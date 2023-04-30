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Историк моды объяснила, почему Славу Зайцева называли «Красным Диором»

Историк моды Мэган Виртанен объяснила, почему Славу Зайцева называли «Красным Диором»

Историк моды объяснила, почему Славу Зайцева называли «Красным Диором»
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Модельер Слава Зайцев, скончавшийся на 86-м году жизни, воплощал советскую моду для иностранных государств, поэтому журналисты называли его «Красным Диором». Такое мнение высказала РБК историк моды Мэган Виртанен.

Главной темой творчества Зайцева стало воспевание русского стиля, подчеркнула она. Так, в 1960-е годы модельер создавал расписные ватники с яркими узорами из цветов и стилизованные русские сарафаны, в 1970-е — «заслужившие невероятную популярность модели платьев из ивановских ситцев», позднее — коллекции из павловопосадских платков.

Вячеслав Зайцев, 1966 г. Вячеслав Зайцев в Московском Доме моды на проспекте Мира, 21, Москва, июль 1977 г. Вячеслав Зайцев с&nbsp;сыном Егор&nbsp;в домашней фотостудии, Москва, июль&nbsp;1977 г. Вячеслав Зайцев в рабочем кабинете, Москва, июнь 1985 г. Вячеслав Зайцев во время шоу-программы &laquo;Фантазмы или ностальгия по красоте&raquo;, Москва, март 1992 г. Вячеслав Зайцев, Москва, май 1993 г. Валентин Юдашкин&nbsp;поздравляет Вячеслава Зайцева с 40-летием творческой деятельности, Москва, 3 марта 2002 г. Вячеслав Зайцев на открытии своей выставки &laquo;Слава Зайцев. Жизнь = творчество&raquo; в Музее ситца, Москва, 27 апреля 2007&nbsp;г. Вячеслав Зайцев на подиуме перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею - тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности модельера,&nbsp;Москва, 2 марта 2012 г. Модельер Вячеслав Зайцев на пресс-конференции &laquo;Школьная форма: коллекция от Зайцева&raquo;, посвящённой перспективам введения обязательной школьной формы в образовательных учреждениях, Москва, 5 апреля 2013 г. Вячеслав Зайцев перед показом своей коллекции SLAVA ZAITSEV на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в ЦВЗ &laquo;Манеж&raquo;, Москва, 21 октября 2015 г.

«Вячеслав Зайцев, пожалуй, единственный дизайнер, чье имя знала вся страна даже в те годы, когда остальным творцам моды приходилось довольствоваться безликим наименованием «коллектив ОДМО» [Общесоюзного дома моделей одежды] и скромной подписью под эскизом модели в журнале», — отметила Виртанен.

Она подчеркнула, что элита СССР, например певица Алла Пугачева и министр культуры СССР в 1960–1974 годах Екатерина Фурцева, предпочитала одежду именно от Зайцева. Ходил слух, что одежду и для Раисы Горбачевой делал он, но это было не так, рассказала Виртанен.

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О смерти Зайцева сообщил РБК сотрудник его дома моды. По словам источников «Известий» и РЕН ТВ, 30 апреля модельера госпитализировали с внутренним кровотечением. Он скончался в реанимации. В последние годы жизни Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

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