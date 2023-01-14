«Я играла роли с раннего детства»: памяти Инны Чуриковой

Инна Чурикова была замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым (на фото), который увидел ее в «Новогоднем огоньке». В 1978 году у пары родился сын Иван. «Между нами царит полнейшее взаимопонимание, как всегда бывает между любящими людьми, прошагавшими вместе такую дистанцию, как мы, — около 30 лет», — рассказывала Чурикова.

Она снялась во многих фильмах Панфилова, дебютом стала роль Тани Теткиной в картинке «В огне брода нет» (1967), который принес режиссеру «Золотого леопарда» на кинофестивале в Локарно, а актрисе — приз жюри за лучшую женскую роль. В 2017 году Панфилов поставил спектакль «Аудиенция» на сцене Театра наций, в которой Чурикова сыграла королеву Елизавету II