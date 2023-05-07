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Умер сыгравший начальника Соловца и Дукалиса в «Убойной силе» актер

В возрасте 64 лет умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Петербурге умер заслуженный артист России, актер Александр Тютрюмов. Об этом 78.ru сообщила его дочь. По ее словам, Тютрюмов умер в 8:45 7 мая, он ничем не болел, но чувствовал острое недомогание. Ему было 64 года.

Тютрюмов снялся более чем в 40 кинолентах, сыграл роль Сергея Баринова — генерал-майора милиции в сериале «Улицы разбитых фонарей» и Костю Моргана в сериале «Агент национальной безопасности». Помимо этого, актер снимался в «Ералаше».

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Он окончил индустриально-педагогический техникум, получил высшее экономическое и политическое образование. Также артист учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». На протяжении восьми лет Тютрюмов играл в Народном театре Подпорожья, с января 1995 года стал актером киностудии «Ленфильм».

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