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«Я из породы самоедов»: каким был Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области и бывший кандидат в президенты Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кузбасс более 20 лет вплоть до своей отставки в 2018 году. Как строил свою политическую карьеру один из главных региональных политических долгожителей — в фотогалерее РБК
1990 год
Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас&nbsp;&mdash; Туркменбаши) Туркменской ССР. Служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа, где получил военную профессию сапера. После службы работал начальником железнодорожных станций, заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги, заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. В 1990 году Аман Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР, а в марте этого&nbsp;же года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, позже заняв пост его председателя. Одновременно с этим он был назначен председателем Кемеровского облисполкома. На фото: Тулеев выступает на 12-часовой забастовке шахтеров в Новокузнецке Кемеровской области
Фото: Б. Коробейников / РИА Новости

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас — Туркменбаши) Туркменской ССР. Служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа, где получил военную профессию сапера. После службы работал начальником железнодорожных станций, заместителем и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги, заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги.

В 1990 году Аман Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР, а в марте этого же года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, позже заняв пост его председателя. Одновременно с этим он был назначен председателем Кемеровского облисполкома.

На фото: Тулеев выступает на 12-часовой забастовке шахтеров в Новокузнецке Кемеровской области

Май 1991 года
В июне 1991 года Тулеев баллотировался на пост президента России и занял четвертое место из шести. В своей программе он критиковал курс реформ Бориса Ельцина, потому что &laquo;тот курс вел к развалу государства и обнищанию людей&raquo;. На фото: Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин выступают на первомайском митинге в Новокузнецке
Фото: Анатолий Кузярин, Дмитрий Соколов / ТАСС

В июне 1991 года Тулеев баллотировался на пост президента России и занял четвертое место из шести. В своей программе он критиковал курс реформ Бориса Ельцина, потому что «тот курс вел к развалу государства и обнищанию людей».

На фото: Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин выступают на первомайском митинге в Новокузнецке

Декабрь 1993 года
В 1993 году Тулеев был избран в&nbsp;Совет&nbsp;Федерации от Кузбасса. На фото: Аман Тулеев на встрече с плавильщиками третьего цеха Кузнецкого завода ферросплавов
Фото: Анатолий Кузярин / ТАСС

В 1993 году Тулеев был избран в Совет Федерации от Кузбасса.

На фото: Аман Тулеев на встрече с плавильщиками третьего цеха Кузнецкого завода ферросплавов

1994–1996 годы
С марта 1994 года по июль 1996 года Тулеев возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В 1996 году стал кандидатом на выборах президента России, но перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова (на фото слева)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С марта 1994 года по июль 1996 года Тулеев возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В 1996 году стал кандидатом на выборах президента России, но перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова (на фото слева)

1997 год
С августа 1996 года по июнь 1997 года Тулеев был членом правительства. 22 августа 1996&nbsp;года он был назначен министром России по сотрудничеству с государствами &mdash; участниками СНГ. На фото: Владимир Жириновский и Аман Тулеев в Москве
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

С августа 1996 года по июнь 1997 года Тулеев был членом правительства. 22 августа 1996 года он был назначен министром России по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.

На фото: Владимир Жириновский и Аман Тулеев в Москве

Июль 1997 года
В июле 1997 года указом президента Бориса Ельцина Тулеев был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре этого&nbsp;же года он был избран губернатором Кемеровской области, получив 95% голосов избирателей. На фото: Тулеев во время официального вступления в должность губернатора
Фото: Анатолий Кузярин / ТАСС

В июле 1997 года указом президента Бориса Ельцина Тулеев был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре этого же года он был избран губернатором Кемеровской области, получив 95% голосов избирателей.

На фото: Тулеев во время официального вступления в должность губернатора

1999 год
В июле 1999 года Тулеев не принял от действующего президента России Бориса Ельцина орден Почета &laquo;за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области&raquo;. &laquo;Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил он. Через год он принял орден Почета, но уже от Владимира Путина
Фото: Кузьмин Валентин / ТАСС

В июле 1999 года Тулеев не принял от действующего президента России Бориса Ельцина орден Почета «за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области». «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету», — заявил он. Через год он принял орден Почета, но уже от Владимира Путина

2000 год
В 2000 году Тулеев вновь баллотировался на пост президента России, заняв четвертое место в списке из 11 претендентов. На фото: Тулеев и его кукла из популярной сатирической телевизионной программы &laquo;Куклы&raquo;. Выпуски выходили в эфир с 1994 по 2002 год на канале НТВ и были посвящены актуальным темам российской политики
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

В 2000 году Тулеев вновь баллотировался на пост президента России, заняв четвертое место в списке из 11 претендентов.

На фото: Тулеев и его кукла из популярной сатирической телевизионной программы «Куклы». Выпуски выходили в эфир с 1994 по 2002 год на канале НТВ и были посвящены актуальным темам российской политики

2001 год
В апреле 2001 года Тулеев вновь был избран на пост губернатора Кемеровской области 93,5% голосов и 4 мая вступил в должность. В период с 2000 по 2017 год естественная убыль населения региона сократилась с 7,7 до 3,6 на тысячу человек. Снизился уровень безработицы&nbsp;&mdash; с 11,2% в 1997 до 4,3% в 2017-м. На фото: встреча президента Владимира Путина и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после посещения угольного разреза &laquo;Междуреченский&raquo; в августе 2000 года
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

В апреле 2001 года Тулеев вновь был избран на пост губернатора Кемеровской области 93,5% голосов и 4 мая вступил в должность.

В период с 2000 по 2017 год естественная убыль населения региона сократилась с 7,7 до 3,6 на тысячу человек. Снизился уровень безработицы — с 11,2% в 1997 до 4,3% в 2017-м.

На фото: встреча президента Владимира Путина и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после посещения угольного разреза «Междуреченский» в августе 2000 года

Апрель 2005 года
20 апреля 2005 года Путин продлил срок губернаторских полномочий Тулеева до 2010 года (прямые губернаторские выборы были отменены в 2004 году.&nbsp;&mdash; РБК). На фото: Аман Тулеев с верховным муфтием России и европейских стран СНГ Талгатом Таджуддином перед началом выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию в Москве
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

20 апреля 2005 года Путин продлил срок губернаторских полномочий Тулеева до 2010 года (прямые губернаторские выборы были отменены в 2004 году. — РБК).

На фото: Аман Тулеев с верховным муфтием России и европейских стран СНГ Талгатом Таджуддином перед началом выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию в Москве

2010 и 2015 годы
В апреле 2010 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Совет народных депутатов Кемеровской области продлил губернаторские полномочия Тулеева еще на один срок. В 2012 году в России вернули губернаторские выборы, и в 2015-м Аман Тулеев победил в регионе, набрав 96,69%. &laquo;Знаете, хорошего мало, когда говорят про 96&ndash;97%. Я из породы самоедов, мне тяжело, ответственность&nbsp;&mdash; страшная вещь, она давит. Постоянно думаешь: за тебя проголосовали, ты чего сидишь? И чем дальше, тем сложнее. В первый раз ты можешь выйти на узнаваемости, рубаху на себе порвать, пообещать. А второй раз уже спросят: здравствуй, мужичок, давай вспомним, все&nbsp;ли сделал? Поэтому проценты эти легко объяснимы, но мало их получить, надо всегда отрабатывать. Все время сковывает страх, как&nbsp;бы не провалиться, как&nbsp;бы не сказали, что ты болтун и ничего не делаешь. Я легко ранимый в этом отношении. Когда переваливает за 70 лет, теряешь чувство страха, которое давило и мешало. Отпускает, и такое ощущение классное. Ответственность с тебя не снимается, главное&nbsp;&mdash; делай, работай&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил Тулеев в интервью в 2018 году незадолго до своей отставки. На фото: Аман Тулеев с футболистом Андреем Аршавиным на благотворительном футбольном матче &laquo;Сила России&raquo; в Кемерово
Фото: Евгений Курсков / «Коммерсантъ»

В апреле 2010 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Совет народных депутатов Кемеровской области продлил губернаторские полномочия Тулеева еще на один срок. В 2012 году в России вернули губернаторские выборы, и в 2015-м Аман Тулеев победил в регионе, набрав 96,69%.

«Знаете, хорошего мало, когда говорят про 96–97%. Я из породы самоедов, мне тяжело, ответственность — страшная вещь, она давит. Постоянно думаешь: за тебя проголосовали, ты чего сидишь? И чем дальше, тем сложнее. В первый раз ты можешь выйти на узнаваемости, рубаху на себе порвать, пообещать. А второй раз уже спросят: здравствуй, мужичок, давай вспомним, все ли сделал? Поэтому проценты эти легко объяснимы, но мало их получить, надо всегда отрабатывать. Все время сковывает страх, как бы не провалиться, как бы не сказали, что ты болтун и ничего не делаешь. Я легко ранимый в этом отношении. Когда переваливает за 70 лет, теряешь чувство страха, которое давило и мешало. Отпускает, и такое ощущение классное. Ответственность с тебя не снимается, главное — делай, работай», — говорил Тулеев в интервью в 2018 году незадолго до своей отставки.

На фото: Аман Тулеев с футболистом Андреем Аршавиным на благотворительном футбольном матче «Сила России» в Кемерово

2017 год
В 2016 году Фонд развития гражданского общества называл Тулеева одним из самых эффективных региональных руководителей. В рейтинге эффективности губернаторов он делил пятое и шестое места с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В июне 2017 года появилась информация о возможной отставке Тулеева спустя ровно 20 лет пребывания на посту губернатора. За время своей работы Тулеев, помимо различных госнаград, получил звания &laquo;Почетный шахтер&raquo; и &laquo;Почетный железнодорожник&raquo;
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В 2016 году Фонд развития гражданского общества называл Тулеева одним из самых эффективных региональных руководителей. В рейтинге эффективности губернаторов он делил пятое и шестое места с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В июне 2017 года появилась информация о возможной отставке Тулеева спустя ровно 20 лет пребывания на посту губернатора.

За время своей работы Тулеев, помимо различных госнаград, получил звания «Почетный шахтер» и «Почетный железнодорожник»

2018 год
25 марта 2018 года в торговом центре &laquo;Зимняя вишня&raquo; в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 60 человек, большинство&nbsp;&mdash; дети. В ходе расследования причин произошедшего стало известно, что в тот день в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежурный охранник выключил систему противопожарной безопасности. Несколько лет спустя Тулеев высказывал мнение, что причиной пожара мог стать поджог. Аман Тулеев так и не вышел на организованный спустя два дня митинг, но на встрече с Владимиром Путиным, которому он принес свои извинения за случившееся, обещал принять лично каждую семью и распорядился о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим. 1 апреля 2018 года он подал в отставку. &laquo;Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки. До Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. &lt;...&gt; Сегодня хочу сказать вам: я подал президенту России прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям! Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он в обращении к местным жителям. На фото: экс-губернатор Аман Тулеев (в центре) во время возложения цветов к памятному камню в парке Ангелов на месте сгоревшего торгового центра &laquo;Зимняя вишня&raquo; в пятую годовщину трагедии, 2023 год
Фото: Максим Киселев / ТАСС

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 60 человек, большинство — дети. В ходе расследования причин произошедшего стало известно, что в тот день в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежурный охранник выключил систему противопожарной безопасности. Несколько лет спустя Тулеев высказывал мнение, что причиной пожара мог стать поджог.

Аман Тулеев так и не вышел на организованный спустя два дня митинг, но на встрече с Владимиром Путиным, которому он принес свои извинения за случившееся, обещал принять лично каждую семью и распорядился о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

1 апреля 2018 года он подал в отставку. «Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки. До Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. <...> Сегодня хочу сказать вам: я подал президенту России прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям! Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — сказал он в обращении к местным жителям.

На фото: экс-губернатор Аман Тулеев (в центре) во время возложения цветов к памятному камню в парке Ангелов на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в пятую годовщину трагедии, 2023 год

После отставки
После отставки с поста губернатора Тулеев стал спикером парламента Кузбасса&nbsp;&mdash; он возглавлял его с апреля по сентябрь 2018 года, до избрания нового депутатского корпуса. Затем он получил пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. В 2019 году он дал интервью, где сказал, что все еще считает отставку правильным решением, хотя ему и &laquo;очень тяжело на душе&raquo;. &laquo;Пока человек у власти, его почитают, ему улыбаются, здороваются три раза в день, друзей много, он всем нужен&hellip; А как только оставил пост&nbsp;&mdash; вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил он. 20 ноября 2023 года Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев охарактеризовал его как &laquo;народного губернатора&raquo;
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После отставки с поста губернатора Тулеев стал спикером парламента Кузбасса — он возглавлял его с апреля по сентябрь 2018 года, до избрания нового депутатского корпуса. Затем он получил пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

В 2019 году он дал интервью, где сказал, что все еще считает отставку правильным решением, хотя ему и «очень тяжело на душе». «Пока человек у власти, его почитают, ему улыбаются, здороваются три раза в день, друзей много, он всем нужен… А как только оставил пост — вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись», — отметил он.

20 ноября 2023 года Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев охарактеризовал его как «народного губернатора»

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Анастасия Антипова
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