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Общество ,  
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Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении фонда в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Публичная поминальная служба состоятся через несколько недель, уточнили в фонде.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

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