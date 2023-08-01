Актер из «Эйфории» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет

Ангусу Клауду было 25 лет. Не так давно умер его отец, смерть которого стала большой потерей для артиста

Ангус Клауд (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли наркоторговца Феско О'Нила в молодежной драме HBO «Эйфория», умер в возрасте 25 лет, сообщает CNN со ссылкой на его семью. Причина смерти не уточняется.

«С тяжелым сердцем должны попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», — говорится в заявлении. Родные Клауда напомнили, что не так давно скончался отец артиста, и его смерть стала большой потерей для сына.

«Мы невероятно опечалены известием о кончине Ангуса Клауда. Он был невероятно талантливым членом семьи HBO и «Эйфории». Мы выражаем глубокие соболезнования его друзьям и семье в это трудное время», — говорится в заявлении HBO.

Клауд родился 11 мая 1998 года в Окленде (Калифорния). Он окончил местную школу искусств, где учился с еще одной звездой «Эйфории», актрисой, певицей и моделью Зендеей, пишет Variety. Издание называет его одним из любимых героев поклонников шоу, первый сезон которого вышел в 2019 году. Сериал несколько раз был номинирован на премию «Эмми».

Роль Феско О'Нила стала первой для Клауда. Он также снимался в драме «Северный Голливуд» и фильме «The Line».