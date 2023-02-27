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Общество ,  
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Самиздат, работа на Путина и уход в оппозицию. История Глеба Павловского

Основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Как складывалась жизнь политтехнолога — в материале РБК.
Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского

На фото: Глеб Павловский в 1968 году.

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года в семье инженера-строителя. В 1973 году окончил истфак Одесского государственного университета

Фото:из архива Вячеслава Игрунова
Фото: из архива Вячеслава Игрунова

Слева направо: участники кружка «СИД» Константин Ильницкий, Игорь Иванников и Глеб Павловский, 1971 год.

Во время учебы в университете Павловский был участником кружка-коммуны «Субъект исторической деятельности» и называл себя «дзен-марксистом». В 1969 году его исключили из комсомола за анархизм и левоэкстремистский уклон

Фото:из архива Вячеслава Игрунова
Фото: из архива Вячеслава Игрунова
Глеб Павловский с женой Ольгой Гапеевой и их сыном Сергеем, Одесса, 1974 год
Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского

На фото: Глеб Павловский с историком, публицистом Михаилом Гефтером за неделю до ареста. Москва, 1982 год.

После университета до 1974 года работал учителем в школе, из которой был вынужден уволиться из-за преследования со стороны КГБ по уголовному делу о распространении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В 1976 году перебирается в Москву, где до 1980 года был рабочим. В 1978–1980 годах занимался выпуском самиздата «Поиски», за что в 1982-м, уже после прекращения выхода журнала, был задержан и осужден на три года ссылки в Коми АССР

Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского

Фотография Павловского, сделанная в Бутырской тюрьме. 6 апреля 1982 года

Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского
Удостоверение ссыльного Глеба Павловского
Фото:Сергей Птицын / РИА Новости
Фото: Сергей Птицын / РИА Новости

На фото: пресс-конференция «Неформальные объединения в СССР». Глеб Павловский — руководитель независимого пресс-центра неформальных объединений, 1 августа 1987 года.

В конце 1985 года он возвращается в Москву, где становится соучредителем первой в стране легальной оппозиционной организации «Клуб социальных инициатив». Позднее был директором информационного агентства «Постфактум»

Фото:из архива Вячеслава Игрунова
Фото: из архива Вячеслава Игрунова

На фото: митинг в Лужниках 21 мая 1989 года. Слева направо: народный депутат (и будущий мэр Москвы) Гавриил Попов, диссидент, политик (один из будущих создателей блока «Яблоко») Вячеслав Игрунов, Борис Ельцин. Справа налево: старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Тельман Гдлян, правозащитник Андрей Сахаров, Глеб Павловский.

С 1991 года ведет активную общественную и журналистскую деятельность. В 1991–1992 годах работает заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1995–1996 годах — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда», с 1995 года — соучредителем и директором Фонда эффективной политики (ФЭП), направленного на организацию избирательных кампаний

Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского

Слева направо: Михаил Гефтер, Вячеслав Игрунов, Григорий Явлинский, Глеб Павловский; 1993 год. Павловский ранее организовал первую встречу Игрунова с Явлинским

Фото:из архива Глеба Павловского
Фото: из архива Глеба Павловского

На фото: Владимир Путин (в центре) и сотрудники его предвыборного штаба в ночь после выборов президента в «Александр-хаусе» на Якиманке 27 марта 2000 года. Глеб Павловский — пятый слева в зеленой куртке, рядом с ним — глава администрации президента Александр Волошин.

В 1996 году ФЭП принимал участие в президентской избирательной кампании Бориса Ельцина, в 2000 году компания Павловского разрабатывала президентскую кампанию Владимира Путина. В последующие годы он сотрудничал с администрацией президента как консультант. В 2004 году Павловский участвовал в президентской кампании Виктора Януковича. С октября 2005-го по апрель 2008 года был ведущим программы «Реальная политика» на телеканале НТВ

Фото:Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На фото: Глеб Павловский и директор Пермского музея современного искусства PERMM Марат Гельман* (справа) на приеме Election night в резиденции посла США в Москве, 6 ноября 2012 года.

В 1997 году Павловский совместно с Маратом Гельманом* основал «Русский Журнал» — одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны и стал его главным редактором

* Признан в России иноагентом.

Фото:Артем Житенев / РИА Новости
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

На фото: Глеб Павловский на шествии «Марш миллионов» по Большой Якиманке до Болотной площади, 6 мая 2012 года.

Сотрудничество Павловского с администрацией президента как советника прекращается в 2011 году, когда с Фондом эффективной политики расторгают контракт. В качестве одной из причин называлась позиция Павловского по президентским выборам 2012 года. Павловский все более активно высказывает оппозиционную точку зрения на события в стране

Фото:Александр Щербак / РИА Новости
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Павловский умер 27 февраля 2023 года в больнице после болезни, ему был 71 год. О личной жизни Павловского известно мало. Сообщалось, что он несколько раз был женат и что у него пять дочерей и один сын

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