Самиздат, работа на Путина и уход в оппозицию. История Глеба Павловского

На фото: митинг в Лужниках 21 мая 1989 года. Слева направо: народный депутат (и будущий мэр Москвы) Гавриил Попов, диссидент, политик (один из будущих создателей блока «Яблоко») Вячеслав Игрунов, Борис Ельцин. Справа налево: старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Тельман Гдлян, правозащитник Андрей Сахаров, Глеб Павловский.

С 1991 года ведет активную общественную и журналистскую деятельность. В 1991–1992 годах работает заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1995–1996 годах — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда», с 1995 года — соучредителем и директором Фонда эффективной политики (ФЭП), направленного на организацию избирательных кампаний