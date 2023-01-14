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«Я играла роли с раннего детства»: памяти Инны Чуриковой

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Она запомнилась зрителям по фильмам «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ребро Адама», «Ширли-мырли». В «Ленкоме» актриса дебютировала в 1974 году
Фото:из личного архива
Фото: из личного архива
Инна Чурикова родилась в 1943 году в городе Белебее Башкирской АССР. Родители рано разошлись, и Чурикова с матерью переехала в Москву. Школьницей она начала заниматься в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. «У меня было как бы две жизни: одна реальная, в которой я ходила в школу, встречалась с подругами, слушала мамино чтение и читала сама, а другая сказочно-прекрасная — в моих фантазиях. В той жизни были замки и принцессы, которыми я себя воображала, самые невероятные приключения, из которых, само собой разумеется, я всегда выходила победительницей. Так что можно сказать, что я играла самые разные роли с раннего детства и постоянная эта игра украшала мою жизнь», — вспоминала Чурикова.
Кадр из кинофильма «Тучи над Борском», 1961 год
Кадр из кинофильма «Тучи над Борском», 1961 год (Фото: киноконцерн «Мосфильм»)

Поступая в театральный, она услышала от члена приемной комиссии замечание в адрес внешности: «Девушка, вы в зеркало на себя давно смотрели?..» Как признавалась актриса, ее неартистическая внешность долго не давала ей возможность получать характерные роли, но принять себя и справиться с комплексами ей помогла мама.

Фото:Игорь Гневашев / Global Look Press
Фото: Игорь Гневашев / Global Look Press

В 1965 году Чурикова окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина и поступила в Московский театр юного зрителя. «Мои детские и юношеские фантазии в роли никак не воплощались. Вместо красавиц-принцесс мне приходилось быть в основном какими-нибудь домашними животными. Я даже была свиньей в пьесе Михалкова», — вспоминала Чурикова

Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Дебютной работой в кино стала картина «Тучи над Борском» (1960), где она сыграла Райку. Наиболее заметной в те годы стала роль Марфушки в сказке Александра Роу «Морозко» (1964). «На пробах пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — рассказывала актриса. Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей, среди которых роли Паши Строгановой в «Начале» Глеба Панфилова (1970, за нее Чурикова получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), Якобины фон Мюнхгаузен в картине «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), Прасковьи Кроликовой в «Ширли-мырли» (1995), Лидии Алексеевны в «Курьере» (1986) и многие другие др.

Фото:inna_churikova_official / Instagram
Фото: inna_churikova_official / Instagram

В 1975 году актриса поступила на работу в театр имени Ленинского комсомола в Москве (сегодня — «Ленком»), где играла всю жизнь. Она получала главные и заглавные роли во множестве спектаклей, в том числе Аркадиной в «Чайке» Антона Чехова, комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, Ирины в «Трех девушках в голубом» Людмилы Петрушевской, Мамаева в «Мудреце» по Александру Островскому, Офелии и Гертруды в двух постановках «Гамлета», Антониды Васильевны в «Варваре и еретике» по «Игроку» Достоевского. «Я сыграла множество героинь и благодаря им поняла главное: сила женщины в ее слабости! Признаюсь вам: люблю театр и не устала от него», — рассказывала актриса.

В роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля «Аудиенция» в Театре Наций.
В роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля «Аудиенция» в Театре Наций. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Чурикова — лауреат множества наград, в том числе она кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I cтепеней и офицер ордена искусств и литературы Франции. Среди ее кинопремий — призы кинофестивалей в Венеции, Берлине и Лоарно, четыре «Ники», две премии «Золотой орел», звание лучшей советской актрисы года и др.

Фото:Зиновская Ольга / ТАСС
Фото: Зиновская Ольга / ТАСС

Инна Чурикова была замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым (на фото), который увидел ее в «Новогоднем огоньке». В 1978 году у пары родился сын Иван. «Между нами царит полнейшее взаимопонимание, как всегда бывает между любящими людьми, прошагавшими вместе такую дистанцию, как мы, — около 30 лет», — рассказывала Чурикова.

Она снялась во многих фильмах Панфилова, дебютом стала роль Тани Теткиной в картинке «В огне брода нет» (1967), который принес режиссеру «Золотого леопарда» на кинофестивале в Локарно, а актрисе — приз жюри за лучшую женскую роль. В 2017 году Панфилов поставил спектакль «Аудиенция» на сцене Театра наций, в которой Чурикова сыграла королеву Елизавету II

Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Юлия Сапронова
мультимедиа Инна Чурикова актриса
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