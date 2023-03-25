Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Мур скончался 24 марта в своем доме на Гавайях в окружении семьи на 95-м году жизни. Вместе с Робертом Нойсом он основал Intel летом 1968 года

Сооснователь Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте компании.

Он скончался 24 марта в своем доме на Гавайях в окружении семьи.

Гордон Мур и Роберт Нойс основали Intel летом 1968 года. Они также были сооснователями Fairchild Semiconductor — производителя первых в мире массовых интегральных схем. Сначала Мур занимал должность вице-президента в Intel до 1975 года, потом стал президентом компании. В 1979 году он возглавил совет директоров Intel и стал генеральным директором. В 1987 году Мур отказался от поста гендиректора, но остался председателем совета директоров. Он покинул пост в 2006 году.

Мур и Нойс наняли Энди Гроува, который впоследствии стал гендиректором Intel, после их стали называть «троицей Intel».

В 1965 году Мур выдвинул гипотезу, что количество транзисторов в интегральной схеме будет удваиваться каждый год — она стала известна как «закон Мура».

«Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие», — рассказал гендиректор компании Пэт Гелсингер.

Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. Он получил образование в Университете в Сан-Хосе, Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском технологическом институте, где получил степень доктора по химии в 1954 году.

Вместе с женой сооснователь Intel создал Фонд Гордона и Бетти Мур в 2000 году, пожертвовав за это время более $5,1 млрд на благотворительность.

«Те из нас, кто встречался с Гордоном и работал с ним, всегда будут вдохновляться его мудростью, скромностью и щедростью», — отметил президент фонда Харви Файнберг.

У Мура остались супруга, двое сыновей и четверо внуков.