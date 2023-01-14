«Я играла роли с раннего детства»: памяти Инны Чуриковой
Поступая в театральный, она услышала от члена приемной комиссии замечание в адрес внешности: «Девушка, вы в зеркало на себя давно смотрели?..» Как признавалась актриса, ее неартистическая внешность долго не давала ей возможность получать характерные роли, но принять себя и справиться с комплексами ей помогла мама.
В 1965 году Чурикова окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина и поступила в Московский театр юного зрителя. «Мои детские и юношеские фантазии в роли никак не воплощались. Вместо красавиц-принцесс мне приходилось быть в основном какими-нибудь домашними животными. Я даже была свиньей в пьесе Михалкова», — вспоминала Чурикова
Дебютной работой в кино стала картина «Тучи над Борском» (1960), где она сыграла Райку. Наиболее заметной в те годы стала роль Марфушки в сказке Александра Роу «Морозко» (1964). «На пробах пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — рассказывала актриса. Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей, среди которых роли Паши Строгановой в «Начале» Глеба Панфилова (1970, за нее Чурикова получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), Якобины фон Мюнхгаузен в картине «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), Прасковьи Кроликовой в «Ширли-мырли» (1995), Лидии Алексеевны в «Курьере» (1986) и многие другие др.
В 1975 году актриса поступила на работу в театр имени Ленинского комсомола в Москве (сегодня — «Ленком»), где играла всю жизнь. Она получала главные и заглавные роли во множестве спектаклей, в том числе Аркадиной в «Чайке» Антона Чехова, комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, Ирины в «Трех девушках в голубом» Людмилы Петрушевской, Мамаева в «Мудреце» по Александру Островскому, Офелии и Гертруды в двух постановках «Гамлета», Антониды Васильевны в «Варваре и еретике» по «Игроку» Достоевского. «Я сыграла множество героинь и благодаря им поняла главное: сила женщины в ее слабости! Признаюсь вам: люблю театр и не устала от него», — рассказывала актриса.
Чурикова — лауреат множества наград, в том числе она кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I cтепеней и офицер ордена искусств и литературы Франции. Среди ее кинопремий — призы кинофестивалей в Венеции, Берлине и Лоарно, четыре «Ники», две премии «Золотой орел», звание лучшей советской актрисы года и др.
Инна Чурикова была замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым (на фото), который увидел ее в «Новогоднем огоньке». В 1978 году у пары родился сын Иван. «Между нами царит полнейшее взаимопонимание, как всегда бывает между любящими людьми, прошагавшими вместе такую дистанцию, как мы, — около 30 лет», — рассказывала Чурикова.
Она снялась во многих фильмах Панфилова, дебютом стала роль Тани Теткиной в картинке «В огне брода нет» (1967), который принес режиссеру «Золотого леопарда» на кинофестивале в Локарно, а актрисе — приз жюри за лучшую женскую роль. В 2017 году Панфилов поставил спектакль «Аудиенция» на сцене Театра наций, в которой Чурикова сыграла королеву Елизавету II