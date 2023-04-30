Историк моды объяснила, почему Славу Зайцева называли «Красным Диором»

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Модельер Слава Зайцев, скончавшийся на 86-м году жизни, воплощал советскую моду для иностранных государств, поэтому журналисты называли его «Красным Диором». Такое мнение высказала РБК историк моды Мэган Виртанен.

Главной темой творчества Зайцева стало воспевание русского стиля, подчеркнула она. Так, в 1960-е годы модельер создавал расписные ватники с яркими узорами из цветов и стилизованные русские сарафаны, в 1970-е — «заслужившие невероятную популярность модели платьев из ивановских ситцев», позднее — коллекции из павловопосадских платков.

«Вячеслав Зайцев, пожалуй, единственный дизайнер, чье имя знала вся страна даже в те годы, когда остальным творцам моды приходилось довольствоваться безликим наименованием «коллектив ОДМО» [Общесоюзного дома моделей одежды] и скромной подписью под эскизом модели в журнале», — отметила Виртанен.

Она подчеркнула, что элита СССР, например певица Алла Пугачева и министр культуры СССР в 1960–1974 годах Екатерина Фурцева, предпочитала одежду именно от Зайцева. Ходил слух, что одежду и для Раисы Горбачевой делал он, но это было не так, рассказала Виртанен.

О смерти Зайцева сообщил РБК сотрудник его дома моды. По словам источников «Известий» и РЕН ТВ, 30 апреля модельера госпитализировали с внутренним кровотечением. Он скончался в реанимации. В последние годы жизни Зайцев страдал болезнью Паркинсона.