, с тех пор, когда еще подростком услышал его бархатное звучание», — говорил впоследствии Темирканов
На фото: Темирканов во время концерта 25 марта 1989 года.
«Мне всегда хотелось работать с единомышленниками, которые верили бы в меня, понимали меня с полувзгляда, любили бы ту же музыку, что люблю я. Не со слепыми исполнителями чужой воли, а с музыкантами, осознающими, что мы делаем общее дело. И я с уверенностью могу сказать, что с первым филармоническим оркестром мне удалось достичь именно такого уровня взаимопонимания. Все музыканты — мои профессиональные друзья. Все. В оркестре важен каждый музыкант, даже если он во время концерта только раз ударит в большой барабан. Одним ударом можно испортить все, что сделали другие», — говорил дирижер
На фото: Юрий Темирканов за кулисами Концертного зала Чайковского 24 декабря 1998 года.
Дирижер много работал и с иностранными коллективами. В 1992 году Темирканова пригласили занять пост главного дирижера лондонского Королевского филармонического оркестра, в этот же год также становится главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра. Он сотрудничал и выступал со многими крупнейшими оркестрами мира — Балтиморским симфоническим, Берлинским филармоническим, Венским филармоническим, Оркестром Национальной академии Санта-Чечилия в Риме и другими
На фото: Юрий Темирканов принимает поздравления с 70-летием во время презентации Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» в Гранд-отеле «Европа», 2008 год.
В 2005 году симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Темирканова коллектив первым из отечественных оркестров открыл концертный сезон знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке.
В 2009 году дирижер руководил Стокгольмским королевским филармоническим оркестром (Швеция) на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии
На фото: Юрий Темирканов и президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности за 2017 год в Кремле.
Темирканов получил государственные премии СССР и России за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца. В 2015 году Юрий Темирканов был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме.
«Сейчас я думаю так: самое важное — что мне удалось после страшного развала страны сохранить оркестр. В то трудное время музыканты оказались на улице — не буквально, они продолжали числиться в филармонии, но они стали никому не нужны. А я сумел сохранить и возродить уникальность этого оркестра», — отвечал дирижер на вопрос о своем главном достижении
На фото: совместный концерт «30 лет на сцене» оперного певца (бас) Пааты Бурчуладзе (слева) и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова. Грузия, Академический театр оперы и балета имени З.П. Палиашвили, 15 июля 2008 года.
Темирканов являлся основателем и художественный руководителем международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», а также создателем благотворительного «Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова», который поддерживает молодых музыкантов
2 ноября Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет.