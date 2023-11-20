«Я из породы самоедов»: каким был Аман Тулеев

1990 год

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас — Туркменбаши) Туркменской ССР. Служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа, где получил военную профессию сапера. После службы работал начальником железнодорожных станций, заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги, заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги.

В 1990 году Аман Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР, а в марте этого же года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, позже заняв пост его председателя. Одновременно с этим он был назначен председателем Кемеровского облисполкома.

На фото: Тулеев выступает на 12-часовой забастовке шахтеров в Новокузнецке Кемеровской области