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Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Андрей Шаталин
Андрей Шаталин (Фото: andrey_shatalin / VK)

В возрасте 63 лет умер экс-гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Сообщение об этом появилось в соцсетях группы.

Шаталин был первым гитаристом «Алисы» — он пришел в группу в 1983 году. Из состава группы он окончательно ушел в 2003 году.

В августе Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, его поиском занималось движение «Лиза Алерт». 22 августа Шаталин он вышел из дома и не вернулся. Спустя два дня волонтеры его нашли.

Материал дополняется.

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«Алиса» гитарист
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