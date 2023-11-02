«Заставить оркестр играть то, что за нотами»: жизнь Юрия Темирканова

На фото: Юрий Темирканов на II Всесоюзном конкурсе дирижеров в 1966 году.

Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. Его отец, которому на тот момент было 27 лет, был директором Кабардино-Балкарского педагогического института (ныне — Кабардино-Балкарский госуниверситет), а затем — начальником Управления по делам искусств Кабардино-Балкарской АССР. Во время войны, в 1942 году отца расстреляли немцы — он был командиром партизанского отряда, говорил Темирканов.

В детстве Темирканов любил рисовать и мечтал стать художником. Его занятия музыкой начались случайно — на него обратил внимание скрипач Валерий Дашков, переехавший в Нальчик из Ашхабада после землетрясения. «Одному скрипачу, поселившемуся рядом с нами, нужны были ученики. Он увидел меня на улице и спросил: «Хочешь учиться играть на скрипке?» На Кавказе не принято говорить старшим «нет», и я согласился, не зная, о чем он говорит. Скрипку мне дали в школе <...> Мне же понравилось ходить к нему на уроки потому, что он меня кормил: дома мы никогда досыта не ели», — вспоминал Темирканов